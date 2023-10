7 Jahre Update-Support: Das ist das neue Pixel 8 & Pixel 8 Pro

Bei den beiden neuen Smartphones bleibt Google dem signature Design treu, welches man mit dem Pixel 6 vor zwei Jahren eingeführt hat. So sind die neuen Handys klar als Pixel-Geräte zu erkennen und wissen mit schicken Pastellfarben und der markanten Kamera-Bar zu gefallen. Durch dünnere Displayränder und ein minimal kleineres Display ist das normale Pixel 8 mit 6,2 Zoll eins der kompaktesten Smartphones auf dem Markt. Das Pixel 8 Pro spielt mit 6,7 Zoll hingegen in einer Liga mit vergleichbaren Flaggschiff-Geräten.

Pixel 8 (Pro) vorgestellt

Beide neuen Google-Smartphones setzen auf ein 120 Hertz schnelles AMOLED-Display, welches sich in Größe und Auflösung unterscheidet. So setzt das kleinere Pixel 8 auf ein 6,2 großes Full-HD-Panel. Das größere Pixel 8 Pro kommt hingegen mit einem 6,7-Zoll-Display daher, welches eine 2K-Auflösung bietet und die Bildwiederholrate dynamisch auf 1 Hertz herunterdrehen kann, um Energie zu sparen. Außerdem verzichtet man erstmals auf die gebogenen Displayränder und verbaut auch beim Pro-Modell ein flaches Panel.

Gemeinsam ist beiden Google-Smartphones der verbaute Prozessor. Der „Tensor 3“ wurde von Google selbst entwickelt und von Samsung gebaut. Leistungstechnisch ist dieser mit einem Snapdragon 8+ Gen 1 vergleichbar, welcher etwas im Nothing Phone 2 oder im Xiaomi 12T Pro steckt. Von der reinen Leistung auf dem Papier können die neuen Google-Smartphones also nicht ganz mit den aktuellen Top-Chips mithalten und bewegen sich auf dem Niveau von 2022. Doch Google geht es nicht darum, den höchsten Benchmark-Score zu erreichen. Stattdessen verfügen die Google-Chips über spezielle ML-Cores, mit welchen Google Pixel-exklusive Anwendungen realisiert werden, welche so mit anderen Chips nicht möglich wären.

Kamera: Unterschiede bei der Ausstattung

Beide neuen Pixel-Smartphones sind mit der identischen 50-Megapixel-Hauptkamera mit optischer Bildstabilisierung ausgestattet. Unterschiede gibt es hingegen bei den weiteren Sensoren. So verfügt das Pixel 8 über eine 12 Megapixel Ultraweitwinkel-Kamera, während das Pro-Modell eine lichtstärkere Ultraweitwinkelkamera mit 48 Megapixeln bietet. Außerdem kommt das Pixel 8 Pro mit einem 4,5-fachen Zoom-Objektiv mit ebenfalls 48 Megapixeln Auflösung daher.

Das neue Google Pixel 8

Ein Highlight bei Googles Kamera-App sind die vielen, smarten Software-Features. So lassen sich störende Objekte aus dem Hintergrund radieren oder unscharfe Fotos nachträglich schärfen. Neu ist die Funktion „Best Take“ für Gruppenfotos. Für jedes Gesicht wird das beste Foto aus einer Reihe von Fotos gewählt, sodass etwa niemand die Augen geschlossen hat. Eine weitere Neuheit ist der „Audio Magic Erazer“. Dieser entfernt automatisch störende Hintergrundgeräusche aus aufgenommenen Videos.

Größere Akkus – schneller geladen

Verbesserungen erleben das Pixel 8 und Pixel 8 Pro auch beim Akku. So ist dieser im Vergleich mit dem jeweiligen Vorgänger bei beiden Modellen gewachsen. Das Pixel 8 kommt auf 4.575 mAh, was für diese Größe ein durchaus beachtlicher Wert ist. Beim Pro-Modell wächst der Akku hingegen minimal auf nun 5.050 mAh.

Auch können beide Modelle nun via Kabel mit bis zu 27 Watt geladen werden. In 30-35 Minuten soll der Akku so zur Hälfte gefüllt sein. Eine komplette Ladung nehme rund 100 Minuten in Anspruch, verspricht Google. Weiterhin ist auch kabelloses Laden an Bord.

Pixel 8 (Pro): Exklusive Software

Auf dem Pixel 8 (Pro) läuft Android 14 mit zahlreichen Pixel-exklusiven Features. Viele davon finden sich in der Kamera-App, doch auch im restlichen System sind einige exklusive Funktionen eingebaut. Etwa das Diktieren von Text in mehreren Sprachen oder die Möglichkeit, jeden Text in einer natürlich klingenden Stimme vorlesen zu lassen.

Beim Update-Support schließt man nicht nur mit der Konkurrenz auf, sondern überbietet diese sogar massiv. So erhalten die beiden neuen Smartphones neue Android-Updates und Sicherheitspatches bis 2030 – also für volle 7 Jahre. Das ist mehr als jedes andere Smartphone auf dem Markt.

Preise und Verfügbarkeit

Die neuen Google-Smartphones sind ab sofort bestellbar und werden ab dem 12. Oktober ausgeliefert. Das Pixel 8 kostet 799 Euro in der 128 Gigabyte Variante und 859 Euro mit 256 Gigabyte Speicherplatz.

Das Pixel 8 Pro kostet 1.099 Euro mit 128 Gigabyte, 1.159 Euro mit 256 Gigabyte und 1.299 Euro mit 512 Gigabyte Speicher.

