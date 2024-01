iPhone bekommt Gesellschaft: Apple führt nach Jahren neues Produkt ein

Seit dem Verkaufsstart der letzten großen Neuheit aus Cupertino sind mittlerweile viele Jahre verstrichen. Der Verkauf der Apple Watch startete im April 2015. In wenigen Wochen kommt nun die nächste Neuvorstellung. Seit der Präsentation von Vision Pro im vergangenen Juni hieß es lediglich, dass es Anfang 2024 so weit sein würde. Nun nannte das Unternehmen jedoch ein konkretes Datum für die Vorbestellung und den Verkaufsstart. Deutsche Nutzer mit einem gut gefüllten Geldbeutel müssen weiterhin warten – die Termine gelten erneut ausschließlich für die USA. Im Rahmen der Ankündigung nannte man jedoch noch weitere Details, die bislang unbekannt waren.

Apple Vision Pro: Anfang Februar ist es so weit

Apple-Fans in den USA können ab dem 19. Januar 2024 um 14:00 Uhr deutscher Zeit (5:00 Uhr in San Francisco) das Vision Pro vorbestellen. Ab dem 2. Februar 2024 wird es dann in allen US-Ladengeschäften des Unternehmens und im Online-Store verfügbar sein. Die ersten Vorbestellungen landen also ebenfalls Anfang Februar vor den Haustüren.

Am Preis des Headsets hat sich nichts geändert. Es wird weiterhin mindestens 3.499 US-Dollar kosten. Diese Variante bietet laut Apple einen Speicher von 256 GB. Dieses Detail ist neu, das Unternehmen machte aber keine Angaben zu weiteren Modellen. Es liegt jedoch nahe, dass es auch Varianten mit mehr Kapazität geben wird.

Ein weiteres neues Detail ist die Preisgestaltung für die Zeiss-Gläser, die Brillenträger beim Tragen des Vision Pro benötigen werden, da für eine Brille unter dem Headset kein Platz ist. Die speziellen Gläser werden magnetisch im Inneren festgehalten und sind nur online erhältlich. Apple kooperiert mit Zeiss und bietet zwei Varianten an: Die „Zeiss Optical Inserts — Readers“ kosten 99 US-Dollar. Für die „Zeiss Optical Inserts — Prescription“, also die „rezeptpflichtigen“ Korrekturgläser, verlangt man 149 US-Dollar. Beobachter hatten hier im Vorfeld deutlich höhere Preise erwartet.

Apples Vision Pro kommt ab Werk mit dem „Dual Loop Band“ und „Solo Knit Band“

An den technischen Daten hat Apple ebenfalls eine kleine Anpassung vorgenommen. Die Laufzeit mit dem mitgelieferten Akkupack soll laut der aktualisierten Produktseite nun 2,5 Stunden betragen. Im Juni 2023 sagte man, dass es nur 2 Stunden sein würden.

Zum Lieferumfang des Apple Vision Pro gehören neben dem Headset ein „Solo Knit Band“, ein „Dual Loop Band“, ein „Light Seal“, zwei Polster für das Light Seal und eine Abdeckung für die Front des Geräts. Außerdem bekommst du einen Akku, ein USB-C-Kabel sowie ein USB-C-Netzteil.