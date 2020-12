Vodafone & Apple machen gemeinsame Sache: Das ist das neue Angebot

Vodafone bietet GigaTV nun auch in Kombination mit dem Apple TV 4K an. Der Zugang zum TV-Angebot von Vodafone erfolgt über die GigaTV-App auf Apple TV. Sie vereint klassisches Fernsehen und die Mediatheken zahlreicher TV-Sender in einer Oberfläche vereint.

Apple TV 4K gibt es dabei als Leihgerät während ihrer GigaTV-Vertragslaufzeit von zwei Jahren dazu. Das TV-Angebot GigaTV kann von Kunden, die ihr Gerät über Vodafone erhalten, direkt bei der Inbetriebnahme installiert werden. Dazu muss man GigaTV als präferierten TV-Anbieter auswählen und die GigaTV-Zugangsdaten eingegeben.

Vodafone vermietet Apple TV

Der Preis für dieses Angebot: 19,99 Euro monatlich. In den ersten sechs Monaten gibt es einen Rabatt, sodass nur 9,99 Euro monatlich anfallen. Hinzu kommen 49,99 Euro Bereitstellungskosten. Eine zweimonatige Freischaltung von Vodafone Premium ist inbegriffen. Das PayTV-Paket, das für monatlich 9,99 Euro hinzugebucht werden kann, umfasst 21 zusätzliche HD-Sender.

Wer bereits ein Apple TV 4K (ab 3. Generation) besitzt, kann auch einfach die GigaTV App aus dem App-Store herunterladen und seine GigaTV-Zugangsdaten eingeben. Dann fallen auch nur 9,99 Euro monatlich dauerhaft an. Bereitstellungskosten gibt es nicht und der erste Monat ist kostenlos – obwohl die Mindestlaufzeit nur 1 Monat beträgt. Letztlich ist der deutlich attraktivere Deal also, sich das Apple TV-Gerät im freien Handel zu kaufen.

Denn zwei Jahre Vertragslaufzeit bei Vodafone im Mietmodell kosten mit Bereitstellungskosten 469,75 Euro. Ohne Mietgerät fällt hingegen ein Preis von nur 239,76 Euro an, so dann für die Differenz von 229,99 Euro der Kauf des Apple-TV 4K möglich ist und das Gerät dir auch gehört. Cyberport bietet das Gerät aktuell für etwa 190 Euro an. Im Miet-Modell musst du es bei einer Kündigung zurückgeben und auch nach zwei Jahren weiterhin bezahlen. Wer sich für die Mietvariante entscheidet, bekommt ein Jahr lang Apple TV+ im Wert von 59,88 Euro.

Das bieten Vodafone GigaTV und Apple TV

Egal ob Mietmodell von Vodafone oder App-Buchung: GigaTV bietet auf Apple TV 4K klassisches Fernsehen mit bis zu 120 TV-Sendern in SD- und HD-Qualität sowie Zugang zu den Inhalten von bis zu 69 Mediatheken. Zusätzlich kannst du zusätzlich die mobile GigaTV-App auf Smartphone und Tablet ohne Aufpreis zusätzlich nutzen.

Für Kunden, die die Mietmodell-Variante bevorzugen, gibt es zudem eine Multiroom-Lösung für den Zweitfernseher. Bis zu zwei weitere Apple TV 4k kannst du für je monatlich 10 Euro hinzubuchen – samt GigaTV-Zugang. Das gilt auch für jene Kunden, die einen bestehenden klassischen GigaTV Cable-Vertrag haben.

