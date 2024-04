Der Maßstab 2024? Neuer Saug-Wisch-Roboter hat sogar eine eigene Waschstraße

Erst im vergangenen Jahr stellte Ecovacs seinen neuen T20 Omni Saugroboter vor. Der T30 Omni tritt nun in die Fußstapfen seines Vorgängers und bringt einige Verbesserungen mit sich. So hat sich die Saugleistung fast verdoppelt (!) und die Servicestation ist kompakter geworden. Dadurch nimmt sie weniger Platz ein und kann auch unter Möbel geschoben werden, da sich der Wassertank nach vorn herausziehen lässt. Gehörten Ecovacs-Roboter bislang schon zu den Top-Tipps auf dem Markt, dürfte sich diese Position abermals festigen.

Aktion: Zum Verkaufsstart gewährt der Hersteller 100 Euro Rabatt, wodurch du dir den Saugroboter für 799 Euro zulegen kannst. Der Vorgänger startete 200 Euro teurer in den Verkauf. Es gibt auch ein neues Pro-Modell, welches Ecovacs für 999 Euro verkauft.

Ecovacs T30 Omni: Das ist neu

Dem Ecovacs T30 Omni sieht man auf den ersten Blick an, dass er neu ist. Denn die mitgelieferte Servicestation hat sich im Vergleich zum Vorgänger grundlegend verändert. Sie ist jetzt weniger kantig und auch ein gutes Stück niedriger. Der Wassertank ist zudem transparent und macht den Wasserstand sichtbar. Aber auch im Inneren hat sich einiges verändert. Den T30 Omni gibt es in einem eleganten Schwarz, das Pro-Modell hingegen ist in einem Weiß-Silber und Rose – einem blassen Rosa – erhältlich. Wer also schon immer mal einen rosafarbenen Saugroboter haben wollte, wird jetzt fündig – und bekommt sogar ein echtes Premium-Gerät.

Aber auch der neue Saug-Wisch-Roboter selbst weiß durch vielfältige Funktionen zu überzeugen. So ist der Ecovacs T30 Omni nun mit sogenannten TruEdge-Reinigungsbürsten sowie ZeroTangle-Bürsten ausgestattet. Diese sollen dafür sorgen, dass der Saugroboter bis an den Rand wischen kann und sich Haare und Co. weniger verheddern. Aber dazu später mehr. Außerdem neu bei diesem Modell ist, dass die Servicestation 70 Grad heißes Wasser für die Moppreinigung verwendet. Statt mit bereits hohen 6.000 Pa Saugleistung des Vorgängers, setzt Ecovacs hier noch einen drauf und verpasst dem T30 Omni eine Leistung von 11.000 Pa – mit so viel Kraft saugt sonst kein anderer uns bekannter Saugroboter am Markt.

Saubermachen bis an den Rand und ohne Verheddern

Dank der TruEdge-Technologie des Saugroboters bleiben die Wischmopps permanent ausgefahren, um Ecken und Ränder bis an die Wand zu putzen. Bein Hindernissen geben sie etwas nach, um so mühelos bis zum jeweiligen Objekt sauberzumachen. So sollen fast keine Stellen auf dem Boden mehr schmutzig bleiben.

Die Wischpads des Ecovacs T30 Omni säubern bis an die Wand

Die ZeroTangle-Bürste an der Unterseite soll zudem auch Fugen und sonstige Unebenheiten im Boden erreichen können und Haarverwicklungen verhindern. Zusätzlich sitzt eine rotierende Bürste an der Seite des Saugroboters, um losen Schmutz aufzunehmen. Dieser wird anschließend mit bis zu 11.000 Pa Leistung eingesaugt. Fährt der T30 Omni über Teppiche, schaltet er in den Boost-Modus, um jene bis in die Tiefe zu reinigen. Fürs feuchte Wischen setzt Ecovacs auf zwei rotierende Mopps, die mit bis zu 6 N Abwärtsdruck deine Fußböden gründlich putzen. Bevor der Saugroboter einen Teppich befährt, hebt er seine Wischpads an, damit die Textilien nicht feucht werden.

So findet sich der T30 Omni Saugroboter zurecht und so lässt er sich steuern

In deinem Haus oder deiner Wohnung findet sich der Saug-Wisch-Roboter dank der TrueDetect-Technologie zurecht, die Hindernisse und Objekte erkennt, um diese nicht zu beschädigen oder sich darin festzufahren. Außerdem setzt Ecovacs auf die eigens getaufte TrueMapping-Funktion, um den Grundriss deines Zuhauses zu kartieren. So kann der Saugroboter effiziente Reinigungsrouten fahren und lässt keine Ecke aus. Steuern lässt er sich via App, Sprachsteuerung, Apple Watch oder neuerdings per Tippen mit dem Fuß. Dadurch musst du dein Handy nicht zwingend bei dir haben, sondern kannst auch zwischendurch mal schnell eine Reinigung starten.

Der Ecovacs T30 Omni Saugroboter erkennt und umfährt Hindernisse gekonnt

Aber auch die sogenannte Omni-Station bringt einiges an Mehrwert mit sich. Hier wird der T30 Omni nämlich längst nicht nur aufgeladen. Vielmehr dient die Station als Boxenstopp und Waschstraße in einem. Denn hier wird der Wassertank neu befüllt und der Schmutz eingesaugt. Dadurch soll die Station bis zu 75 Tage ohne dein Dazutun von alleine arbeiten können. In der Servicestation erhalten aber auch die Mopps eine gründliche Wäsche – und zwar mit 70 Grad heißem Wasser. Dadurch sollen Keime und hartnäckiger Schmutz bessert entfernt werden können. Damit es nicht zu Schimmel oder schlechten Gerüchen kommt, trocknet die Station die Wischmopps im Anschluss mit heißer Luft. Die Plattform, auf welcher der Saugroboter währenddessen steht, ist entnehmbar und lässt sich leicht per Hand abwaschen.

Ecovacs Omni T30 Pro: Diese Upgrades bietet das Pro-Modell

Neben dem T30 Omni hat Ecovacs auch noch den Omni T30 Pro entwickelt. Dieser verfügt im Gegensatz zur Standard-Version über sogenanntes intelligent deep mopping. Hierdurch erkennt der Haushaltshelfer den Verschmutzungsgrad der Mopps je nach gereinigtem Bereich und schrubbt die Bereiche mit mehr Bedarf anschließend noch einmal gründlicher. Eine Karte zeigt dir zudem, wie stark verschmutzt jeder einzelne Raum war. Außerdem ist im Pro-Modell ein Mikrofon und ein Lautsprecher integriert, wodurch die du direkt per Sprachbefehl mit dem Saug-Wisch-Roboter interagieren kannst.

Übrigens: Bis zum 25. April sicherst du dir 100 Euro Rabatt beim Kauf des Ecovacs T30 Omni. Derzeit holst du ihn dir so für 799 Euro in deine vier Wände. Das Pro-Modell ist regulär für 999 Euro erhältlich.