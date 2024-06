Es war vergangene Woche im Prinzip eine Pressekonferenz, wie sie inzwischen üblich ist: Ein Webstream der Telekom, in dem die neuen Tarife und Produkte der Telekom durch die Verantwortlichen vorgestellt werden. Doch was die Telekom vorgestellt hat, ist mehr, als einfach nur ein neues Tarifportfolio. Denn erstmals hat die Deutsche Telekom das gemacht, was dringend notwendig war: Sie hat der Glasfaser-Leitung die Bedeutung zugestanden, die sie benötigt, um die Nachfrage anzukurbeln. Sie hat die Tarife für Glasfaser attraktiver gemacht, als jene für VDSL. Und: Sie hat die Stärke von Glasfaser durch die neuen Tarife hervorgehoben. Diese liegt neben einem hohen Downstream auch in einem hohen Upstream, der zuletzt immer sehr stiefmütterlich betrachtet wurde. Glasfaser-Internet ist damit endlich Massenmarkt-fähig.

Glasfaser muss nicht Gigabit-Internet sein

Milliarden Euro haben die Deutsche Telekom und andere Anbieter schon jetzt in Deutschlands Bürgersteige vergraben. Das Ziel: Glasfaser für jeden bis 2030. Doch die Wettbewerber der Telekom fürchten ein Geisternetz. Der Grund: Die Nachfrage nach Glasfaser ist gering, die Anschlussquote klein. Einer der Hauptgründe bisher: Du hattest kaum einen Mehrwert gegenüber VDSL und Glasfaser war teuer.

Das ändert sich jetzt. Hast du als möglicher Telekom-Kunde künftig die Wahl zwischen VDSL und Glasfaser, dann wirst du dich aufgrund der Tarifstruktur sehr wahrscheinlich für die Glasfaserleitung entscheiden. „Glasfaser heißt ja nicht, dass Sie direkt einen Gigabit-Anschluss buchen müssen, den Sie heute noch gar nicht brauchen“, sagte im Mai der Geschäftsführer der Kölner NetCologne Timo von Lepel im Interview mit inside digital.

Die Telekom setzt das jetzt in ihren Tarifen in die Praxis um. Denn selbst, wenn du „nur“ 100 Mbit/s benötigst, zahlst du bei der Telekom 47,95 Euro monatlich für einen DSL-Anschluss, der nur 40 Mbit/s Upstream liefert. Für 45,95 Euro monatlich bekommst du aber einen Glasfaser-Anschluss mit 150 Mbit/s Down- und 75 Mbit/s Upstream. Damit wird die Telekom die Auslastungs- und Buchungsrate ihrer Glasfaser-Leitungen erhöhen. Das wiederum ist dringend nötig, um die angestrebte Abschaltung von DSL und VDSL voranzutreiben. Auch für den Glasfaser-Ausbau ist eine erhöhte Buchungsquote dringend notwendig. Die Telekom erschließt nur noch Häuser, wenn auch Buchungen vorliegen.

Gigabit-Internet als Statussymbol – sogar dieser Anschluss wird günstiger

Glasfaser wird – wie der NetCologne-Geschäftsführer mir im Interview richtigerweise sagte – zumeist mit extrem hohen Datenraten um 1 Gbit/s in Verbindung gebracht. Doch wenn man ehrlich ist: 1.000 Mbit/s in einer Privatwohnung, das ist mehr Statussymbol als notwendig. Das hat die Telekom auch bislang mit ihrer Tarifstruktur vermittelt. Wolltest du einen Gigabit-Anschluss buchen, musstest du nicht nur knapp 80 Euro monatlich zahlen, du warst auch von allen Neukundenaktionen ausgenommen. Auch das ändert die Telekom jetzt: Die ersten sechs Monate in diesem Gigabit-Tarif bekommst du für knapp 20 Euro, du zahlst regulär nur noch knapp 70 Euro monatlich und der Upstream steigt von 200 auf 500 Mbit/s. Wer das haben will, hat hier einen echten Mehrwert gegenüber einem Gigabit-Kabelanschluss von Vodafone, der nur 50 Mbit/s liefert, aber auch knapp 65 Euro monatlich kostet.

