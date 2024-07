Kleine Revolution: Ist das der neue Standard für die E-Bike-Welt?

Willst du die Reifen deines Fahrrads oder E-Bikes aufpumpen, stellen sich einige Fragen: Welches Ventil habe ich? Welches Loch der Luftpumpe gehört auf das Ventil und muss der Hebel am Pumpenkopf nun abgewinkelt oder gerade sein, damit die Luft fließen kann? All diese Fragen will Schwalbe jetzt mit einem neuen Ventil beantworten. Das Clik Valve genannte Ventil ist damit nichts anderes als die erste echte Weiterentwicklung in diesem Bereich seit Jahrzehnten. Doch wie funktioniert es? Wir haben es auf der Eurobike ausprobiert.

Schwalbe Clik Valve

Das neue Ventil von Schwalbe ist laut Hersteller 50 Prozent, wenn es darauf ankommt, luftdurchlässiger und hält die Luft quasi für immer. Der Clou ist jedoch die Bedienung. Denn mit dem passenden Pumpenkopf gibt es keine nervige Schrauberei, kein Eindrücken oder Abklappen. Der Pumpenkopf wird einfach auf das Ventil gesteckt und fertig. Auf der Eurobike konnten wir uns davon überzeugen und tatsächlich verspricht Schwalbe nicht zu viel. Einfacher kann man einen Reifen nicht aufpumpen. Doch wie steht es um den Übergang von Ventilsystem zu Ventilsystem? Musst du alle alten Schläuche wegwerfen und die Pumpe gleich hinterher?

Die einfache Antwort lautet nein. Denn Schwalbe führt das neue Ventilsystem nicht direkt durch neue Schläuche ein, sondern bietet zum Start Umrüstkits an. So kannst du deine alten Schläuche behalten und nur die Ventile austauschen beziehungsweise adaptieren. Die alten Ventile, beispielsweise das dicke Autoventil bleibt weiterhin funktional und du kannst den Adapter, wenn du magst, auch wieder abschrauben, wenn du beispielsweise an einer Tankstelle Luft nachtanken musst.

Schwalbe Black Valve Adapter

Auch für deine Luftpumpe gibt es Adapter. Somit musst du nur den Pumpenkopf austauschen und du kannst deine Pumpe weiterhin benutzen. Klar wird es auch Schläuche und originäre Pumpen mit dem neuen System geben, jedoch startet Schwalbe vorerst mit diesen Lösungen. Die Adapter kosten im Zweierset knapp 6 Euro und können DV und SV aufs neue System umbauen. Ein Set mit zwei Ventilen und einem passenden Pumpenkopf kostet knapp 17, mit einem Pumpenkopf-Adapter rund 14 Euro. Tubeless-Ventile sind ebenso schon im Angebot. Sie kosten je nach Länge zwischen 14 und 30 Euro.