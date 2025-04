Für alle Lidl-Kunden: Das ist an der Kasse jetzt anders

Zwar sieht man bei Aldi, Lidl und in anderen Supermärkten immer mehr Menschen, die ihren Einkauf mit Karte oder dem Handy bezahlen. Dennoch zahlt fast die Hälfte nach wie vor am liebsten mit Bargeld. Nicht nur das. Bei Lidl, Rewe und Co. lässt sich auch Bargeld abheben, wie es früher nur an Geldautomaten möglich war. Vor allem in kleinen Orten und Städten, in denen Banken und Sparkassen ihre Filialen schließen und damit auch Geldautomaten verschwinden, ist das für Kunden eine gute Sache. Und Lidl verändert jetzt eine Sache, die viele Kunden freuen dürfte.

Ab sofort: Das ändert sich für alle Lidl-Kunden

Lidl-Kunden kennen es bereits seit Längerem: Wer seinen Einkauf an der Kasse bezahlt, kann ab einem Einkaufswert von 5 Euro bis zu 200 Euro Bargeld abheben. Und dafür verlangt weder die Bank noch der Supermarkt eine Gebühr. Ab dem 8. April senkt Lidl in all seinen Filialen den Mindesteinkaufswert noch einmal deutlich. Bargeldabhebungen sind ab sofort auch möglich, wenn man Waren für unter 5 Euro einkauft. Genauer gesagt: Man muss lediglich für 99 Cent einkaufen, um an der Kasse Geld abheben zu können.

Damit zieht Lidl mit Aldi Nord gleich. Der Konkurrent hatte erst im vergangenen Oktober den Mindesteinkaufswert auf einen Euro gesenkt. Und: Zusätzlich zur Girocard können Lidl-Kunden künftig auch mit Kredit- und Debitkarte Bargeld abheben. Was viele Kunden nicht wissen: Während eine Bargeldabhebung bei Aldi, Lidl und Co. für einen selbst kostenlos ist, müssen die Supermärkte dafür bezahlen. Nach Angaben des Handelsinstituts EHI wurden vergangenes Jahr rund 12,31 Milliarden Euro an den Kassen von Aldi, Lidl und Co. abgehoben. Bei jeder Abhebung müssen Händler aber eine Gebühr von bis zu 0,2 Prozent des abgehobenen Betrags an Banken und Sparkassen zahlen. Das machte 2023 gut 17 Millionen Euro. Gut möglich, dass sich die Discounter diese Gebühren auf anderen Wegen von ihren Kunden wiederholen.

Rewe und dm mit anderer Regel

Übrigens: Bei Penny, Rewe oder dm sind kostenlose Bargeldabhebungen bereits ab 1 Cent möglich. Bei Aldi Süd hingegen liegt der Mindesteinkaufswert nach wie vor bei 5 Euro. Wer Bargeld bei Netto oder Rossmann abheben möchte, muss sogar für mindestens 10 Euro einkaufen.