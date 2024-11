Wie ein Glühwürmchen: Dieses Handy leuchtet im Dunklen

Das leuchtende Smartphone stammt von Nothing. Der recht neue Smartphone-Hersteller aus Großbritannien legt ohnehin großen Wert auf Design und hat etwa bereits eine Special-Edition im Bauhaus-Design (das Design und nicht die Baumarkt-Kette) auf den Markt gebracht. Jetzt überrascht man seine Fans mit einer neuen Special-Edition.

Dieses Smartphone leuchtet wie ein Glühwürmchen

Licht spielt bei allen Smartphones von Nothing eine wichtige Rolle. Die sogenannte Glyph-Rückseite der Handys kann in verschiedenen Mustern aufleuchten, etwa um eingehende Anrufe oder Nachrichten zu signalisieren. Im neuesten Modell hat man sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen. So sind einzelne Bauteile hinter der durchsichtigen Rückseite mit einem Phosphoreszenz-Material behandelt und leuchten somit im Dunkeln. Das Material lädt sich bei Licht auf, um anschließend selbst als Lichtquelle zu dienen. Ganz ohne Stromversorgung.

Die Idee kommt aus der Community. So hatte Nothing zu einem Design-Wettbewerb aufgerufen und diese Idee aus über 900 Einsendungen ausgewählt. Selbst die Verpackung ist phosphoreszierend und gibt somit einen leuchtenden Vorgeschmack auf das Smartphone.

Leuchtet im Dunklen: Die Community Edition des Nothing Phone 2a Plus

Nothing Phone 2a Plus im Inneren

Das besondere Smartphone ist kein neues Modell, sondern eine Special-Edition des Nothing Phone 2a Plus (zum Test). Das Smartphone bietet ein 6,7 Zoll großes OLED-Panel mit 120 Hertz Bildwiederholrate und einer Full-HD-Auflösung. Dazu kommen zwei 50-Megapixel-Kameras für Weitwinkel- und Ultraweitwinkel-Aufnahmen.

Im Inneren steckt ein für diese Preisklasse ungewöhnlich starker Dimensity 7200 Pro Prozessor, welchem in der Special Edition 12 Gigabyte RAM sowie 256 Gigabyte Speicherplatz zur Verfügung stehen. Der Akku misst 5.000 mAh und kann mit bis zu 45 Watt aufgeladen werden.

Preis und Verfügbarkeit der Special Edition

Das neue Modell ist auf 1.000 Exemplare limitiert und ab dem 16. November erhältlich. Wer sich für das Smartphone interessiert, kann sich auf der Website des Unternehmens anmelden und wird bei Verfügbarkeit benachrichtigt. Der Preis beträgt 449 Euro. Das sind 70 Euro mehr, als für die reguläre Variante des Nothing Phone 2a Plus fällig werden.