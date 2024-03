Eigene PV-Anlage für 0 Euro? Dieser Anbieter-Trick ist genial!

Wer in eine PV-Anlage investieren möchte, steht vor vielen Entscheidungen. Lohnt sich der Kauf oder die Miete einer PV-Anlage mehr? Welcher Anbieter ist der geeignetste? Gerade wenn du selbst dir noch nicht sicher bist, welches Kauf- oder Mietmodell sich für dich am besten eignet, solltest du einen Blick in das umfangreiche Produktportfolio von Sunvigo werfen. Der Anbieter ermöglicht dir, eine Solaranlage bereits ab 0 Euro monatlich auf dein Dach zu bringen – dank besonderer Stromtarife, die du mit Sunvigo abschließen kannst und über die sich das Ganze dann flexibel finanziert.

Solaranlage so flexibel wie du sie brauchst

Bei Sunvigo hast du die Wahl, dich zwischen einem Kauf deiner PV-Anlage und dem Abschluss von besonderen Solarstromverträgen zu entscheiden. Wer sich für den Kauf entscheidet, kann bereits eine Solaranlage ab 4.990 Euro erwerben. Eine Verbrauchsoptimierung bekommst du für die ersten fünf Jahre dabei kostenlos von Sunvigo angeboten, mit der du rund 20 Prozent mehr Einspeisevergütung erhalten kannst. Ab dem sechsten Jahr berechnet sich dieser Service mit 29,90 Euro pro Monat. Wer jedoch nicht die finanziellen Mittel besitzt, um direkt in den Kauf einer eigenen Anlage zu investieren, erhält hier ein besonderes Angebot. Du kannst einen Solarstromtarif auswählen, bei dem du die Solaranlage nicht besitzt, sondern den gewonnenen Strom stattdessen verbrauchst.

Das ist für dich um vielfaches günstiger als klassische Stromanbieter, da du pro verbrauchter Kilowattstunde lediglich 16 Cent zahlst. Selbst Neukundentarife liegen mit Preisen von rund 26 Cent dabei noch immer 10 Cent höher. Bestandskunden zahlen sogar deutlich mehr, zurzeit im Durchschnitt bis zu 44,3 Cent die Kilowattstunde. Der monatliche Grundpreis von Sunvigos Solarstromtarif liegt dabei bei lediglich 49 Euro monatlich. Auf Wunsch kann ein optionaler Batteriespeicher ausgewählt werden, der ab 54 Euro monatlich zur Verfügung steht. Dieses Kombipaket lohnt sich auf die Dauer besonders, da du so möglichst viel der produzierten Kilowattstunden der PV-Anlage für dich nutzen kannst. Im Stromvertrag selbst sind Sunvigo Services wie die Verbrauchsoptimierung kostenlos enthalten.

Zusätzlich erhältst du als Anlagenbetreiber Zugriff auf die Sunvigo App, mit der du die Stromproduktion deiner Daten in Echtzeit überprüfen kannst. Sollte es einmal im Laufe deiner Nutzungsdauer Probleme mit deiner PV-Anlage geben, verspricht dir der Anbieter eine Reparatur innerhalb von 14 Tagen. Durch die Anbindung an Sunvigos virtuelles Kraftwerk kannst du bis zu 20 Prozent mehr Einspeisevergütung erhalten als bei der gesetzlichen Einspeisevergütung. Gerade über Jahre hinweg rechnet sich diese zusätzliche Einnahmequelle und senkt damit auch deine Stromkosten.

Sunvigo Solaranlage auch mit dynamischem Stromtarif

Da deine Sunvigo-Solaranlage nicht den kompletten Strombedarf deines Jahres abdecken kann, ergänzt Sunvigo den Stromtarif um einen Netzbezug. Dabei kannst du aus den Netzstromtarifen sunvigo Green Fix sowie sunvigo Green Dynamic wählen. Der dynamische Stromtarif bietet dir dabei den Vorteil, dass sich der Strompreis stündlich aktualisiert, sodass du von günstigeren Preisen zu Zeiten profitierst, in denen weniger Strom aus dem Netz benötigt wird oder mehr erneuerbarer Strom zur Verfügung steht. Beide Netzstromtarife besitzen einen Grundpreis von 14,90 monatlich.

Sie besitzen zudem keine Bindung und können monatlich gekündigt werden, sodass du dich jederzeit umentscheiden kannst, wenn du mit einem davon nicht zufrieden bist. Während der Preis pro Kilowattstunde im dynamischen Tarif variiert, liegt er im sunvigo Green Fix bei 29,90 Cent pro Kilowattstunde und damit ungefähr auf dem Niveau heutiger Neukundenstrompreise. Gerade wenn du ein E-Auto oder andere Verbraucher besitzt, deren Strombedarf du gut in Stunden mit geringeren Preisen lenken kannst, solltest du über die Stromtarif-Optionen nachdenken.

In wenigen Schritten zu dauerhaft günstigem Strom

Deine eigene PV-Anlage von Sunvigo sicherst du dir in vier einfachen Schritten. Zunächst sendest du im Solarcheck die wichtigsten Eckdaten zu deinem Eigenheim und deinem Stromverbrauch an den Anbieter. Im nächsten Schritt analysiert der Anbieter, ob deine Immobilie die notwendigen Bedingungen für eine Sunvigo-Solaranlage erfüllt. Nutzbar ist das Angebot für Besitzer und Nutzern einer privaten Immobilie (Einfamilienhaus, Doppelhaushälfte oder Reihenhaus). Die Dachfläche und sonstige bauliche Gegebenheiten müssen sich für die Installation einer Solaranlage eignen.

Kommst du für das Angebot in Betracht, übermittelst du Fotos deines Stromzählers und deines Daches direkt an das Sunvigo-Team. Mithilfe der Informationen erstellt Sunvigo dir ein maßgeschneidertes Angebot für dich.

Individuelle Wünsche, wie einen dazu passenden Stromspeicher, eine Wallbox und viele weitere Extras berücksichtigt man während der Planung für dich. Hast du bereits Angebote von anderen Solaranbietern? Dann vergleicht Sunvigo die Angebote dabei kostenlos für dich. Entscheidest du dich für den Vertragsabschluss, erfolgt zuletzt die Montage der Solaranlage auf deinem Dach innerhalb von kurzer Zeit. Anschließend kann Sunvigo mit deinem Einverständnis deinen bisherigen Stromvertrag bei deinem alten Anbieter kündigen.