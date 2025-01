Billiges Werkzeug von Aldi, Lidl und Co: Wie gut sind die Geräte von Parkside und Ferrex?

Wer nach Werkzeug wie einem Akkuschrauber, einem Winkelschleifer oder einer Stichsäge sucht, findet sich schnell bei Amazon und Geräten von Bosch oder Makita wieder. In Online-Shops wimmelt es aber auch von Geräten unbekannter Marken, die deutlich günstiger sind, als die der Premium-Marke für jedermann. Doch Rezensionen und Bewertungen offenbaren schnell: Das günstige Werkzeug taugt nichts. Aldi und Lidl haben den Bedarf schon vor vielen Jahren erkannt und haben eigene Marken ins Leben gerufen. Immer wieder kann man Werkzeug wie Akkuschrauber oder Stichsäge in den Filialen der Discounter oder wahlweise auch in den Online-Shops von Lidl und Aldi kaufen. Und die Schrauber, Sägen und Schleifer von Parkside (Lidl) oder Ferrex (Aldi stationär) und Batavia (Aldi Online-Shop) sind ebenfalls deutlich günstiger als Bosch und Makita. Doch ist das Werkzeug ebenso gut?

Wie gut ist Werkzeug von Parkside (Lidl) und Ferrex (Aldi)?

Ein Akkuschrauber von Makita, Bosch, DeWalt oder Milwaukee kostet schon mal gerne 100 Euro oder mehr. Bei Lidl hingegen gibt es etwa den Akku-Bohrschrauber mit Akku und Ladegerät für gerade einmal 45 Euro. Schaut man sich die Rezensionen im Online-Shop von Lidl zu diesem Werkzeug an, sind sie alle durchweg mit mindestens 4 von 5 Sternen bewertet. Und nicht nur der Akkuschrauber von Parkside ist beliebt und gut bewertet. Ob Hochdruckreiniger, Rasenmäher oder Stichsäge: All diese Lidl-Produkte haben viele Hundert Bewertungen im hohen Sternebereich.

Hinzu kommt: Regelmäßig gibt es Werkzeug von Ferrex oder Parkside in den Supermärkten von Aldi und Lidl zu kaufen. Dass es oftmals schnell vergriffen ist, zeigt, dass es beliebt ist. Und das nicht nur bei Heimwerkern. Vereinzelt sieht man auch Profis aus ihren Transportern auf den Parkplätzen von Aldi und Lidl aussteigen und kurze Zeit später mit Werkzeug den Markt verlassen. Und immer wieder zeigen Tests wie dieser vom WDR Haushaltscheck: Während ganz billiges Werkzeug, etwa von Amazon Basics, durchfällt, sind die Werkzeuge von Lidl und Aldi für den Heimwerker völlig ausreichend.

Besser als Bosch und Makita

Auch die Stiftung Warentest hat etwa Akkus von Bosch, Makita und Black+Decker mit denen von Lidl (Parkside) verglichen. Das Ergebnis: Der Akku von Lidl für rund 17 Euro ist „gut“, landet auf Platz 3 und ist damit sogar besser als zwei Akkus von Bosch und einer von Makita.

Im Grunde lässt sich festhalten: Wer Werkzeug zum Heimwerken benötigt und Akkuschrauber, Stichsäge oder ein ganzes Werkzeug-Set nur wenige Male im Jahr benutzt, um etwa ein Bild aufzuhängen oder einen Schrank zusammenzuschrauben, dem genügen Geräte von Parkside oder Ferrex. Allerdings ist Werkzeug von Premium-Marken in der Regel nicht grundlos teurer. Hier achten Hersteller auf mehr Qualität, etwa bei den Materialien, die sie für die Herstellung verwenden. Wer Werkzeug fürs Leben haben und es danach auch noch weitervererben möchte oder wer es oft nutzt, der greift eher zu teureren Geräten. Für alles andere genügen die Geräte von Lidl und Aldi.

