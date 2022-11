Moto Buds 150 im Test: Der absolute Preis-Leistungs-Sieger für 50 Euro?

Die Moto Buds 150 von Motorola sind True Wireless Earbuds, die viel versprechen. Auf der offiziellen Website ist die Rede von „hervorragendem Sound“ und ebenso guter Akkulaufzeit. Ansonsten handelt es sich um Kopfhörer mit wenig Schnickschnack, die unkompliziert und intuitiv sind. Auch beim Sport sollen die Moto Buds 150 halten, was sie versprechen. Ob das alles auch wirklich stimmt, haben wir für dich getestet.

Tragekomfort, Passform und Bedienung

Mittlerweile gehört es zum Standard, dass Kopfhörer mit verschiedenen Silikonaufsätzen geliefert werden. Die Moto Buds 150 sind dabei keine Ausnahme und kommen mit drei verschiedenen Größen. Hat man die richtige Größe gefunden und setzt die Kopfhörer in die Ohren, dann fällt auf, dass sie wirklich gut sitzen. Man spürt die Kopfhörer kaum und auch beim Gehen und Joggen rutschen sie nicht aus den Ohren. Hin und wieder müssen sie jedoch trotzdem einmal mehr ins Ohr gedrückt werden, damit der Klang nicht abnimmt. Dies passiert jedoch selten genug, als dass es kein großes Problem ist.

Die Bedienung hingegen ist bei den Moto Buds 150 etwas gewöhnungsbedürftig. Musik kann mit einem leichten Drücken pausiert werden, hört jedoch nicht auf zu spielen, wenn du die Kopfhörer aus den Ohren nimmst. Auch im Case hört die Musik nicht auf, wenn diese nicht vorher pausiert wurde. Des Weiteren ist die Position des Knopfes etwas unpraktisch, weswegen wir im Test anfangs öfter versehentlich die Musik pausiert, oder fortgesetzt haben. Die Lautstärke kann an den Kopfhörern selbst leider nicht angepasst werden, was sehr schade ist.

Die Moto Buds 150 punkten mit Tragekomfort und Klang.

Moto Buds 150: Erstaunlich guter Klang

Motorola Sound verspricht, dass die Moto Buds 150 hervorragenden Sound bieten. Damit haben sie auch recht, wenn man die Preisklasse der Kopfhörer beachtet. In dieser Preisklasse ist der Sound nämlich wirklich gut. Der Klang ist voll und detailliert, Lieder hören sich mit diesen Kopfhörern einfach gut an. Auch beim Sport kann der Sound überzeugen und macht Laune auf mehr. Natürlich kann der Klang nicht mit High-End Modellen mithalten, ist aber durchaus sehr solide.

Auch bei Fahrten, die mehrere Stunden dauern, bleiben die Kopfhörer gemütlich und bieten guten Sound, der auch über lange Zeit nicht stört oder negativ auffällt. Manchmal entsteht jedoch das Gefühl, dass der Klang auf einem Ohr voller ist, als auf dem anderen. Dieses Problem lässt sich jedoch mit einer kurzen Anpassung des Ohrsteckers lösen. Die Moto Buds 150 besitzen kein Active Noise Cancelling, isolieren jedoch trotzdem erstaunlich gut.

Akkulaufzeit und Ladecase

Die Moto Buds 150 schaffen pro Ladung rund 6 Stunden, bevor sie wieder zum Laden ins Case müssen. Das Case bietet genug Power für zwei weitere volle Ladungen, also 12 Stunden Akkulaufzeit. Insgesamt stecken in einer vollen Ladung von Ohrsteckern und Case also 18 Stunden drin. Für Kopfhörer in dieser Preisklasse ist das zwar nicht exzellent, aber definitiv nicht schlecht.

Am Case selbst gibt es jedoch noch weitere Kritikpunkte. Dazu gehören beispielsweise das extrem leichte Design, das etwas billig und nicht sonderlich widerstandsfähig wirkt. Hin und wieder passiert es auch, dass die Buds nicht korrekt ins Case klicken und deswegen nicht laden. Hier ist es also zu empfehlen, stets zu schauen, ob beide Buds korrekt im Case liegen. Tun sie dies nicht, so kann es auch passieren, dass die Kopfhörer im Case Musik abspielen, wenn diese am Handy versehentlich nicht pausiert ist. Jedoch hat das kompakte, leichte Design des Cases auch seine Vorteile. So passt es etwa leicht in jede Hosentasche und fällt aufgrund des geringen Gewichts kaum auf.

Das Ladecase ist extrem leicht und kompakt.

Moto Buds 150: Fazit

Auf der offiziellen Seite von Motorola gibt es die Moto Buds 150 aktuell für rund 50 Euro. Es handelt sich also um recht günstige Kopfhörer. Nicht verwunderlich ist es also, dass die Moto Buds 150 nicht mit teureren High-End-Modellen mithalten können. In ihrer Preisklasse stellen sie jedoch wirklich solide Kopfhörer dar, die primär mit ihrem Klang überzeugen können, auch wenn sie einige, kleinere Probleme mitbringen, die das Gesamtbild etwas trüben. Da jedoch Sound und Tragekomfort mit die wichtigsten Eigenschaften von In-Ear Kopfhörern sind, kann über diese Probleme angesichts des niedrigen Preises hinweggeschaut werden.

Motorola Moto Buds 150

Pro:

super Preis-Leistungs Verhältnis

angenehmer Klang

gute Passform und Tragekomfort

Contra: