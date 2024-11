Neues von Nuki: Das kann das neue smarte Türschloss

Das Nuki Smart Lock Ultra will durch ein ausgesprochen kompaktes Design überzeugen. Mit einem Gewicht von nur 250 g ist es das leichteste und kleinste Modell von Nuki, das bisher auf dem Markt gekommen ist. Dennoch bleibt die bekannte LED-Anzeige mit dem bekannten Lichtring erhalten, der dir den Status des Schlosses verrät. Du hast dabei die Wahl zwischen einem schwarzen oder weißen Basisring. Du kannst diese also jederzeit tauschen. So kannst du dein Türschloss auf dein Zuhause abstimmen, ohne dich gleich beim Kauf für eine Farbe entscheiden zu müssen.

Die Post und Nuki: Die Zusammenarbeit

Drei Geschwindigkeiten beim Nuki Smart Lock Ultra

Im Vergleich zu früheren Modellen ist das neue Schloss laut dem Hersteller dreimal schneller beim Auf- und Zuschließen und kann auch noch in drei Geschwindigkeitsstufen betrieben werden. Und das trotz seiner kompakten Größe. Hier sind die drei Geschwindigkeitsmodi, die du auswählen kannst:

Insane: Auf- und Zuschließen in weniger als 1,5 Sekunden.

Standard: Auf- oder Zuschließen in zwei Sekunden.

Gentle: Geräuschreduzierung bei niedriger Geschwindigkeit – für den nächtlichen Einsatz.

Das Smart Lock Ultra wird durch einen Lithium-Polymer-Akku betrieben. In nur zwei Stunden ist dieser voll aufgeladen und hält je nach Nutzung mehrere Monate durch. Nuki hat zudem an ein praktisches Detail gedacht: Der magnetische Ladeanschluss ermöglicht es dir, das Schloss direkt an der Tür aufzuladen – damit fällt das umständliche Umstecken weg.

Das neue Nuki-Schloss kannst du direkt an der Tür laden

Ein weiterer Pluspunkt ist der neue Premium-Universalzylinder, der mit dem Nuki Smart Lock Ultra ausgeliefert wird. Dieser Zylinder ist für alle gängigen Türbreiten geeignet und bietet die höchste Sicherheitsklasse. Dazu brauchst du kein zusätzliches Werkzeug oder spezielle technische Vorkenntnisse, um den Zylinder auszutauschen.

Kompatibilität und smarte Funktionen

Was die Nutzung betrifft, bleibt Nuki seinen Wurzeln treu. Du kannst das Schloss weiterhin ohne ein Nutzerkonto nutzen. Das Nuki Smart Lock Ultra ist mit modernen WLAN– und Matter-over-Thread-Funktionen ausgestattet, und unterstützt die neueste Generation von Matter. Falls du bereits ein Nuki Keypad besitzt, kannst du dein Schloss bequem per Fingerabdruck oder Zutrittscode öffnen.

Das Nuki Smart Lock Ultra wird ab Anfang Dezember im Nuki-Shop erhältlich sein und hat einen Preis von 349 Euro. Im Bundle sind das Schloss und der neue Universalzylinder enthalten. Und wenn du nicht warten kannst, gibt es bereits jetzt die Möglichkeit zur Vorregistrierung.

