Sparkasse: Das ändert sich nach 35 Jahren für Kunden

Zum Geldautomaten gehen, EC-Karte einstecken, Geheimzahl und Betrag eingeben und schon hat man wieder Bargeld im Portemonnaie. Scheine und Münzen dabei zu haben ist hierzulande noch immer eine gute Idee, kann man schließlich nicht immer und überall mit EC-Karte – die übrigens schon seit 2007 offiziell Girocard heißt – bezahlen. An diesem Vorgehen will die Sparkasse zwar nichts verändern, doch macht eine Sache anders – nach 35 Jahren.

Kunden der Sparkasse bekommen neue Möglichkeit

Anfang der 1990er Jahre wurde in Deutschland das EC-Cash-System eingeführt. Und mit dem System auch die PIN-Prüfung. Das ermöglichte es den Kunden der Sparkasse und anderer Banken, nicht nur Bargeld an Automaten abzuheben, sondern auch mit der EC-Karte in Supermärkten, Tankstellen und Geschäften per Karte und Geheimzahl zu bezahlen, statt unterschreiben zu müssen. Die PIN gibt es bis heute. Bekommt man eine neue Girocard, kommt in der Regel auch eine neue PIN ein paar Tage später per Post an. Und fortan muss man sich die neue PIN merken. Doch nun ändert die Sparkasse das gesamte Verfahren.

Kunden bekommen ihre PIN für ihre Sparkassen-Karte (EC-Karte) und Kreditkarte nicht mehr nur per Post, sondern auch direkt online, erklärt das Finanzinstitut. Die PIN ist sofort nach der Bestellung der Karte im Online-Banking oder in den Sparkassen-Apps zu finden. Das bedeutet aber nicht nur, dass man nicht mehr auf Post von der Sparkasse warten muss. Man kann schon mit der digitalen Version der Girocard bezahlen und Geld abheben, auch wenn die richtige Karte noch nicht angekommen ist.

Noch mehr Funktionen

Im Online-Banking oder in der App Sparkasse haben Kunden aber noch mehr Möglichkeiten. Unter „PIN verwalten“ kann man die neue PIN einsehen, sollte man sie einmal vergessen haben – was bei einer neuen EC-Karte samt neuer PIN gar nicht so unüblich ist. Und: Auf Wunsch kann man sie hier auch ändern.