Benachrichtigungen sind in allen aktuellen Smartphones ein wichtiger Teil der alltäglichen Nutzung. Vor allem, wenn du viele Push-Mitteilungen erhältst, kann es schnell vorkommen, dass du eine wichtige Nachricht schlicht verpasst. Die Android-Entwickler zeigen hier seit langer Zeit viele Neuheiten, welche den Umgang mit den Hinweisen aus Apps erleichtern sollen. Eine dieser Funktionen existiert mittlerweile seit Android 8 Oreo, ist aber heutzutage in vielen Fällen standardmäßig deaktiviert. Je nach Hersteller deines Smartphones kannst du sie jedoch in wenigen Schritten wieder erwecken.

Android: So aktivierst du die Schlummerfunktion für Benachrichtigungen

Die Steuerung der hilfreichen Hinweise von Apps lässt sich durch viele Optionen erreichen. Zum einen kannst du unwichtigen Apps das Zustellen von Benachrichtigungen vollständig verbieten. In manchen Android-Apps kannst du außerdem sagen, in welchen Fällen du eine Mitteilung erhalten willst. Manchmal bekommst du aber einen Hinweis, mit dem du zum aktuellen Zeitpunkt nichts machen kannst. Hier kommt die Schlummerfunktion ins Spiel.

Wie bei deinem Alarm am Morgen kannst du auch in Android, Benachrichtigungen temporär verstecken. Bekommst du etwa einen Hinweis zum Einchecken für einen Flug, bist aber aktuell nicht in der Lage, das ganze Prozedere durchzuführen, kannst du diese Mitteilung für einige Minuten oder Stunden verstecken. Dies kannst du für jede einzelne Benachrichtigung, die dich erreicht, separat auswählen.

Google hatte sich aber in der Entwicklung von Android dazu entschieden, dass diese Funktion ab Version 10 des Betriebssystems standardmäßig nicht länger aktiviert sein soll. Du kannst sie jedoch in wenigen Schritten wieder einschalten.

In Googles Pixel 8 mit Android 14 findest du die Funktion in den Benachrichtigungen

Im Falle von Googles eigenen Pixel-Smartphones mit Android 14 findest du das Feature in Einstellungen > Benachrichtigungen > Schlummerfunktion für Benachrichtigungen zulassen. In Samsungs Smartphones mit One UI versteckt es sich in den erweiterten Einstellungen der Benachrichtigungen als „Schlummerschaltfläche anzeigen“.

Benachrichtigungen schlummern lassen

Hast du die Option aktiviert, siehst du bei eingegangenen Hinweisen auf deinem Android-Handy einen kleinen Wecker mit einem Z. Wenn du auf diesen Wecker tippst, wird die ausgewählte Benachrichtigung für eine Stunde ausgeblendet. Auf Wunsch kannst du dies auch rückgängig machen oder eine andere Schlummerzeit wählen. Zur Auswahl stehen 15 Minuten, 30 Minuten oder 2 Stunden.

Nach der Aktivierung des Features, kannst du Benachrichtigungen schlummern lassen

Erhältst du also eine wichtige Nachricht, an die du dich zu einem späteren Zeitpunkt erinnern lassen willst, kannst du genau das mit der Schlummerfunktion erreichen.