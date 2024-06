Neue Smartwatches: Samsung, Suunto und Oppo legen los

Möchtest du etwa eines deiner Kinder mit einer neuen Smartwatch ausrüsten, so hast du ab sofort mit zwei neuen Geräten, speziell ausgerichtet auf die Bedürfnisse der Kleinen, die Möglichkeit dazu. Die Anio 6 vereint Telefonie, Standortverfolgung, SOS-Funktion und spielerische Elemente in einem Gerät; erhältlich ab 199 Euro. In der gleichen Preisklasse ist die myFirst Fone R2 Kinder-Smartwatch angesiedelt. Hier ist sogar eine kleine Kamera mit an Bord. Doch auch für Erwachsene ergeben sich am Smartwatch-Markt neue Möglichkeiten.

Samsung Galaxy Watch FE: Erste „Fan-Edition“-Smartwatch

So hat sich etwa Samsung dazu entschlossen, erstmals eine sogenannte Fan-Edition als Smartwatch auf den Markt zu bringen: die auf WearOS basierende Samsung Galaxy Watch FE. In einem ersten Schritt sind jetzt für 219 Euro Vorbestellungen der Bluetooth-Variante möglich. Zu einem späteren Zeitpunkt soll es auch möglich sein, die Uhr mit LTE-Unterstützung zu kaufen; für 269 Euro. Beide Modelle sind mit einem 1,2 Zoll großen Super-AMOLED-Display ausgestattet, das eine Auflösung von 396 x 396 Pixeln bietet. Zu den weiteren Extras gehören unter anderem NFC-Unterstützung für mobiles Bezahlen, integriertes WLAN und 16 GB Speicherplatz.

Samsung Galaxy Watch FE Datenblatt Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband Fitnessarmband Marktstart 06.2024 Verfügbarkeit ja UVP 219,00 € Farbe Pink

Schwarz

Silber Betriebssystem Wear OS Kompatibilität Android Gehäuseform rund Displaygröße 1,2 zoll Touchscreen ✓ Wasser- und Staubdicht Untertauchen

Doch das ist längst nicht alles. Denn wer sich für die Samsung Galaxy Watch FE entscheidet, darf sich auch über einen rückseitig integrierten Herzfrequenzsensor freuen, der sogar die Erstellung eines Elektrokardiogramms (EKG) ermöglicht. Samsung stellt bei nicht aktiviertem Always-On-Display (AOD) eine Akkulaufzeit von knapp zwei Tagen in Aussicht. Das Aluminium-Gehäuse ist wasserdicht (5 ATM), wodurch du die Uhr zum Beispiel auch beim Schwimmen tragen kannst. Mehr als 100 Trainingsmodi stehen zur Verfügung, wenn du die Uhr fürs Fitness-Tracking einsetzen möchtest. Der Touchscreen wird von widerstandsfähigem Saphirglas vor etwaigen Beschädigungen geschützt.

Suunto Ocean: Tauchcomputer und GPS-Sportuhr in einem

In einer ganz anderen Preisklasse ist die neue Premium-Smartwatch Suunto Ocean angesiedelt, die 100 Meter wasserdicht ist. Denn diese Smartwatch kostet 799 Euro, ist dafür aber auch so etwas wie eine Allzweckwaffe für die Nutzung oberhalb und unterhalb der Wasseroberfläche. Denn die GPS-Sportuhr kannst du auch als Tauchcomputer nutzen und dabei auf Einzel- und Mehrgas-Tauchmodi mit Luft- und Nitrox-Unterstützung zugreifen. Für 1.049 Euro ist die Uhr auch mit dem Suunto Tank POD erhältlich. Dann hast du die Möglichkeit, über die Uhr kabellos den Flaschendruck deiner Tauchausrüstung zu prüfen.

Suunto Ocean Datenblatt Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband Fitnessarmband Marktstart 06.2024 Verfügbarkeit ja UVP 799,00 € Farbe Schwarz

Silber Kompatibilität Android

iOS Gehäuseform rund Displaygröße 1,43 zoll Touchscreen ✓ Wasser- und Staubdicht Untertauchen

Abseits der Tauchfunktionen stehen nicht nur rund 95 Sportprofile zur Verfügung, sondern auch kostenlose Offline-Karten, die im 32 GB großen Speicher landen. Software-Updates werden über die integrierte WLAN-Schnittstelle installiert, das AMOLED-Display ist bei dieser Uhr 1,43 Zoll groß; bei einer Auflösung von 466 x 466 Pixeln. Zusätzlich stehen an der rechten Seite ergänzende Menütasten zur Verfügung. Die Akkulaufzeit soll bei einer normalen Nutzung bei bis zu 26 Tagen liegen, verspricht der Hersteller. Im Tauchmodus soll eine Akkuladung für bis zu 60 Stunden reichen, alternativ sind bis zu 50 Stunden kontinuierliche GPS-Ortung im Freien drin.

