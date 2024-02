GPS-Tracker für Haustiere im Test: Nur vier orten genau

GPS-Tracker für Haustiere erfreuen sich großer Beliebtheit, denn mit ihrer Hilfe finden zahlreiche entlaufene Haustiere wieder zurück zu ihren Besitzern. Mittlerweile drängen neben reinen GPS-Trackern auch immer mehr biometrische Sensoren für Haustiere auf den Markt, um die Gesundheit unserer Haustiere zu schützen. Sie sollen die GPS-Ortung unserer Haustiere um weitere Funktionen erweitern. Im Vergleich zum schlichten GPS-Tracker für das Tier fallen sie jedoch häufig teurer aus und eignen sich nicht für jeden, der lediglich sein Haustier wiederfinden möchte.

Insgesamt sechs reine GPS-Tracker für Haustiere wurden von den Testern von Stiftung Warentest geprüft. Lediglich vier von ihnen überzeugten im Test. Alle der sechs GPS-Tracker sind für Hunde geeignet, zwei Modelle sollen auch für Katzen nutzbar sein, eines sogar für Pferde und Alpakas. Besonders interessant fällt die Familienfreigabe aus, die gleich vier der sechs Tracker bieten. Dadurch kann der Standort des Haustiers mit mehreren Personen geteilt werden, was ideal ist, wenn sich mehrere Besitzer um das Tier kümmern.

GPS-Tracker für Haustiere im Test – Vier überzeugen

Die größte Gewichtung mit 50 Prozent im Testurteil erhielt die Ortungsfunktion der GPS-Tracker. 20 Prozent Anteil an der Gesamtnote entfallen auf die Handhabung der Geräte. Jeweils 10 Prozent entfielen auf die Verarbeitung, den Akku sowie den Basisschutz persönlicher Daten. Bei Mängeln in den allgemeinen Geschäftsbedingungen werteten die Tester das Testergebnis ab.

Diese vier GPS-Tracker erhielten die höchsten Wertungen:

Keines der getesteten GPS-Geräte zur Haustierüberwachung erhielt dabei eine schlechtere Note als „befriedigend“. Unter den verbleibenden Modellen finden sich der Weenect GPS Tracker for Dogs XS (2,7) sowie der Invoxia Pet Activity & Location Tracker (3,3). Alle getesteten Modelle benötigen ein entsprechendes Abonnement, um die Echtzeitdaten zum Haustier zu liefern. Die Kosten für die Nutzung der Trackingfunktion variieren dabei auf zwei Jahre betrachtet inklusive Tracker-Preis von 76 bis 219 Euro. Bei vielen Anbietern kann dabei alternativ ein monatliches Abonnement oder ein Abo auf mehrere Jahre für einen günstigeren Gesamtpreis abgeschlossen werden.

Prothelis Area Pets – der Testsieger im Detail

Der Testsieger unter den GPS-Trackern für Haustiere eignet sich für Hunde, Pferde und Alpaka. Er kann in der EU, Großbritannien, Liechtenstein, Norwegen und über 20 weiteren Ländern genutzt werden. Dadurch kannst du ihn sowohl zu Hause als auch im Urlaub einsetzen, egal ob du dich im In- oder Ausland dabei aufhältst. Sein Gesamtpreis liegt bei einer Mindestlaufzeit von 2 Jahren bei rund 219 Euro. Alternativ kannst du den Tracker inklusive des Abos für 14,99 Euro monatlich beim Hersteller erwerben. Seine Ortungsfunktion erhielt mit gut (1,9) das beste Ergebnis des gesamten Tests. Die einfache Handhabung beurteilten die Tester mit gut (2,1). Am positivsten fiel die gute Verarbeitung des Trackers auf, die mit sehr gut (0,9) ebenfalls zu den besten Ergebnissen des Tests zählt. Sowohl die Akkuleistung als auch den Basisschutz persönlicher Daten sicherten sich ein Testergebnis von befriedigend.

Tractive GPS Tracker for Dogs

Der Tractive GPS-Tracker für Hunde belegte den zweiten Platz im Test. Seine Ortung fiel mit gut (1,9) ebenso gut aus wie die des Testsiegers. Die Kosten für das Gerät inklusive eines 2-Jahres-Abonnements liegen mit rund 170 Euro etwas günstiger als beim Testsieger. Alternativ kann bei Tractive sogar ein 5-Jahres-Abonnement abgeschlossen werden, wodurch Nutzer auf das Jahr kräftig an Abokosten einsparen können. Seine Verarbeitung überzeugte die Tester mit einer Bewertung von sehr gut (1,2), die Handhabung fiel mit gut (2,2) entsprechend einfach aus wie bei den meisten GPS-Trackern.

Sowohl Akkuleistung als auch der Basisschutz der persönlichen Daten erzielten eine Note von befriedigend (2,9). Der Tractive GPS Tracker unterstützt dabei eine weitaus größere Menge an Ländern, in denen der Tracker mit dem passenden Abonnement genutzt werden kann. So kannst du sowohl in der EU, Schweiz, Groß­britannien, Island, Liechten­stein, Norwegen und über 100 weiteren Ländern dein Haustier orten. Damit eignet sich der GPS-Tracker auch ideal als Begleiter für deinen Urlaub, egal ob im In- oder Ausland.

Fressnapf Tracker für Hunde – Preis-Leistungs-Tipp ohne Abo

Der Fressnapf Tracker für Hunde ist ein guter Preis-Leistungs-Tipp für alle, die nicht dreistellig in einen Hundetracker mit Abonnement investieren können. Er ist der einzige Tracker dieser Kategorie, für den keinerlei Abonnement-Gebühr fällig wird. Beim Kauf garantiert der Hersteller dir, dass für die nächsten 2 Jahre keine zusätzlichen Kosten auf dich zukommen. Verglichen mit den teureren Top-Modellen, kannst du dir deine GPS-Ortung so für einen deutlich günstigeren Preis von rund 75 Euro sichern. Seine Ortungsgenauigkeit fällt mit gut (2,2) nur geringfügiger schlechter aus als die der beiden Top-Produkte im Test.

Seine Verarbeitung mit sehr gut (1,2) sowie seine Handhabung mit gut (1,9) erzielten ebenso bemerkenswerte Ergebnisse. Wie auch bei den besser benoteten GPS-Trackern fallen lediglich Akkuleistung und der Basisschutz persönlicher Daten mit befriedigend schlechter aus. Allerdings deckt der GPS-Tracker für Haustiere weitaus weniger Länder ab. Er kann nur in Teilen der EU, der Schweiz, Großbritannien, Liechtenstein und Norwegen genutzt werden. Möchtest du deinen Hund also während einer Urlaubsreise im Auge behalten, solltest du sicher gehen, dass für das entsprechende Land ein GPS-Tracking möglich ist.

Jetzt weiterlesen Smartes Hundehalsband: ein Lebensretter für deinen Vierbeiner?