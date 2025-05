Erst vor wenigen Wochen hat Aldi Talk neue Tarife für die Nutzung innerhalb Deutschlands eingeführt. Jetzt folgen die Konditionen für die Nutzung des Handys mit einer Aldi-Talk-SIM-Karte im Ausland. Dabei gilt grundsätzlich auch bei Aldi: Nutzt du dein Handy einfach im EU-Ausland, gilt dein deutscher Tarif auch dort. Du telefonierst und surfst zu den gleichen Konditionen wie in Deutschland – egal, ob du in Norwegen wandern gehst oder an der Adria badest. Doch Achtung: Sobald du dich für eine Roaming-Option bei Aldi Talk entscheidest, gelten diese Konditionen nicht mehr. Denn wie bei den meisten Anbietern auf dem deutschen Markt überschreibt eine gebuchte Roaming-Option den regulierten Tarif.

Aldi Talk Roaming: 3 GB für die USA, 1 GB für 100 Länder

Dennoch sind die neuen Konditionen interessant, wenn es für dich dieses Jahr etwas weiter weggeht. Dann nämlich kannst du dir für jeweils 7 Tage Datenvolumen buchen, das auch jenseits der EU nutzbar ist. 250 MB kosten 5,99 Euro, ein Datenpaket mit 1 GB kostet 9,99 Euro. Aldi Talk spricht von 100 Ländern, in denen die Tarife gültig sind. Das ist rechtlich in Ordnung, allerdings schönt es die Reichweite etwas. Denn: In den 100 Ländern sind auch die EU-Länder enthalten.

Einige interessante Reiseziele sind dennoch enthalten. Als Beispiele wären Ägypten, Argentinien, Australien, die Bahamas, Bahrain, Brasilien, die Dominikanische Republik, Hongkong, Japan, Kanada, Kenia, Malaysia, Mexiko, die Schweiz, Südafrika, Thailand, die Türkei, Tunesien und die USA zu nennen. Die vollständige Liste findest du auf der Webseite von Aldi Talk. Für Reisen nach Kanada oder in die USA gibt es zwei weitere Optionen, bei denen du 1 GB für 5,99 Euro oder 3 GB für 9,99 Euro buchen kannst. Auch diese überschreiben wieder das inkludierte Roaming in Europa, sind aber entsprechend auch dort gültig.

Generell gilt: Innerhalb der EU (plus Norwegen, Island und Liechtenstein sowie immer noch Großbritannien) musst du dir bei keinem Mobilfunkanbieter Gedanken um die Kosten beim Roaming machen. Bist du in anderen Ländern unterwegs (also auch in der Schweiz), solltest du dich in jedem Fall über die Kosten informieren. Die wichtigsten Informationen haben wir dir in dieser News und in unserem Roaming-Ratgeber-Bereich zusammengestellt.