Vodafone hat seinen beliebten 9-Cent-Tarif CallYa Classic aus dem eigenen Online-Shop entfernt. Es handelte sich dabei um einen klassischen Prepaid-Tarif, bei dem nur das gezahlt wird, was tatsächlich genutzt wird. Diese Tarife gelten als die Mutter aller Prepaid-Tarife, bei denen sich inzwischen – wie bei Verträgen – eine Grundgebühr mit Inklusivleistungen etabliert hat. Stattdessen wird jetzt der neue Tarif CallYa One beworben – ebenfalls ein scheinbar grundgebührfreier Tarif. Allerdings wird dir hier bei aktiver Nutzung automatisch 1 Euro pro Tag vom Guthaben abgebucht. Dabei ist es egal, ob nur ein paar Kilobyte Daten übertragen oder ein kurzes Telefonat geführt wird. Der online angezeigte Slogan „CallYa Classic ist jetzt CallYa One – nur online“ könnte daher durchaus als irreführend angesehen werden.

Vodafone CallYa Classic für Wenignutzer interessant

Der CallYa Classic war genau für diejenigen attraktiv, die nur gelegentlich telefonieren, ab und zu eine SMS schicken oder sporadisch das mobile Internet nutzen. Jede Minute und jede SMS wurden mit 9 Cent berechnet, für mobiles Surfen fielen (teure) 3 Cent pro Megabyte an – ganz ohne Tagespauschalen oder Grundgebühr. Doch obwohl Vodafone auf seiner Website nun suggeriert, CallYa Classic sei durch CallYa One ersetzt worden, ist der alte Tarif offenbar nicht komplett verschwunden.

Denn wer genauer hinschaut, stellt fest: Im stationären Handel ist der CallYa Classic weiterhin erhältlich. Fachhändler berichten nach Angaben von teltarif.de, dass sie den Tarif nach wie vor aktiv verkaufen können. Es gibt derzeit auch keine offiziellen Hinweise darauf, dass Vodafone die Vermarktung komplett einstellen will. Die Änderung betrifft also nur den Online-Vertrieb. Und selbst dort gibt es eine Hintertür: Bei Amazon kannst du den Tarif noch bestellen. Dort wird der CallYa Classic weiterhin angeboten – inklusive Startguthaben. Er kostet mit aktivierbarem Coupon einmalig 4,99 Euro inklusive 9,99 Euro Startguthaben.

Dass Vodafone bestimmte Tarife nur über ausgewählte Kanäle vertreibt, ist übrigens nichts Neues. Schon der CallYa Digital war ausschließlich online verfügbar, während die Smart-Tarife nur bei Vertriebspartnern zu finden sind. CallYa Digital wurde übrigens in der Tat eingestellt, Bestandskunden auf einen vergleichbaren Tarif umgestellt. Und auch die Komplett-Flatrate CallYa Black war lange Zeit nur „unterm Ladentisch“ zu haben.

