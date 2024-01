Minitailz im Test: Smarter Lebensretter für Hunde und Katzen

Das smarte Halsband Minitailz für Katzen und Hunde ist der Nachfolger des Smart Dog Collars von Invoxia, den wir bereits im vergangenen Jahr getestet haben. Während der Vorgänger dank des Designs hauptsächlich für Hunde geeignet war, ist die Sensoreinheit des Minitailz klein genug, um auch für kleine Hunde und Katzen genutzt zu werden. Das macht das neue Modell zum ersten, biometrischen Katzenhalsband mit GPS-Funktion. Mithilfe meiner Huskys Ayuk und Tarvi habe ich das Minitailz im Vergleich zum Smart Dog Collar für dich getestet. Ayuk bekam dabei erneut das Smart Dog Collar umgelegt, während Tarvi das Minitailz testen durfte.

Minitailz – Lebensretter kompakt

Ähnlich wie bereits vom Smart Dog Collar bekannt, setzt auch dessen Nachfolger auf eine Analyse der Herz- und Atemfrequenz von Haustieren. Um die Messung dabei so entspannend wie möglich für dein Haustier vorzunehmen, misst das Minitailz die Daten nur, während das Tier sich ausruht. Dadurch kann es nach dem neuen Anlegen dauern, bis du erste Messergebnisse in der zugehörigen Invoxia Petcare-App für Android und iOS sehen kannst.

Die ersten Daten meiner Hunde lagen in der Nacht vor, nachdem ich ihnen nachmittags zeitgleich die beiden Halsbänder angelegt hatte. Sämtliche Messergebnisse kannst du dabei nicht nur direkt in der App für dich selbst einsehen. Du kannst die Daten auch mit zu deinem Tierarzt nehmen, indem du einen Bericht erstellst. Dieser lässt sich mühelos an deinen Tierarzt übermitteln, sodass Auffälligkeiten analysiert werden können. Das smarte Halsband fungiert somit als ein Frühwarnsystem, mit dem du regieren kannst, bevor sich ein gesundheitliches Problem verschlimmert.

Alle Daten sind in der Smart Dog Collar App übersichtlich aufgelistet

Notwendiges Frühwarnsystem für Vierbeiner

Bei unseren Haustieren ist das entscheidend, denn sie können uns nicht mitteilen, wenn mit ihnen etwas nicht stimmt. Bis Tierbesitzer am Verhalten ihres Tiers ablesen können, dass etwas nicht in Ordnung ist, kann die gesundheitliche Ursache sich bereits verschlimmert haben. Es gibt leider viele Hunderassen, die gerade für Herzkrankheiten anfällig sind. Dazu zählen unter anderem Neufundländer, Deutsche Doggen und Schäferhunde. Die ersten Anzeichen sind dabei so unauffällig, dass wir Besitzer sie nicht bemerken – ein technischer Sensor jedoch, kann diese Abweichungen frühzeitig erfassen. So können viele gesundheitlichen Probleme rechtzeitig angegangen werden, um die Lebenszeit von Hund und Katze zu verlängern. Da das Halsband regelmäßig Messungen vornimmt, erhältst du Daten einer Langzeitbeobachtung deines Haustiers. Das gibt nicht nur dir Sicherheit, es erfolgt auch so nebensächlich, dass du nicht aktiv darum kümmern musst. Lediglich eine regelmäßige Aufladung des smarten Sensors ist erforderlich.

Einige Funktionen des smarten Hundehalsbandes befinden sich zurzeit noch in der Beta-Phase. Die Erfassung der Aktivitäten zum Beispiel erfolgt noch nicht immer einwandfrei. Ein rennender Husky wird gelegentlich als Transport mit einem Fahrzeug erkannt, anstatt als rennender Hund. Das mag aber auch daran liegen, dass meine Hunde als Zugsporthunde ordentlich Tempo aufbringen können und ist somit wohl weniger ein Fehler im Messverhalten des Halsbandes und mehr eine Wiedergabe der gesteigerten Geschwindigkeit. Auch die Erkennungen von Streicheln oder Bellen befindet sich noch in der Beta und funktionieren nicht immer mit vollständiger Trefferquote. Insgesamt können dir die Aktivitätsdaten aber dennoch einen guten Überblick verschaffen, wie viel Bewegung dein Hund über den Tag bekommen hat.

GPS-Ortung für dein Haustier

Besonders schön finde ich am Minitailz, dass es wie der Smart Dog Collar über eine integrierte GPS-Ortung verfügt, die über eine integrierte SIM-Karte erfolgt. Du erhältst die Gesundheitsüberwachung und eine GPS-Funktion damit in einem Gerät. Da der Sender dabei Teil eines Halsbandes ist, hält es wesentlich sicherer am Hals deines Hundes als viele Klemm- und Klicksysteme, die ich von anderen GPS-Ortungssystemen wie Tractive kenne. Dadurch, dass der Sensor zwischen dem metallischen Haltebügel und dem Halsband eingeklickt wird, läufst du keine Gefahr, dass sich der Sensor dabei leicht vom Halsband lösen kann. Entscheidend ist jedoch, dass du dich an die genaue Methode des Herstellers hältst, das Halsband zu schließen. Sonst könnte sich der Verschluss bei starker Aktivität lösen.

