Glasfaser oder Kabel? Das musst du jetzt zum Ende des Nebenkostenprivilegs wissen

Im deutschen Breitband-Markt wird es spannend: Das Nebenkostenprivileg fällt weg und viele Verbraucher müssen sich selbst um ihr „Internet“ und den Fernsehempfang kümmern. Doch die Auswahl ist groß. Nicht nur viele Anbieter dienen sich an. Auch gibt es gleich mehrere Technologien, aus denen du wählen kannst. Wir erklären euch in unserem Podcast „überMORGEN“ worauf ihr dabei achten solltet, mit welchen Tipps es bei der Auswahl gibt und wie du zukunftssicher Surfen kannst. Denn der Weg des Netzes in Deutschland ist in vielen Bereichen bereits vorgezeichnet. Lohnt sich also noch ein DSL-Anschluss? Und was ist besser – Glasfaser oder Kabel?

Nebenkostenprivileg: Breitband-Experte Thorsten Neuhetzki klärt auf

Unsere Host Johanna Müssiger spricht dafür mit unserem Experten für Breitband-Netze, Thorsten Neuhetzki. Er klärt mit Johanna die drängendsten Fragen rund um den Wegfall des Nebenkostenprivilegs und die Zukunftstechnologie Glasfaser: Fahrt ihr schon auf der Datenautobahn der Zukunft? Oder ist Glasfaser nicht die Antwort auf alle Fragen, wenn es um ultraschnelles Internet geht? Wie steht es um den Glasfaserausbau bei euch in der Region und wie bekommt ihr einen Anschluss? Um all das dreht es sich in der neuen Folge von überMORGEN. Doch das ist längst nicht alles.

In den Rubriken Tech-Check, Zukunftsrausch und Favoriten räumt Experte Blasius Kawalkowski mit den gängigen Akkumythen beim Smartphone auf, wir schauen in die Zukunft des autonomen Fahrens auf deutschen Straßen und verraten dir, wie Panelretter die Solarbranche durch Nachhaltigkeit aufrollen will. Und hier geht es direkt zur Folge:

Egal, ob du ein Technik-Enthusiast, ein Neuling in der Welt der Technologie oder einfach neugierig auf die Zukunft und Innovationen wie Glasfaser bist, diese Folge bietet dir spannende Informationen und Einblicke in die Welt von überMORGEN.

