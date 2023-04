2in1-Heißluftfritteuse und Elektrogrill mit „Holzgrill-Aroma“: Diese Küchenhelfer sorgen für Aufsehen

Unter der Marke Ninja hat der amerikanische Hersteller SharkNinja nun zwei neue Produkte vorgestellt, die dir in der Küche oder bei einem sommerlichen Grillabend die Arbeit erleichtern. Außerdem gibt es momentan im Onlineshop des Herstellers 90 Euro Rabatt auf ein weiteres Haushaltsgerät, wodurch dieses ebenfalls einen Blick wert ist.

Ninja Speedi: Dampfgarer und Heißluftfritteuse in einem Gerät

Neu im Sortiment von Ninja ist Speedi – ein Rapid Cooking System & Heißluftfritteuse in einem. Hiermit bereitest du Mahlzeiten schnell zu. Ob Dampfgaren oder Frittieren mit Heißluft: Ninja Speedi kann beides. Somit bereitest du hiermit perfekt gegarte saftige Gerichte ebenso zu wie knusprige Speisen ohne Fett in nur 15 Minuten! Insgesamt stehen dir zehn Kochprogramme zur Verfügung, mit denen du daneben auch Grillen oder Backen kannst.

Mit der Heißluft-Frittieren Funktion bereitest du zudem Pommes, Chicken-Nuggets und Co. mit bis zu 75 Prozent weniger Fett zu. Denn der Ninja Speedi arbeitet mit zirkulierender Luft anstatt mit einem brutzelnden Becken voller Frittierfett. So bereitest du frische oder gefrorene Speisen fettfrei und knusprig zu. Zum Verkaufsstart gibt es den praktischen Küchenhelfer zum Preis von 249,99 Euro.

Woodfire: Dieser Outdoor Grill kreiert ein rauchiges Aroma

Außerdem neu ist Ninjas Woodfire. Das ist ein elektrischer Outdoor Grill und Smoker, mit dem du sämtliche Mahlzeiten grillen, räuchern oder frittieren kannst. Dabei ist er wetterbeständig und somit das ganze Jahr über fürs Kochen unter freiem Himmel geeignet. Ob Rippchen, Hähnchenbrust oder Steaks: Dank der Verbrennung natürlicher Holzpellets kreierst du ein rauchiges Holzaroma bei der Zubereitung diverser Speisen. Der Ninja Woodfire bietet dabei Platz für bis zu acht Burger oder 16 Würstchen. Du kannst aber auch komplett mit Strom grillen und bist so unabhängig von Gas oder Holzkohle. Für aktuell 399,99 Euro wechselt der Ninja Woodfire den Besitzer.

Ninja Woodfire – das ist der neue Outdoor Grill des Haushalts-Profis

Und last but not least bekommst du momentan den Ninja Slow Juicer – einen elektrischen Entsafter zum Angebotspreis von 99,99 Euro statt normalerweise 189,99 Euro. Dieser arbeitet mit einer Kaltpresstechnologie, mit der du bis zu 75 Prozent der jeweiligen Frucht als Saft extrahierst. Dabei entscheidest du, ob du deinen Saft mit viel Fruchtfleisch oder fein zubereitet trinken möchtest. Außerdem cool: Der Entsafter ist extra leise, wodurch du weder zum Frühstück noch zum Mitternachts-Snack andere Mitbewohner aufweckst. Ebenfalls wichtig ist die Reinigung. Und die ist dank mitgelieferter Reinigungsbürste schnell erledigt – sonstige abnehmbare Elemente lassen sich problemlos in der Spülmaschine säubern. Übrigens bekommst du bei einer Newsletter-Anmeldung 10 Prozent Extra-Rabatt auf deinen Einkauf.