Klar, es gibt eine Reihe an Kabel-Bestandskunden, die noch 40 oder 45 Euro für ihren Gigabit-Anschluss zahlen. Diese wird die Telekom kaum überzeugen können, zu ihr zu wechseln – es sei denn, sie sind mit Vodafone unzufrieden oder sie benötigen mehr als 50 Mbit/s Upstream. Weitere Vorteile von Glasfaser-Leitungen sind übrigens die extrem niedrige Latenz. Je nachdem, wo sich der Webserver befindet, mit dem du kommunizierst, sind Reaktionszeiten im einstelligen Millisekunden-Bereich möglich. Und: Störungen treten faktisch nur auf, wenn es eine Großstörung im Kernnetz gibt oder ein Bagger die Leitung zu deiner Wohnung gekappt hat.

Vorher/Nachher: Die Glasfaser-Tarife der Telekom

Stand 19.06.2024 MagentaZuhause M MagentaZuhause L

Glasfaser 150 MagentaZuhause XL

Glasfaser 300 MagentaZuhause XXL

Glasfaser 600 MagentaZuhause 1.000

Glasfaser 1.000 MagentaZuhause 2.000

Glasfaser 2.000 Maximale Datenrate (bis 1.7.) 50/10 MBit/s 100/50 MBit/s 250/50 MBit/s 500/100 MBit/s 1000/200 Mbit/s 2000/1000 Mbit/s Maximale Datenrate (ab 2.7.) Tarif entfällt 150/75 Mbit/s 300/150 Mbit/s 500/250 Mbit/s 1000/500 Mbit/s 2000/1000 Mbit/s Telefon-Flatrate (bis 1.7.) Festnetz Festnetz Festnetz & Mobilfunk Festnetz & Mobilfunk Festnetz & Mobilfunk Festnetz & Mobilfunk Telefon-Flatrate (ab 2.7.) Tarif entfällt Festnetz & Mobilfunk Festnetz & Mobilfunk Festnetz & Mobilfunk Festnetz & Mobilfunk Festnetz & Mobilfunk Grundkosten i.d. ersten 6 Monaten 19,95 Euro 19,95 Euro 19,95 Euro 19,95 Euro kein Rabatt

(ab 2.7. 19,95 Euro) kein Rabatt Grundkosten (bis 1.7.) 42,95 Euro 47,95 Euro 54,95 Euro 59,95 Euro 79,95 Euro 139,95 Euro Grundkosten (ab 2.7.) Tarif entfällt 45,95 Euro 49,95 Euro 59,95 Euro 69,95 Euro 139,95 Euro Einmalkosten 69,95 Euro 69,95 Euro 69,95 Euro 69,95 Euro 69,95 Euro 69,95 Euro mehr Infos mehr Infos mehr Infos mehr Infos mehr Infos mehr Infos

Mit den neuen Tarifen hat die Deutsche Telekom es geschafft, erstmals wirklich attraktive Neukunden-Angebote zu schmieden. Weil sie verstanden hat, dass schnelles Internet attraktiver werden muss. Es ist zu erwarten, dass die Wettbewerber folgen werden. Denn nach Angaben der Telekom haben auch die Wholesale-Partner der Telekom (aktuell unter anderem O2, 1&1 und Vodafone) die Möglichkeit, die neuen Datenraten zu übernehmen und eigene Tarife zu schmieden.

Übrigens: Wenn du mehr Hintergründe zum Glasfaser-Ausbau in Deutschland erfahren willst, empfehlen wir dir unseren Podcast überMorgen. In Episode 16 haben wir uns mit dem Thema Glasfaserausbau ausführlich beschäftigt.