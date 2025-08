Preisfehler bei MediaMarkt? Bis zu 75 Prozent Rabatt auf dieses Gadget, was jeder brauchen kann

Egal ob Smartphone, Action-Cam oder Nintendo Switch – ohne genug Speicher läuft schnell nichts mehr. Gerade bei hochauflösenden Fotos, 4K-Videos oder großen Apps ist eine flotte microSD-Karte Gold wert. Gut, dass MediaMarkt aktuell einige Top-Modelle von Samsung und SanDisk stark reduziert anbietet. Wir haben uns die spannendsten Deals angesehen und zeigen dir, welche Speicherkarten sich wirklich lohnen.

Hohe Lesegeschwindigkeit und solider Speicher

Die Samsung EVO Plus mit 128 GB bietet nicht nur solide Speicherkapazität, sondern überzeugt vor allem mit ihrer hohen Lesegeschwindigkeit von bis zu 160 MB/s. Damit eignet sie sich nicht nur für Fotos und Full-HD-Videos, sondern auch für 4K-Aufnahmen und App-Speicherung auf dem Smartphone. Hinzu kommt: Sie ist robust gebaut, schützt vor Wasser, Stürzen, Hitze und Magnetfeldern. Das alles bekommt ihr bei MediaMarkt mit 47 Prozent Rabatt für nur 9,99 Euro anstatt 18,99 Euro.

Noch mehr Speicher?

Wer besonders viel Speicherplatz benötigt, kann zur SanDisk Ultra PLUS mit 512 MB greifen. Auch sie bietet eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 160 MB/s und eignet sich damit für große Datenmengen auf Smartphones, Tablets oder Spielekonsolen. Der Preis liegt mit rund 34 Euro etwas höher, als bei der Samsung, allerdings zahlst du laut dem UVP regulär satte 143,99 Euro. Dadurch erreichst du eine Ersparnis von 75 Prozent.

Oder doch lieber günstiger?

Etwas günstiger wird es mit der SanDisk Ultra UHS-I microSD-Karte mit 128 GB. Sie schafft Lesegeschwindigkeiten von bis zu 120 MB/s und ist damit zwar etwas langsamer als die Samsung EVO Plus, aber für klassische Anwendungen wie Fotos oder Full-HD-Videos völlig ausreichend. Der Preis liegt mit 9,99 Euro. Somit sparst du im Vergleich zur UVP satte 66 Prozent, was sie zu einer soliden Budget-Wahl macht.

Wer auf hohe Geschwindigkeit und gute Ausstattung zum kleinen Preis möchte, ist mit der Samsung EVO Plus 128 GB aktuell am besten bedient. Sie kombiniert Leistung, Sicherheit und Kompatibilität und bleibt dabei auch für Einsteiger erschwinglich. Die SanDisk-Modelle punkten mit viel Speicherplatz, sind aber vor allem dann interessant, wenn der Fokus klar auf Masse statt Tempo liegt. Alle erwähnten Speicherkarten sind bei MediaMarkt in weiteren unterschiedlichen Größen vorhanden.

Jetzt weiterlesen Mit Sky-Bundesliga: Geniales Streaming-Schnäppchen für 34,99 Euro gestartet