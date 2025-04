Große Veränderung: 21 Millionen Handy-Nutzer in Deutschland betroffen

Seit vielen Jahren hat sich am Smartphone, wie wir es heute kennen, nicht sonderlich viel geändert. Leichte aber stetige Verbesserung an der Hardware führten eher zu einer Evolution denn zu einer Revolution. Und auch die kommende Veränderung, die dieses Mal die Optik trifft, werden viele Handy-Nutzer für eine lahme Ente halten. Doch für die rund 21 Millionen Nutzer, die davon betroffen sein dürften, ist das eine der größten Veränderungen seit fast 20 Jahren.

Das ändert sich im Juni für Millionen Handy-Nutzer

Schätzungen zufolge gibt es in Deutschland rund 70 Millionen Smartphone-Nutzer. Gut 21 Millionen davon nutzten ein iPhone, um per WhatsApp zu chatten, zu fotografieren oder auch um zu telefonieren. Und die meisten von ihnen bekommen schon bald das neueste Betriebssystem von Apple: iOS 19. Apple wird iOS 19 auf der Worldwide Developers Conference (WWDC) am 9. Juni 2025 vorstellen. Im Anschluss an die Ankündigung geht die erste Version an Tester heraus, bevor die finale von iOS 19 voraussichtlich im September 2025 veröffentlicht wird und für alle iPhone-Nutzer zur Verfügung steht. Und nun ist durchgesickert, welche große Veränderung sie mit sich bringt.

Wer seit vielen Jahren ein iPhone nutzt und immer wieder auf sein Handy-Display schaut, kennt die genaue Anordnung und Form der App-Icons. Seit dem ersten iPhone, das Apple 2007 präsentiert hat, hat sich insbesondere an der Form der App-Icons nichts verändert: quadratisch, mit abgerundeten Ecken liegen sie auf dem Homescreen herum. Was Hersteller von Android-Smartphones anfangs kopierten, ist bis heute so geblieben. Doch mit iOS 19 will Apple das offenbar ändern.

Die größte Design-Änderung seit 2007

Hat man ein Android-Handy, lassen sich die App-Icons seit geraumer Zeit in ihrem Aussehen und ihrer Form verändern. So sind Formen und Farben einerseits von einem Hersteller zum anderen bereits unterschiedlich. Andererseits lässt sich die Nutzeroberfläche eines Android-Handys deutlich individueller gestalten und schnell werden aus quadratischen App-Icons runde Formen. Zwar hat Apple in den vergangenen Jahren auch iPhone-Nutzern mehr Freiraum bei der Gestaltung von Widgets, Homescreen und App-Icons gegeben. Doch die Form, die die App-Symbole seit 2007 haben, hat sich nicht verändert. Mit iOS 19 aber sollen die Icons auf dem Handy rund werden, wie FrontTechPage berichtet.

Ob Apple iPhone-Nutzer die Wahl zwischen quadratisch mit abgerundeten Ecken und rund lässt, ist offen. Zudem handelt es sich hierbei vorerst um ein Gerücht. Apple hat weder bestätigt noch dementiert, ob iOS 19 tatsächlich diese Neuerung mit sich bringt. Apple soll sich bei der neuen Formgebung der Symbole an der virtuellen Benutzeroberfläche der Mixed-Reality-Brille Vision Pro orientiert haben.