Neue Smartwatches: Mit In-Ears und zum Discount-Preis

Die Fitbit Ace LTE von Google steht derzeit für umgerechnet 210 Euro nur in den USA zur Verfügung und soll in erster Linie Kinder ab 7 Jahren ansprechen. Einerseits sollen Sprösslinge mit diesem Wearable über verschiedene 3D-Spiele ermutigt werden, sich viel zu bewegen. Denn je mehr die Kinder sich bewegen, desto mehr Spielzeit können sie auf der Uhr freischalten. Zudem haben Eltern die Möglichkeit, ihren Nachwuchs bei Bedarf zu orten. Sicherheit lässt grüßen. Die Smartwatch selbst ist mit einem Herzfrequenzsensor ausgestattet, bis zu 50 Meter wasserdicht (5 ATM), mit einem kratzfesten Display versehen. Sie ist aber nur mit einem sogenannten Fitbit Ace Pass nutzbar, der 120 Dollar im Jahr zusätzlich kostet; also 10 Dollar pro Monat. Etwas enttäuschend ist die Akkulaufzeit von nur rund 16 Stunden. Zu einer Einführung in Deutschland gibt es noch keine Informationen.

Rollme GT1 Smartwatch: Auf den Spuren der Huawei Watch Buds

Schon mehr als ein Jahr ist es her, dass Huawei mit der Watch Buds (Test) eine Smartwatch vorstellte, die ein kleines Geheimnis in sich trägt: integrierte In-Ear-Kopfhörer. Jetzt wagt sich auch Rollme mit dem Smartwatch-Modell GT1 aus der Deckung und verspricht vollmundig nicht weniger als „die erste Smartwatch mit integrierten Bluetooth-Earbuds“. Nicht ganz der Wahrheit entsprechend, aber an dieser Stelle allemal eine Erwähnung wert.

Rollme GT1

Die Uhr selbst ist mit einem runden, 1,53 Zoll großen AMOLED-Display (466 x 466 Pixel, bis zu 600 Nits) ausgestattet, erlaubt Gespräche am Handgelenk, sofern sie mit einem Smartphone verbunden ist und laut Hersteller bis zu 15 Tage Akkulaufzeit. Dazu gesellen sich rund 100 Sportmodi. Wasserdicht ist die Uhr aber nur begrenzt (IP68), sodass du sie im Wasser nicht tragen solltest. Dafür liegt der Preis bei gerade einmal umgerechnet 55 Euro.

Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduru: Neue Premium-Smartwatch

In einer ganz anderen Preisklasse ist die jetzt unter anderem bei Amazon erhältliche Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro zu Hause. Sie kostet knapp 360 Euro, ist aber nur mit Android-Smartphones kompatibel; bei einer Laufzeit von bis zu vier Tagen auf Basis von WearOS von Google. Das runde Display ist 1,43 Zoll groß (466 x 466 Pixel) und basiert ebenfalls auf AMOLED-Technologie. Es wird von Saphirglas vor etwaigen Beschädigungen geschützt. Besonderheit ist ein sogenanntes Ultra-Low-Power-Display, das den Akkuverbrauch im Trainingsmodus reduziert und in einer von 16 auswählbaren Farben erstrahlen kann. GPS-Empfänger, Wasserdichtigkeit (5 ATM) und mehr als 110 Workout-Modi runden das Angebot an Extras ab.

Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro vorgestellt

Vivo Watch GT: Smartwatch mit eSIM-Unterstützung

Ab umgerechnet rund 100 Euro jetzt in China erhältlich: die Vivo Watch GT mit eSIM-Unterstützung und im Design einer Apple Watch. Hier ist also ein rechteckiger AMOLED-Touchscreen nutzbar, der 1,85 Zoll groß ist und eine Auflösung von 390 x 450 Pixeln bietet. An der rechten Seite ist zusätzlich eine drehbare Krone zu finden, um in Menüs schnell nach oben und unten scrollen zu können. Zur weiteren Ausstattung gehören über 100 Sportmodi und NFC. Auch wasserdicht ist das neue Wearable von Vivo. Allerdings eingeschränkt: 2 ATM. Fürs Schwimmen reicht das, aber nicht für andere Wassersportarten. Ferner sind Schlaftracker, Pulssensor und Menstruationskalender an Bord. Ob es die Smartwatch zeitnah auch nach Europa schaffen wird, ist bisher nicht bekannt.

Vivo Watch GT

Blackview X20: Smartwatch zum Discount-Preis

Möchtest du primär in die Welt von Smartwatches hineinschnuppern und ausprobieren, ob sich die Anschaffung einer hochwertigen Computeruhr lohnt, empfiehlt sich ein Blick auf die neu erhältliche Blackview X20. Sie kostet bei AliExpress derzeit weniger als 20 Euro, bietet ein 1,43 Zoll großes AMOLED-Display (466 x 466 Pixel / max. 640 Nits) in runder Ausführung und einen integrierten Herzfrequenzmesser für mehr als 100 nutzbare Sportprofile. Allerdings ist kein eigener GPS-Empfänger an Bord. Trotz des niedrigen Preises verspricht der Hersteller die Unterstützung von Schlaftracking, Blutsauerstoffmessung und Bluetooth-Anrufen. Wie präzise die gemessenen Werte aber sind, bleibt zumindest fraglich. Die Akkulaufzeit soll bei bis zu sieben Tagen bei einer typischen Smartwatch-Nutzung liegen.

Blackview X20

Neue Smartwatches im Test

Solltest du auf der Suche nach einer neuen Smartwatch sein, empfehlen wir dir auch einen Blick in unsere aktuellen Testberichte. Denn wir haben zahlreiche Smartwatches im Test auf die Probe gestellt. Zuletzt unter anderem die beiden neuen Huawei-Wearables Huawei Watch Fit 3 (Test) und das Premium-Modell Huawei Watch 4 Pro Space Edition (Test). Ebenso die OnePlus Watch 2 (Test).

Jetzt weiterlesen Neue Smartwatches: Von Discount bis Premium – alles dabei