Oppo Watch X: Der OnePlus Watch 2-Klon

Schon ausführlich auf die Probe gestellt haben wir die OnePlus Watch 2 (Test). Jetzt kündigt sich von Muttergesellschaft Oppo ein Modellzwilling an: die Oppo Watch X. Sie basiert auf WearOS und bietet ein 1,43 Zoll großes AMOLED-Display mit bis zu 600 Nits Helligkeit und einer Auflösung von 466 x 466 Pixeln. Die Akkulaufzeit soll bei bis zu vier Tagen liegen, im Energiesparmodus sind knapp zwei Wochen drin.

Oppo Watch X Datenblatt Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband Fitnessarmband Marktstart 06.2024 Verfügbarkeit ja UVP 329,00 € Farbe Grau

Silber Betriebssystem Wear OS Kompatibilität Android

iOS Gehäuseform rund Displaygröße 1,43 zoll Touchscreen ✓ Wasser- und Staubdicht Untertauchen

Zu 2 GB Arbeitsspeicher gesellen sich bei dieser Computeruhr 32 GB Speicherplatz. Außerdem WLAN-Unterstützung, integrierter GPS-Empfänger und mehr als 100 Sportmodi. Wichtig: iOS wird nicht unterstützt. Du kannst die Oppo Watch X also nicht mit einem iPhone koppeln. Der Preis liegt mit Silikonarmband – erhältlich in zwei Farben – bei 329 Euro. Zu einer Markteinführung in Deutschland gibt es noch keine Informationen. Aufgrund der ohnehin baugleichen und bereits erhältlichen OnePlus Watch 2 ist das aber kein Beinbruch.

Rollme Hero A: Smartwatch für unter 75 Euro

Verhältnismäßig preiswert, umgerechnet fallen knapp 75 Euro an, ist die neue Rollme Hero A. Diese mit einem GPS-Empfänger und 16 GB Speicherplatz ausgestattete Smartwatch ist LTE-fähig. Sie kann also mit einer Mobilfunk-Verbindung punkten, sofern du eine passende SIM-Karte im dafür vorhandenen Slot unterbringst. Das AMOLED-Display ist vergleichsweise groß (2,13 Zoll / 410 x 502 Pixel) und leuchtet mit bis zu 600 Nits.

Rollme Hero A Smartwatch

Der Hersteller verweist zudem auf WLAN-Unterstützung, Android als vorinstalliertes Betriebssystem und eine integrierte Selfie-Kamera. Die kann bei Bedarf nicht nur für Fotos, sondern auch für Videotelefonate verwendet werden. Nachteil: Das Gehäuse ist nur eingeschränkt wasserdicht (IP67) und Rollme stellt auch nur fünf Sportmodi bereit. Die Akkulaufzeit liegt bei bis zu 14 Tagen; abhängig davon, mit welchen Einstellungen man die Smartwatch verwendet.

Asus Vivowatch 6 kann den Blutdruck messen

Eine weitere neue Smartwatch hat Asus aus dem Hut gezaubert: die Vivowatch 6. Und die hat es in sich. Denn im Prinzip handelt es sich um das neue Wearables-Flaggschiff des Herstellers. Das 1,39 Zoll große AMOLED-Display (454 x 454 Pixel) leuchtet zwar nur mit bis zu 300 Nits, der Umfang an Extras ist aber beachtlich. Denn die Uhr ist nicht nur in der Lage bei Bedarf ein EKG zu erstellen, sie kann sogar den Blutdruck messen. Ausgestattet mit einem GPS-Empfänger, stellt Asus im Smartwatch-Modus eine Batterielaufzeit von bis zu neun Tagen in Aussicht. Problem: Noch gibt es keine Informationen zu einem Marktstart in Deutschland. Auch ein Preis ist noch unbekannt.

Asus VivoWatch 6 Datenblatt Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband Smartwatch Verfügbarkeit ja Kompatibilität Android

iOS Gehäuseform rund Displaygröße 1,39 zoll Wasser- und Staubdicht Untertauchen

Wenn du auf der Suche nach einer neuen Smartwatch bist, empfehlen wir dir übrigens auch einen Blick auf unsere aktuellen Smartwatch-Testberichte. Jüngst haben wir neben der erschwinglichen Huawei Watch Fit 3 (Test) auch die Huawei Watch 4 Pro Space Edition (Test) auf die Probe gestellt. Ebenso die mit einem besonders großen Display ausgestattete Amazfit Balance (Test) und die Google Pixel Watch 2 (Test).

