Viel besser als zuvor: Mit dem Thermomix® TM7 wird jeder zum Kochprofi

Während der Thermomix® TM6 noch mit einem weißen Gehäuse und einem silbernen Mixtopf daherkam, ist die neue Version jetzt (fast) komplett in Schwarz gehalten. Nur der Griff des Mixtopfs ist silbern. Dadurch wirkt der neue Thermomix® insgesamt eleganter und passt optisch in so gut wie jede Küche. Außerdem prangt jetzt ein 10 Zoll großes Touch-Display an der Vorderseite, über das sich sämtliche Funktionen steuern oder Rezepte noch übersichtlicher finden lassen. Aber das sind nur die Äußerlichkeiten. Auch funktionstechnisch hat sich einiges getan.

Thermomix® TM7: Das ist alles neu bei Vorwerks smarter Küchenmaschine

Vorwerk hat zudem auch an der Bedienbarkeit geschraubt. Dadurch sollen Rezepte und diverse Einstellungen insgesamt leichter gefunden werden. Du kannst zum Beispiel extra nur nach Gerichten filtern, zu denen du auch die passenden Zutaten im Haus hast. Und spezielle Ernährungsweisen, wie vegetarisch oder vegan, sind hiermit ebenfalls absolut kein Problem. Vorwerk stellt dir eine große Auswahl an über 100.000 internationalen Rezepten zur Verfügung. Zudem arbeitet der Thermomix® TM7 jetzt leiser als der Vorgänger. Und da der Mixbehälter komplett hitzeisoliert ist, bleibt der Inhalt länger warm, während sich insgesamt Energie sparen lässt. Darüber hinaus soll jetzt die Temperaturkontrolle präziser geworden sein als noch zuvor.

Weiterhin neu: Im „Offenes Kochen“-Modus kannst du während der Zubereitung den Garprozess ohne aufgesetzten Deckel verfolgen. Dann ist eine Erhitzung von bis zu 100 Grad möglich. Mit aufgelegtem, unverriegeltem Deckel lässt sich der Inhalt sogar auf bis zu 120 Grad erhitzen. Im manuellen Kochmodus kann der TM7 stufenlos von 37 Grad bis zu maximal 160 Grad eingestellt werden. Und über den neuen „Anbraten“-Modus kannst du deinen Gerichten sogar leckere Röstaromen verleihen oder für die Extraportion Geschmack diverse Zutaten karamellisieren.

So sieht es aus, wenn du mit dem Thermomix® TM7 dampfgarst

Neben Mixen, Kochen, Wiegen, Rühren oder Pürieren lässt sich mit dem Thermomix® TM7 auch wieder Dampfgaren. Der neue Varoma-Behälter ist nochmal 45 Prozent größer geworden und kann so selbst für größere Mengen zum Garen mit Dampf verwendet werden. Im Lieferumfang ist neben dem Varoma-Behälter und dem Grundgerät samt Mixtopf noch ein neuer und speziell für die Nutzung im Mixtopf entwickelter Spatel und ein Gareinsatz dabei. Außerdem sind ein Rühraufsatz und ein Mixmesser inklusive. Du kannst also ohne zusätzliche Investition bereits tausende Gerichte zaubern. Drei Probemonate des Rezept-Abos Cookidoo bekommst du ebenfalls beim Kauf des Thermomix® geschenkt. Hierbei wirst du bei Bedarf Schritt-für-Schritt durch den Kochprozess geleitet. Du kannst aber natürlich auch vollkommen frei die vielfältigen Funktionen des Thermomix® nutzen.

Die Kosten & was du sonst noch wissen musst

Vorwerk verkauft den Thermomix® TM7 für 1.549 Euro. Bei Bedarf ist auch eine Teilzahlung in monatlichen Raten möglich.

Übrigens: Wer den Thermomix® TM7 vor dem Kauf einmal testen möchte, kann über diese Seite ein kostenloses Erlebniskochen vereinbaren. Einfach das Kontaktformular ausfüllen und schon wird sich eine Repräsentantin oder ein Repräsentant bei dir melden und einen Termin vereinbaren. Hierbei kannst du dann im Voraus auch schon angeben, was genau du ausprobieren möchtest, sodass du den Termin genau auf deine Bedürfnisse hin anpassen kannst. So kannst du den Thermomix® TM7 und all seine Vorteile live testen und dabei auch direkt individuell auf dich zugeschnittene Tipps zum Küchenhit bekommen. Das Ganze ist vollkommen kostenfrei und unverbindlich. Doch nicht nur das: Wer den TM7 über das Erlebniskochen kauft, bekommt derzeit einen zweiten Mixtopf sowie einen Gareinsatz und einen Rühraufsatz kostenlos dazu.

