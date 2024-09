Neuen Bose QuietComfort Earbuds: Wer nicht warten will, kauft günstiger

Seit dem 18. September kannst du sie für knapp 200 Euro im Bose Store sowie bei Händlern wie Amazon kaufen. Damit sind sie ganze 100 Euro günstiger als die QuietComfort Ultra Earbuds bei deren Einführung. Mittlerweile bekommst du die Ultras aber auch schon für gut 200 Euro bei Amazon.

Ein direktes Duell mit den AirPods 4

Mit diesen neuen Earbuds positioniert sich Bose unter anderem im Wettbewerb zu Apples neuen AirPods 4, zumindest wenn wir über Modelle mit aktiver Geräuschunterdrückung (ANC) sprechen. Ein entscheidendes Feature, das Bose endlich integriert hat, ist die Unterstützung für Multipoint-Verbindung. Diese Funktion ermöglicht es dir, zwei Geräte gleichzeitig zu koppeln – ein Muss für alle, die zwischen Smartphone und Laptop wechseln möchten. Das Fehlen dieser Funktion bei den Ultra Earbuds war ein großes Manko, das Bose durch ein Update beheben will. In den neuen und billigeren Kopfhörern ist es aber jetzt schon integriert.

Bose QuietComfort Earbuds: Design und Benutzerfreundlichkeit

Die Bose QuietComfort Earbuds kommen in einem ansprechenden, kompakten Design und sind IPX4-zertifiziert, was bedeutet, dass sie gegen Wasser und Staub geschützt sind. Du kannst sie in drei eleganten Farben – Schwarz, Weiß und Violett – wählen. Die Ladebox ist deutlich kleiner als die der Ultra-Version und passt somit wohl besser in deine Tasche. Die Kopfhörer nutzen drei Mikrofone pro Ohrhörer, um Umgebungsgeräusche effektiv zu unterdrücken und dir ein besseres Klangerlebnis zu bieten. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 8,5 Stunden und der Möglichkeit, über das Ladecase aufzuladen, dürften sie ohne Probleme auch einen langen Tag ohne Steckdose durchhalten.

Bose QuietComfort Earbuds

Besondere Funktionen und eine durchdachte App

Ein Highlight der Bose QuietComfort Earbuds ist die Möglichkeit, diese als Auslöser für Selfies zu nutzen – eine praktische Funktion für kreative Köpfe. Dazu kommt die Bose-App, die dir einen fünfbandigen Equalizer und 360-Grad-Audio bietet, um deine Hörerfahrung zu personalisieren.