Smartphones 2023: Das können die neuen Handys von Motorola, Xiaomi und Sony

15 Hersteller auf einen Streich: Das bekommen nur die ganz großen Spieler am Markt hin. Und einer von diesen ist der Chip-Hersteller Qualcomm. Der hat gerade seinen neuen SoC (System on a Chip) vorgestellt. Ganz simpel beschrieben, ist das das Herz, die Sinne und die Grundlage von Kamera, Sound und Grafik deines Smartphones. Der neue Snapdragon 8 Gen 2 will dabei in jeder Hinsicht besser sein als sein Vorgänger. Doch was sind dadurch die Highlights der neuen Smartphone-Modelle im Jahr 2023?

Neue Smartphones von Sony, Xiaomi und Motorola

Mit dabei im Reigen der Partner, die schon neue Smartphones mit dem Prozessor angekündigt haben, sind unter anderem die Größen Xiaomi, Motorola, Oppo, OnePlus und Sony. Doch auch Asus mit seinen ROG-Gaming-Smartphones sind dabei. Dazu gesellen sich Vivo, Sharp, Nubia, Redmi, Meizu und Honor sowie ZTE. Die Palette ist also umfangreich und Fans können sich auf Snapdragon-Flaggschiffe freuen. Doch, was bieten sie?

Der neue Snapdragon 8 Gen 2 von Qualcomm und damit die neuen Flaggschiffe sollen nicht nur schneller werden. Doch ein Blick auf die Ankündigung der Amerikaner zeigt, dass du hier mit 40 Prozent mehr Rechenpower beim Prozessor und 25 Prozent mehr Leitung bei der Grafik rechnen kannst. Dazu gibt es mit dem Snapdragon X70 5G Modem selbstverständlich 5G und nun auch parallel auf beiden SIM-Karten. Die neueste Bluetooth-Version und WLAN 7 sind ebenfalls integriert.

Audio, Kamera und Gaming

Doch nicht nur schneller, höher, weiter, zählt beim neuen Prozessor. Auch die Audioleistung soll gesteigert worden sein. So kannst du dich auf Dynamic Spatial Audio freuen. Hinter dem Namen versteckt sich die Technik, die es auch schon in Apples iPhone gibt. Du hörst damit nicht nur einen Sound, der dich umgibt, sondern, der sich auch noch an deine Bewegungen anpasst. Das bedeutet, dass du je nach Kopfstellung einen anderen Effekt bekommst.

Snapdragon 8 Gen 2 von Qualcomm – Chip

Beim Gaming kannst du dich auf die Unreal Engine 5 freuen, Vulkan 1.3 inklusive. Konkret heißt das, dass du Hardware-beschleunigtest Raytracing bekommst, Vulkan 1.3 inklusive. Damit kommen weichere Schatten und bessere Reflexionen auf spiegelnden Flächen auf dein Handy.

Bei der Bildverarbeitung, sprich Kamerafunktionen, hat Qualcomm vor allem Wert auf eine bessere Segmentierung der Bilder in Ebenen gelegt. Damit kann das Smartphone erkennen, welche Teile des Bildes, was beinhalten und die Bildbearbeitung oder -optimierung je Bildbereich anders realisieren. So kannst du beispielsweise einer Katze einen anderen Filter verpassen, als den Blumen, die sich ebenfalls im Bild befindet. Dazu gibt es ein tolles Feature für Porträt und Nachtfotografen: Lichtpunkte im Bokeh können nun verändert werden. So werden beispielsweise aus schnöden Punkten, Sterne oder Herzen.

Ende 2022 geht es los

Schon im ausklingenden Jahr 2022 sollen noch die ersten Smartphones mit dem neuen Prozessor vorgestellt werden. Dazu erwarten wir neuen Modelle auf der CES 2023, die schon am 1. Januar 2023 beginnt. Somit müssen sich Fans von High-End-Handys nicht mehr lange gedulden, um die ersten Geräte bestaunen zu können.