Amazon lässt Bombe platzen: Diese James Bond-Filme kommen jetzt nach Deutschland

Goldfinger, Casino Royal oder Die Welt ist nicht genug – Die Filme des eleganten Spions im Auftrag ihrer Majestät sind weltbekannt und ein popkulturelles Phänomen. Seit Jahrzehnten schlagen sie Generationen in ihren Bann. Einige der bekanntesten Schauspieler der Welt mimten schon James Bond 007. Die Soundtracks erobern fast immer die Album-Charts, und die Kinos überlaufen regelmäßig.

Amazon bringt Bond-Reihe zu Prime Video

Doch wo schaut man am besten die mittlerweile 25 Filme? Nachdem Amazon MGM gekauft hat, war es nur noch eine Frage der Zeit, bis sie bei Amazon Prime Video landen. Und nun ist die Bombe geplatzt. Denn Amazon ließ gegenüber Deadline verlauten, wann welche Filme ins Programm aufgenommen werden. Und das geht jetzt schneller als gedacht. Nach Monaten der Warterei, ist es jetzt schon in wenigen Tagen so weit. Am 05. Oktober lädt Amazon die Filme auf die Server vieler Länder. Darunter auch Deutschland. Damit sehen Amazon-Prime-Kunden die Filme ohne Zusatzkosten schon im Laufe dieser Woche.

Doch nicht alle Filme der Reihe sind dann auch wirklich bei Amazon Prime Video zu sehen. Wie das Branchenmagazin berichtet, wird James Bond – Keine Zeit zu sterben fehlen. Einen Grund nennt Deadline nicht. Bis Fans alle 24 anderen Bond-Filme durchgesehen haben, könnte es aber schon so weit sein. Immerhin ist das Paket ein echtes Monument an Filmkunst. Das wird auch klar, wenn man sich in Erinnerung ruft, dass James Bond in diesem Jahr seinen 60. Geburtstag feiert und zu diesem Anlass auch noch eine Dokumentation an den Start geschoben wird. Mit „The Sound of 007“ wird der Musik der Bondreihe eine besondere Betrachtung zuteil. Sie wird ebenfalls auf Amazon Prime Video ab dem 5. Oktober zu sehen sein. Amazon zeigt sie aber exklusiv.

Amazon Prime Video: Hier gehts zum Angebot