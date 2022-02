WLAN 7 und Bluetooth 5.3: Qualcomm zeigt neue Funkstandards

Ruckelnde Streams, hinterher hängende Sounds und Internet-Schleicherei: Geht es um die Funkstandards WLAN und Bluetooth haben viele Menschen genau mit diesen Problemen zu kämpfen. Doch jetzt soll die Rettung nahen. Mit dem Subsystem FastConnect 7800 hat Qualcomm das erste marktreife Modul mit WLAN 7 und Bluetooth 5.3 vorgestellt. In der zweiten Jahreshälfte 2022 werden die ersten Geräte auf den Markt kommen, die diese Technologien mitbringen. Doch was kann Wi-Fi 7 und Bluetooth 5.3?

WLAN 7: Doppeltes Band hält besser

WLAN ist lange Zeit mit zwei Frequenzbändern ausgekommen. Eines bei 2,4 GHz und eines bei 5GHz. Vor Kurzem hat sich die Industrie darauf geeinigt, ein weiteres Band bei 6 GHz einzubinden. Viele Endgeräte sind noch nicht auf dem Markt, die dieses neue Band schon beherrschen. Und jetzt folgt Wi-Fi 7 mit einigen Verbesserungen genau in diesem Bereich.

Das neue Qualcomm FastConnect 7800 System kann die Bandbreiten um 5 und 6 GHz simultan nutzen und kommt damit auf eine Spitzengeschwindigkeit von 5,6 GBit/s. Die Latenz soll auf unter 2 ms gedrückt worden sein. Damit könnte WLAN auch für Gamer ein echter Ersatz des alten LAN-Kabels werden. Erreicht wird das Ganze auch durch die massiven Bandbreiten. So ist die Datenautobahn bei 6 GHz ganze 320 MHz und im 5-GHz-Bereich ganze 240 MHz breit.

Bluetooth 5.3 – Mehr Audioleistung

Waren die vergangenen Bluetooth-Upgrades meistens mit größeren Reichweiten verbunden, stellt Qualcomm die neue Version 5.3 eher mit Blick auf die Audioleistung vor. Doch die Reichweite wird selbstverständlich auch vergrößert. Und zwar gleich um das Doppelte. Dazu soll Qualcomms FastConnect 7800 System bei Bluetooth-Verbindungen nur noch die Hälfte an Strom verbrauchen. Dazu gibt es Dual Bluetooth Unterstützung und Lossless Audio. Die Latenz liegt bei 68 ms. Das neue Bluetooth-System soll zusätzlich auch in belasteten Umgebungen funktionieren und eine solide Verbindung aufbauen. Gerade bei sehr vielen Verbrauchern und vielen Quellen in einem Gebiet sowie Störungen wie in Wohnungen die Mikrowelle ist das ein verbreitetes Problem.

Wann geht es schlussendlich in die stabile, weitreichende und reaktionsschnelle neue Funkwelt? Laut Qualcomm wird es die ersten kommerziellen Produkte im zweiten Halbjahr 2022 geben. Ein echtes Marktdurchdringen wird jedoch noch einige Zeit länger brauchen. WLAN 6 ist bis heute noch eine Seltenheit in deutschen Heimnetzwerken. Und so ist zu erwarten, dass es auch bei Wi-Fi 7 keinen Grund für einen schnellen Einstieg gibt.