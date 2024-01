Apple AirTag: Das ist der Grund, warum es noch keinen Nachfolger gibt

Die kleinen AirTags von Apple sind seit Jahren ein beliebtes Zubehör, um verlorenes Gepäck zu orten oder den verlegten Schlüssel aus dem Sofa zu fischen. Viele Fans stellen sich nun jedoch die Frage, wann ein Nachfolger erscheinen könnte. Wenn du mit einem zeitnahen Update gerechnet hast, musst du aber offenbar noch etwas länger warten. Wie 9to5Mac in Berufung auf den kostenpflichtigen Teil des PowerOn-Newsletter von Bloombergs Mark Gurman schreibt, lässt sich Apple angeblich noch Zeit damit. Der Grund für die fehlende Eile ist dabei kurios, wenngleich – aus Sicht des iPhone-Herstellers – verständlich.

Wie Gurman schreibt, hat Apple keine Eile, die AirTags 2 vorzustellen. Er weist daraufhin, dass das Unternehmen keine wirkliche Konkurrenz für das „Wo ist?“-Netzwerk hat. Außerdem erfüllt die aktuelle Version der Schlüsselfinder die meisten Wünsche der Nutzer.

Gleichzeitig gibt es aber einen noch einfacheren Grund für das Abwarten. Laut Gurman hat Apple schlichtweg zu viele aktuelle AirTags produzieren lassen. „Die Hinterzimmer von Apples Läden und die Lagerhallen für Apple-Geräte sind immer noch randvoll mit AirTags“, so Gurman. Das dürfte auch einer der Gründe sein, warum wir in den vergangenen Wochen immer wieder Rabattaktionen für die kleinen Plastikchips gesehen haben.

Ursprünglich habe der iPhone-Hersteller geplant, im Jahr 2024 ein Update der AirTags vorzustellen. Aufgrund der oben genannten Gründe hat man sich angeblich dazu entschlossen, bis zum nächsten Jahr zu warten.

Gurman hat des Weiteren vage Hinweise darauf, was wir in der zweiten Generation der Schlüsselfinder erwarten dürfen. Eine Neuheit sei ein überarbeiteter Ultra-Wideband-Chip. Dieser ist schon heute im iPhone 15, der Apple Watch Series 9 und Ultra 2 zu finden. Eine der Verbesserungen dieses neuen Chips liegen in einer erweiterten Reichweite. Analyst Ming-Chi Kuo sagte darüber hinaus im vergangenen August, dass er sich eine Integration mit Vision Pro vorstellen könnte.

Wenn du also Interesse an den AirTags hast, gibt es aktuell keinen Grund auf eine neue Version zu warten. Bis diese erscheinen wird, werden offenbar noch viele Monate vergehen. Es gibt aber schon heute einige Alternativen, die mit Apples „Wo ist?“ kompatibel sind. Insbesondere wenn es um andere Formate geht, beispielsweise im Kreditkartenformat für flache Portemonnaies, bieten sich Dritthersteller an.