Ähnlich wie beim Smart Dog Collar empfehle ich dir auch beim Minitailz-Halsband nicht, deinen Hund direkt an dem smarten Halsband zu befestigen. Gerade bei großen Hunderassen ist das mitgelieferte Halsband hierfür zu schmal, sodass der komplette Druck des Halsbands auf einem einzelnen Halswirbel deines Hundes liegen würde. Zudem könnte die Verwendung als Haupt-Halsband beim Gassigehen das Band stark beanspruchen, sodass du es schneller ersetzen musst. Halsbänder gibt es übrigens auch einzeln im Invoxia-Shop zu kaufen.

Minitailz und Smart Dog Collar im Größenvergleich

Du musst also nicht jedes Mal, um den Gurt zu ersetzen, ein neues smartes Halsband kaufen. Das Minitailz ist dabei deutlich kleiner als sein Vorgänger, sodass der Sensor nicht nur besser für kleine Hunde geeignet ist, sondern auch für Katzen genutzt werden kann. Im Vergleich zur neuen Ausführung wirkt der Smart Dog Collar im Größenvergleich beinahe klobig. Mein Husky hat sich an dem Einsatz jedoch nie gestört, da sich das Gewicht mit dem Halsband gut um den Hundehals verteilt.

Überzeugende Akkuleistung

Ebenso möchte ich hier die Akkulaufzeit des Geräts noch einmal lobend erwähnen. Durch die Reduzierung der Sensoreinheit im Vergleich zum Smart Dog Collar befürchtete ich, dass die Akkuleistung des Modells darunter gelitten haben könnte. Um einen direkten Vergleich zu erzielen, habe ich darum beide Halsbänder zum gleichen Zeitpunkt aufgeladen und anschließend jeweils einem der beiden Hunde angezogen. Tatsächlich hielt der Akku des neuen Modells hierbei besser durch und hatte nach 7 Tagen gerade mal 17 Prozent verloren. Das ältere Modell büßte im gleichen Zeitraum 26 Prozent ein. Damit sollte das Minitailz problemlos fünf bis sechs Wochen an Akkulaufzeit schaffen.

Dabei sollte jedoch bedacht werden, dass der Akku des Smart Dog Collars schon ein Jahr länger im Betrieb ist. Es ist also normal, dass nach einer längeren Einsatzdauer die Akkuleistung des ersten ein wenig nachgelassen hat. Vielmehr spricht es für die Qualität des Smart Dog Collars, dass es nach längerer Verwendung noch immer eine Laufzeit von vier bis fünf Wochen beibehält. Dazu sollte auch erwähnt sein, dass ich bei beiden Hunden die GPS-Ortungsfunktion auf „extrem“ gestellt habe. Die Position der beiden wurde also alle 2 Minuten in Echtzeit übermittelt, was natürlich Strom bei dem smarten Halsband verbraucht. Wer die Einstellung auf ein weiteres Zeitfenster einstellt, kann dadurch eine Verlängerung der Akkulaufzeit erzielen.

Fazit zum Minitailz: preiswertes Gesamtpaket zur Überwachung deines Hundes

Durch die Kombination aus Gesundheitsmessung und GPS-Ortung ist das Angebot von Invoxia besonders preiswert. Das Minitailz allein kostet dich lediglich 99 Euro, was für einen biometrischen Sensor für dein Haustier einen guten Preis darstellt. Dazu ist das Komplettpaket im Abonnement wesentlich erschwinglicher als bei der Konkurrenz. Andere Anbieter verlangen allein für die GPS-Ortung im Jahr bis zu 156 Euro, ohne dass du dabei Herz und Atmung deines Hundes analysierst. Wahlweise kannst du das Abo für dein Minitailz-Halsband monatlich, jährlich oder als Zwei-Jahresabonnement abschließen. Auf Wunsch kannst du auch die Invoxia Care Versicherung abschließen. Solltest du dein smartes Halsband verlieren, es beschädigt oder gestohlen werden, erstattet Invoxia dir das Gerät zum halben Preis – selbst wenn es nicht mehr unter eine gesetzliche Gewährleistung fällt. Für die unterschiedlichen Abo-Modelle fallen die folgenden Kosten an:

129,95 Euro im jährlichen Abonnement

229,95 Euro im 2-Jahres-Abonnement

Optional: 19,99 Euro Invoxia Care Versicherung

Wer langfristig Vorsorge betreiben und seine Katze oder seinen Hund per GPS-Ortung überwachen möchte, für den ist das Minitailz eine gute Wahl. Vor allem bei Katzenbesitzern mit Freigängern möchte ich die GPS-Funktion hier hervorheben. Allein in unserer Nachbarschaft sind in den sieben Jahren, die wir hier leben, bereits vier Katzen verschwunden. Leider konnte nur eine von ihnen zu ihrer Familie zurückgebracht werden. Katzen werden im Gegensatz zu Hunden bedauerlicherweise deutlich seltener mit solchen Sensoren ausgestattet, sodass ihr Schicksal oft unbekannt bleibt. Katzen entlaufen zudem dreimal so häufig wie Hunde. Laut Tasso entliefen im vergangenen Jahr rund 93.100 Katzen und 30.700 Hunde. Dabei umfassen diese Zahlen lediglich Tiere, die zugleich bereits mit einem Chip bei Tasso registriert sind. Die Dunkelziffer der nicht gemeldeten Haustiere dürfte umso größer ausfallen. Mit einem GPS-Chip hast du eine größere Sicherheit, deinen Vierbeiner heil nach Hause zurückzubringen.