Apple AirTag 2 kommt: Das wird er können

Geht es um Tracker, also Schlüssel- und Gegenstandsfinder, gibt es keinen, der beliebter ist, als der Apple AirTag. Bei Amazon belegt der AirTag Platz 1 in der Bestseller-Liste. Hinzu kommt: Mit rund 30 Euro ist der Tracker nicht sonderlich teuer und wer investiert dieses Geld nicht gerne, um Dinge wie Schlüssel, Portemonnaie oder den Reisekoffer wiederzufinden. Man kann den Tracker aber auch versteckt am Fahrrad anbringen, um es im Fall eines Diebstahls wiederzufinden. Die Einsatzmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Doch der AirTag hat auch Nachteile. Die soll der Nachfolger aber ausmerzen.

AirTag 2: Das soll er besser machen

Wer einen AirTag etwa am Fahrrad befestigt und im Fall eines Diebstahls die Verfolgung aufnimmt, wird den Drahtesel nicht live tracken können, sondern bekommt alle paar Minuten einen ungefähren Standort. Erst, wenn das Fahrrad zum Stehen gekommen ist, lässt es sich ausfindig machen. Denn: Der AirTag hat kein GPS-Modul und keine Verbindung zum Internet, sodass es fortwährend die Koordinaten durchgeben könnte. Zudem fehlt es den Apple Trackern an Präzision. Einen verlorenen Schlüssel in der Wohnung wiederzufinden kann sich schon mal etwas langwierig gestalten. Doch der AirTag 2 will genau das besser machen.

Gerüchten zufolge soll Apple den AirTag 2 mit einem neuen Chip auszustatten. Jenem Prozessor, der etwa auch im iPhone 15 zum Einsatz kommt. Und das, so sind sich Experten sicher, wird die Präzision bei der Suche nach Gegenständen verbessern. Es wird also noch einfacher sein und schneller gehen, verlorene oder verlegte Dinge wiederzufinden. Und: Möglicherweise wird die Verfolgung des Trackers per iPhone besser, schneller und präziser funktionieren, als bisher. Zudem ist die Rede davon, dass die Batterie im neuen AirTag 2 deutlich länger durchhält, als im aktuellen Modell.

Wann kommt der neue Apple Tracker?

Allerdings ist noch wenig darüber bekannt, wann Apple den AirTag 2 in den Handel bringt. Ursprünglich habe der iPhone-Hersteller zwar geplant, im Jahr 2024 ein neues Modell vorzustellen. Da Apple aber nahezu keine Konkurrenz hat und offenbar unzählige Tonnen von AirTags produzieren ließ, die nun die Lagerhallen füllen, soll es einen Nachfolger erst Mitte 2025 geben.

