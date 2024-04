Google Maps ist die meistgenutzte Navigations-Software und bietet einen großen Funktionsumfang. Vor kurzem wurde Google aber von der EU zu Einschnitten gezwungen. Doch jetzt geht der Suchmaschinenriese in die Offensive und bringt neue und praktische Funktionen in seine Software. Doch nicht überall kannst du mit dem Handy zugreifen. Denn zwei der drei neuen Funktionen kommen zuerst auf Google Maps in Autos mit fester Integration.

Spezifische Informationen zu Ladepunkten in Google Maps

Die erste Neuerung in Google Maps wird jedoch auch auf deinem Smartphone landen. Sie soll dir helfen, Ladestationen zu finden. Das klingt erstmal nach einer schon vorhandenen Funktion, da Ladestationen fürs E-Auto ja schon länger angezeigt werden. Doch jetzt leitet dich ein KI-Text exakt zur Station. Das ist vor allem bei kompliziert zu findenden Ladepunkten wichtig. Google nennt als Beispieltext den folgenden: „Fahren Sie in die Tiefgarage und folgen Sie den Schildern zum Ausgang. Biegen Sie kurz vor der Ausfahrt rechts ab.“

Die Beschreibungen werden von einer KI aus den Informationen der Nutzerbewertungen und Beschreibungen der Ladepunkte erstellt. Hierfür wird es künftig auch ein Feld für einen Beschreibungstext beim Bewerten von Ladepunkten geben.

Unterwegs: Nahegelegene Ladestationen mit Echtzeit-Informationen und Ladegeschwindigkeit

Eine der wichtigsten Neuerungen ist die neue Echtzeit-Information für Ladepunkte, wenn du unterwegs bist. Sie kommen jedoch nur auf Google Maps, wenn die Software fest in ein E-Auto integriert ist. Damit landet sie nicht auf deinem Handy. Das Upgrade bringt dir die Information, ob eine Ladesäule noch freie Plätze hat und vor allem, wie schnell sie ist. Damit könnten bald Extra-Apps, die diese Funktion aufbereiten, verschwinden.

Google Maps Screenshot mit Echtzeit-Anzeige zu Ladepunkten

Ladepunkt-Empfehlungen endlich auch bei „komplizierten“ Routen in Google Maps

Bisher konntest du bei deiner Streckenplanung Ladestation-Empfehlungen bekommen. Doch das funktionierte nur bei einfachen Strecken. Also solchen, die einen Start- und einen Endpunkt besitzen. Zwischenstopps waren somit nicht möglich, beziehungsweise funktionierte dann die Ladestation-Empfehlung nicht. Das wird sich für Autos mit integrierten Google Apps und Services in den kommenden Monaten global ändern. Dann rollt Google diese Möglichkeit aus.

Ein weiteres Update, das für E-Auto-Fahrer sehr nützlich sein kann, hat Google etwas verschämt ans Ende der Mitteilung gepackt. Doch für die Reiseplanung kann sie sehr hilfreich sein. Suchst du über Google Travel nach einem Hotel, kannst du jetzt nämlich einen neuen Filter setzen und dir nur Hotels anzeigen lassen, die eine Ladestation haben. So kannst du dir eine Menge Zeit beim Planen und im Anschluss bei der Suche nach einem Ladepunkt in der Nähe des Hotels ersparen. Die Funktion ist schon implementiert und du kannst sie unter google.com/travel/ ausprobieren.