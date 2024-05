Schon in 2021 führten Nuki und Österreichische Post erste Tests von „Vorzimmer-Zustellung” durch. Das Interesse sei mit mehr als 2000 Anmeldungen innerhalb kürzester Zeit enorm gewesen. Jetzt gehen die beiden Unternehmen weiter und starten Zustellung für Pakete bis in Diele als Regelservice. Wer noch kein Nuki Smart Lock besitzt, erhält dieses kostenlos. Allerdings: Zu Beginn werden Anfang Juli 200 Nutzer freigeschaltet. In folgenden Monaten sollen kontinuierlich weitere Anwender dazukommen.

So funktioniert die neue Abstell-Lösung für Pakete

Die Idee dahinter ist, dass du keine extra Wege für die Abholung deines Paketes haben sollst. Das gilt natürlich auch für den Postzusteller, der dein Paket loswird und es nicht zurück zum Zustellfahrzeug und in die Filiale schaffen muss. „Bei der Vorzimmer-Zustellung von Post und Nuki handelt es sich um eine absolute Marktneuheit, die in Europa bis heute noch nie über die Pilotphase hinausgekommen ist“, sagt Peter Umundum, Vorstandsdirektor für Paket & Logistik, Österreichische Post AG. Die Österreichische Post könne nun Pakete sicher und zuverlässig in die vier Wände ihrer Empfänger zustellen. Und für Nuki bedeutet der Dienst einen Mehrwert, den kein anderer Hersteller smarter Wohnungsschlösser bieten kann.

Für die Zustellung bis in die Diele werden Haus- oder Wohnungstür mit einem Smart Lock von Nuki ausgestattet. Haushalte, die bereits ein elektronisches Türschloss von Nuki besitzen, können dieses direkt weiterverwenden. Allen anderen der 200 ersten Nutzer stellt die Post kostenlos ein Smart Lock zur Verfügung. Die Österreichische Post wird dann via Nuki-App als Zustellpartnerin für die Öffnung der Haus- oder Wohnungstür verifiziert. Steht der Bote vor der Tür, kann dieser diese mittels eines Handhelds öffnen. Das Paket legt er auf eine Fußmatte in der Diele, die den Platz markiert, an dem das Paket abgestellt werden soll. Anschließend werde die Tür wieder verschlossen. Die Empfangsoption der „Vorzimmer-Zustellung” ist immer kostenlos.

Im Zuge der „Vorzimmer-Zustellung” bietet die Post auch die Erweiterung ihres Abholservices um einen Wunsch-Platz in der eigenen Diele an. Du kannst deine Pakete mit Retourenlabels oder Paketmarken versehen und die Post mit der Abholung beauftragen. Damit es nicht zu Verwechslungen mit anderen Paketen kommt, gibt es auch hier eine spezielle Fußmatte, auf der du die zu versendende Pakete lagern musst.