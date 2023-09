Apple Watch aufgemöbelt: Das steckt in Series 9 und Ultra 2

Bei der Vorstellung der neuen Apple-Watch-Modelle war vieles so, wie es die Gerüchte versprochen haben. Neben der Series 9 hat Apple die Ultra 2 vorgestellt. Ein Update für das günstige SE-Modell gab es nicht. Die wichtigsten Neuheiten finden sich wie in den Vorjahren unter der Haube beider Smartwatches. Dazu zählen unter anderem Verbesserungen am Chip, was wiederum neue Funktionen ermöglicht, sowie am Display.

Apples neue Smartwatch-Modelle: Viele Gemeinsamkeiten im Inneren

Wer die vergangenen Modelljahre der Apple Watch beobachtet hat, dürfte nicht davon überrascht sein, dass es am Design der Smartwatch in diesem Jahr keine Veränderungen gab. Stattdessen spendiert Apple seiner Uhr nach diversen Jahren mit nur kleinen Änderungen am System-on-a-Chip endlich ein hoffentlich spürbares Update.

Das Unternehmen spricht davon, dass der S9 genannte Chip 30 Prozent schneller sein soll als der Vorgänger. In ihm steckt auch eine Neural Engine mit vier Kernen. All dies erlaubt der Apple Watch, dass etwa Siri-Anfragen direkt auf der Smartwatch abgearbeitet werden können. Wenn du also eine langsame oder gar keine Internetverbindung hast, steht dir der Assistent weiterhin zur Verfügung. Außerdem soll die Geschwindigkeit beim Verarbeiten von Diktaten um 25 Prozent korrekter sein. Der S9 steht sowohl in der Series 9 als auch der Ultra 2.

Die aktuelle Apple-Watch-Familie

Eine weitere Neuheit ist außerdem eine neue „Doppeltipp“-Fingergeste, die laut Apple dank dem S9-Chip möglich ist. Die beiden neuen Modelle der Apple Watch können nun erkennen, wenn du deinen Daumen und Zeigefinger zusammenführst. Tippst du die Fingerspitzen der beiden Finger zweimal zusammen, wird der primäre Befehl der gerade aktiven App auf der Smartwatch ausgewählt.

Dies kann etwa das Annehmen eines Anrufs oder die Pause oder Wiedergabe in der Musik-App. Auf dem Startbildschirm öffnest du den neuen Smart Stack von watchOS 10. Das neue Betriebssystem wird standardmäßig auf der Apple Watch Series 9 und Ultra 2 ausgeliefert.

Neu ist außerdem die zweite Generation des hauseigenen Ultrabreitband-Chips. Dieser erlaubt die sogenannte „Genaue Suche“, welcher nun eine größere Reichweite bietet, um etwa verloren gegangene Gegenstände zu orten.

Apple Watch Series 9: Neues Display und neue Farben

Apple hat das Display der Series 9 im Vergleich zum Vorgänger verbessert. Laut dem Unternehmen schafft der Bildschirm der neuen Apple Watch nun bis zu 2.000 Nits – doppelt so viel wie bei der Series 8. Aber auch am unteren Ende der Skala hat man nachgebessert. Die Helligkeit kann auf nur 1 Nit reduziert werden, um in dunklen Räumen andere Personen nicht zu stören.

Die wichtigsten Neuheiten der Apple Watch Series 9

Die Apple Watch Series 9 kommt wie gewohnt in den Größen 41 mm und 45 mm. Zur Auswahl steht ein Aluminiumgehäuse in den Farben in Polarstern, Mitternacht, Silber, (Product)Red und einem neuen Rosé. Das Edelstahlgehäuse gibt es in Gold, Silber und Graphit. Außerdem existiert erneut ein Hermès-Modell mit Edelstahlgehäusen in Silber und Space Schwarz.

Apple Watch Ultra 2 mit exklusiven Software-Features

Wie bei der Series 9 hat Apple auch der Apple Watch Ultra 2 ein neues Display spendiert. Dies leuchtet nun mit bis zu 3.000 Nits und ist damit angeblich doppelt so hell wie der Bildschirm des Vorgängers. Es kann aber ebenfalls auf 1 Nit reduziert werden.

Der Umgebungs­licht­sensor der Apple Watch Ultra 2 erkennen nun automatisch, wenn du in einem dunklen Raum bist und aktivieren daraufhin den Nachtmodus. Dies kann erneut dabei helfen, deine Umgebung nicht zu stören.

Einige der neuen Features der Ultra 2

Käufer der Apple Watch Ultra 2 erhalten außerdem ein neues Zifferblatt. Das Modular Ultra zeigt etwa an den äußeren Rändern Echtzeit-Daten wie Höhe, Tiefe oder verstrichene Sekunden. Dieses Zifferblatt steht als Teil von watchOS 10 auch auf der ersten Ultra-Smartwatch bereit.

Preise und Verfügbarkeit

Die Preise für die Apple Watch Series 9 beginnen in diesem Jahr bei 449 Euro. Sie ist damit 50 Euro günstiger als der Vorgänger. Für die Ultra 2 verlangt Apple nun 899 Euro; 100 Euro weniger als beim Vorjahresmodell.

Apple erlaubt ab sofort die Vorbestellung der neuen Smartwatch-Modelle. Die Auslieferung beginnt am Freitag, den 22. September 2023. Das neue Betriebssystem watchOS 10 wird für alle kompatiblen Varianten der Apple Watch (ab Series 4) ab Montag, den 18. September, verfügbar sein.

Passend zu den neuen Uhren hat Apple auch diverse neue Armbänder im Angebot. Auf Varianten aus Leder muss man jedoch ab sofort bei dem Unternehme aus Kalifornien verzichten. Stattdessen gibt es unter anderem die diverse Modelle aus Feingewebe, die diese ablösen.