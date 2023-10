Samsung präsentiert großes Update: Das ist neu in One UI 6.0

Vor weniger als einer Woche hat Google Android 14 offiziell vorgestellt. Wie gewohnt, wird auch Samsung dieses neue Update in den kommenden Monaten an seine Nutzer verteilen. Und das zusammen mit einer neuen Nutzeroberfläche. Diese hört auf den Namen One UI 6.0 und bringt gleich mehrere optische Neuerungen im Vergleich zur Version 5 mit. Wir geben dir einen Überblick.

Android 14 & One UI 6.0: Neuer Look für dein Smartphone

Das kommende Update für dein Samsung-Smartphone sind eigentlich zwei Aktualisierungen in einer. Android 14, also das neue Betriebssystem von Google, bringt die Möglichkeit Apps mehrfach zu installieren, eine neue Fitness-App sowie zahlreiche Verbesserungen bei Datenschutz und bei der Sicherheit. Mit One UI 6.0 bekommt dein Smartphone eine neue Oberfläche. So kann der Sperrbildschirm nun individueller gestaltet und sogar mit Widgets versehen werden.

Auch das Benachrichtigungscenter hat man überarbeitet und wichtige Optionen hervorgehoben. WLAN und Bluetooth sind jetzt als größere Kacheln deutlich einfacher zu finden. Zudem wandern die Einstellungen für Augenkomfort und Dunkelmodus unter den Schieber für die Helligkeit. Endlich werden WLAN und Bluetooth auch nicht mehr deaktiviert, wenn du den Flugmodus aktivierst. So bleiben insbesondere Kopfhörer im Flugzeug verbunden.

Neue Optik für Start- und Sperrbildschirm

Für einen aufgeräumten Look beschränkt Samsung die App-Namen auf eine Zeile. Dafür benennt man auch einige System-Apps um. So wird aus „Taschenrechner“ kurz „Rechner“ und aus „Samsung Members“ nur noch „Members“. Außerdem möchte es Samsung einfacherer machen, einzelnen Benachrichtigungen zu erkennen. So wird jetzt jede Benachrichtigung separat dargestellt und nicht mehr mit anderen derselben App kombiniert.

Das neue Benachrichtigungscenter in One UI 6.0

Mit Android 14 führt Google die Möglichkeit ein, den Sperrbildschirm individuell anzupassen. Diese Möglichkeit bietet Samsung für seine Smartphones bereits seit vergangenem Jahr. So nutzt man die Gelegenheit, noch mehr Anpassungsmöglichkeiten für den Nutzer hinzuzufügen, wie das Verschieben der Uhr. Zudem kannst du für jeden Fokus-Modus ein eigenes Hintergrundbild festlegen und dieses automatisiert wechseln lassen.

Samsung verbessert Kamera und Galerie

Die Kamera- und Galerie-App gehören zu den meistgenutzten Anwendungen. Auch hier kannst du dich mit One UI 6.0 auf neue Funktionen freuen. So integriert die Kamera-App nun eine Wasserwaage, um das Aufnehmen gerader Fotos zu erleichtern. Zusätzlich gibt es erstmals eine Schaltfläche, um die Auflösung beim Fotografieren anzupassen. Mit neuen Kamera-Widgets kannst du zudem einzelne Kamera-Modi auf deinen Homescreen legen und diese so mit einem Tipp starten.

In der Galerie-App ist es mit One UI 6.0 möglich, Fotos und Videos per Drag & Drop in Alben zu sortieren. Ferner lassen sich die aus den Fotos erstellten Sticker abspeichern und in anderen Apps wie WhatsApp verwenden. Auch das Bearbeiten von Fotos wird mit einer überarbeiteten Oberfläche und einem neuen Zurück-Button vereinfacht. So kannst du einzelne Änderungen bei Nichtgefallen rückgängig machen und musst nicht komplett von vorn anfangen.

Wann kommt One UI 6.0 auf dein Samsung-Handy?

One UI 6.0 wird zusammen mit Android 14 als ein großes Update ausgeliefert. Bisher hat Samsung noch kein offizielles Start-Datum bekannt gegeben. Wir rechnen jedoch damit, dass noch in diesem Monat die ersten Modelle versorgt werden. Am Anfang dürfte es sich hierbei um die Galaxy S23 Reihe und die Falt-Handys Galaxy Flip5 und Galaxy Fold5 handeln.

Im November und Dezember dürften alle paar Tage neue Modelle hinzukommen. So hat es Samsung im vergangenen Jahr geschafft, alle Geräte vor Jahresende mit dem großen Update zu versorgen. Noch in diesem Monat dürfte ein offizieller Zeitplan mit allen unterstützten Modellen folgen. Hierbei handelt es sich voraussichtlich um folgende Smartphones: