Regulär kostet Starlink, ein Angebot der Elon-Musk-Firma SpaceX, in Deutschland seit geraumer Zeit 50 Euro monatlich. Das allein ist schon ein echter Schleuderpreis, wenn man bedenkt, dass für den Betrieb tausende Satelliten ins All geschickt werden müssen. Schon vor einigen Wochen kurbelte die Musk-Firma den Vertrieb an, indem sie unter bestimmten Umständen auf die Kosten für die Hardware verzichtete.

Starlink-Aktionen: Kostenlose Hardware oder günstiger Tarif?

Seitdem bekommst du, wenn du dich für einen Jahresvertrag entscheidest, an vielen Orten in Deutschland die notwendige Satellitenschüssel und das Modem kostenlos. Innerhalb dieses Jahres darfst du den Standort der Antenne nicht verlagern, also an einen anderen Standort übertragen. Andernfalls kommen weitere Kosten auf dich zu. Auch die Übertragung der Antenne an jemand anderen ist nicht vorgesehen. Dafür bekommst du die volle Bandbreite des Starlink-Services. Das heißt, du bekommst unbegrenzte Datenübertragung und keine Drosselung. Die Datenrate liegt laut Starlink bei 150 bis 250 Mbit/s im Downstream, und der monatliche Preis beträgt die erwähnten 50 Euro.

Das neue Angebot sieht anders aus. Hier zahlst du nur 29 Euro monatlich, kannst monatlich kündigen – musst aber die Hardwarekosten von 349 Euro übernehmen. Und: Die Geschwindigkeit ist mit 50 bis 100 Mbit/s beim Starlink Lite-Tarif deutlich niedriger. Weiterer Haken: Du gehörst in diesem Tarif zu den ersten, die spüren, wenn die Auslastung bei Starlink zunimmt und dadurch die Datenrate für alle sinkt. Wörtlich heißt es von Starlink: „Dieser Servicetarif wird während Spitzenzeiten im Vergleich zum Servicetarif für Privathaushalte herabgesetzt. Das bedeutet, dass die Geschwindigkeit für den Servicetarif ‚Privathaushalt – Lite‘ im Vergleich zum Servicetarif ‚Privathaushalt‘ zu Zeiten, in denen die meisten Nutzer*innen in unserem Netz online sind, langsamer sein kann.“ Wenn das für dich aber kein Problem ist, hast du unterm Strich einen wirklich günstigen Tarif, der deutschlandweit verfügbar sein soll. Lediglich zwei Regionen in Deutschland sind ausgeschlossen.

Welcher Tarif ist günstiger?

Doch welcher Tarif ist nun am Ende günstiger? Beim Starlink-Tarif mit der Hardware-Aktion zahlst du innerhalb eines Jahres 600 Euro. Entscheidest du dich für den Lite-Tarif, kommen 348 Euro Grundkosten und 349 Euro Hardware-Kosten auf dich zu – also knapp 700 Euro binnen eines Jahres. Willst du aber länger als ein Jahr Kunde bleiben, wendet sich das Blatt schnell und der Lite-Tarif erweist sich langfristig als günstiger. Allerdings bleiben die genannten Einschränkungen.