Die neue Geheimwaffe in deiner Küche: Ninja Heißluftfritteuse Max Pro

Zarte und knusprige Hähnchenbrustfilets, die so saftig sind, dass sie förmlich auf der Zunge zergehen? Was früher nur mit viel Öl möglich war, lässt sich nun deutlich gesünder zubereiten. Mit der Ninja Heißluftfritteuse Max Pro AF180DE lassen sich neben klassischen Frittiergerichten auch andere knusprige Snacks backen, köstliches Gemüse grillen und sogar Reste aufwärmen, ohne dass sie labbrig werden. Doch bevor uns zu sehr das Wasser im Munde zusammenläuft, schauen wir doch mal genauer hin, was diese Küchenmaschine so alles auf dem Kasten hat.

Die Funktionen und Merkmale der neuen Ninja Heißluftfritteuse AF180DE

Insgesamt ist die Ninja Heißluftfritteuse AF180DE eine erstklassige Wahl für alle, die gesunde und köstliche Mahlzeiten zubereiten möchten. Ihre Vielseitigkeit, Leistung und kinderleichte Bedienung machen sie zu einem unschlagbaren Küchenhelfer.

Vielseitigkeit: Lust auf gegrilltes Gemüse, saftige Steaks oder zarte Medaillons? Als multifunktionales Küchengerät verwandelt die Ninja Heißluftfritteuse deine Lieblingszutaten in perfekt gegrillte Köstlichkeiten (bis zu 4 Hähnchenbrüste passen hinein). Von süßen Leckereien wie Muffins und Keksen bis hin zu herzhaften Backwaren wie Quiches und Pizza – die Ninja Heißluftfritteuse kann auch backen! Keine Lust, den Herd anzuschalten, um Reste aufzuwärmen? Kein Problem! Der Airfryer hilft dir, Speisen schnell und gleichmäßig aufzuwärmen. Du siehst, dieses Küchengerät ist mit insgesamt 6 Garfunktionen ein wahres Multitalent. Vorteile für die Gesundheit: Eine der größten Vorzüge der Ninja Heißluftfritteuse ist ihre Fähigkeit, köstliche Gerichte mit bis zu 75 % weniger Fett zuzubereiten als bei herkömmlichen Frittiermethoden. Dies bedeutet nicht nur weniger Kalorien, sondern auch weniger gesättigte Fette und eine insgesamt gesündere Ernährung. Darüber hinaus ermöglicht die schnelle Zubereitung bei hohen Temperaturen, dass mehr Nährstoffe in den Speisen, im Vergleich zu langsameren Kochmethoden, erhalten bleiben. Großzügiges Fassungsvermögen: Mit einem 6,2-Liter-Korb bietet die Ninja AF180DE ausreichend Platz, um Mahlzeiten für die ganze Familie zuzubereiten. Präzise Temperaturregelung: Mit einem Temperaturbereich von 40 °C bis 240 °C hast du die volle Kontrolle über die Zubereitung der Speisen. Intelligente Timer-Funktion: Stelle die gewünschte Garzeit ein und lasse die Ninja AF180DE den Rest erledigen. Du behältst immer den Überblick und das Essen ist genau zur richtigen Zeit fertig. Leichte Reinigung: Nichts ist nerviger, als nach dem Kochen unendlich viele Teile der Küchenmaschine umständlich zu entnehmen und per Hand zu reinigen. Doch dank der antihaftbeschichteten Teile ist die Reinigung ein Kinderspiel – viele Teile sind sogar spülmaschinenfest.

Mit ihren zahlreichen Funktionen, der einfachen Handhabung und den gesundheitlichen Vorteilen ist sie eine Investition, die sich lohnt. Knusprige und fettarme Gerichte, die sich mit der perfekten Garzeit auf die Minute genau timen lassen: Top!

So sparst du 10 Prozent auf deinen Einkauf

Die Ninja Heißluftfritteuse kostet derzeit 149,99 Euro im Ninja Onlineshop. Meldest du dich für den Newsletter an, sparst du jedoch 10 Prozent auf den Einkaufswert, wodurch am Ende nur noch rund 135 Euro auf der Rechnung stehen.