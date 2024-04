Neue Handys: Künftige Kassenschlager im Anflug

So steht bei Samsung in Indien die Vorstellung das Galaxy M55 5G bevor. Es ist aber vorstellbar, dass dieses Smartphone seinen Weg auch nach Deutschland finden wird. Es basiert auf dem Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Prozessor und ist mit einem 6,7 Zoll großen AMOLED-Display mit 120 Hz Bildwiederholfrequenz ausgestattet. Die maximale Helligkeit wird bei 1.000 Nits liegen, die Wiederaufladung des 5.000 mAh großen Akkus dieses Handys soll mit bis zu 45 Watt möglich sein.

Samsung Galaxy M55 5G vor dem Start

Auf der Rückseite hat sich Samsung für ein Triple-Kamera-Setup entscheiden. Zu einer 50-Megapixel-Weitwinkel-Kamera gesellen sich eine Ultraweitwinkelkamera (8 Megapixel) und eine Makro-Kamera (2 Megapixel). Kleine Besonderheit: Die Frontkamera löst mit satten 50 Megapixeln auf und setzt auf diese Weise ein echtes Ausrufezeichen für Selfie- und Social-Media-Fans.

Samsung Galaxy M55 5G

Angeboten wird das Samsung Galaxy M55 5G in Blauschwarz und Türkis mit 256 GB Speicherplatz (per MicroSD-Karte erweiterbar) und 8 GB Arbeitsspeicher (RAM). In Brasilien, wo das 180 Gramm leichte Smartphone ebenfalls schon auf der Samsung-Homepage gelistet ist, liegt der Verkaufspreis bei umgerechnet 585 Euro. Ein Preis, der auch für Deutschland realistisch erscheint. So ist das Galaxy M53 5G hierzulande derzeit ab 569 Euro zu haben, das Galaxy M54 5G wird aktuell von keinem namhaften Händler verkauft.

Vier neue Handys von Motorola

Bereits für den deutschen Markt bestätigt sind vier neue Smartphones aus dem Hause Motorola: das Moto G34 5G, das Moto G24, das Moto G04 und das Moto G04s. Keines dieser Einsteiger-Handys auf Basis von Android 14 kostet mehr als 170 Euro, was sich natürlich auch an der Ausstattung bemerkbar macht.

Motorola Moto G34 5G

So ist das Motorola Moto G34 5G als einziges der neuen Mobiltelefone mit einem 5G-fähigen Prozessor ausgestattet: mit dem Qualcomm Snapdragon 695 5G. Zu nur 4 GB RAM gesellt sich 128 GB interner Speicher, der per MicroSD-Karte um bis zu 1 TB erweiterbar ist. Der LCD-Touchscreen bietet zwar eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, aber nur eine Auflösung von 720 x 1.600 Pixeln. Auf der Rückseite kommt eine Dual-Kamera zum Einsatz (50 + 2 Megapixel), die Frontkamera löst mit bis zu 16 Megapixeln auf. Die Akkukapazität gibt Motorola mit 5.000 mAh an, wiederaufladbar mit maximal 18 Watt. Der Preis: 169,99 Euro.

Motorola Moto G34 5G

Motorola Moto G24

Mit einem etwas kleineren Display (6,56 Zoll, 720 x 1.612 Pixel, 90 Hz) ist das Motorola Moto G24 ausgestattet. Dieses Smartphone kann zudem maximal in LTE-Netzen seine Dienste bereitstellen; auf Basis des Helio G85 Prozessors von MediaTek. Weiterer Unterschied zum Motorola G34 5G: Auf der Vorderseite kommt nur eine Kamera mit maximal 8 Megapixeln Auflösung zum Einsatz. Der 5.000 mAh große Akku lässt sich zudem nur mit maximal 15 Watt aufladen. Identisch sind 128 GB erweiterbarer Speicher, dafür stehen aber – etwas überraschend – sogar 8 GB RAM bereit. Und das für 129,99 Euro.

Motorola Moto G24

Motorola Moto G04 & Moto G04s

Jeweils 119,99 Euro werden für das Motorola Moto G04 und das Motorola Moto G04s fällig. Beide Handys werden hierzulande mit 4 GB RAM und 64 GB erweiterbarem Speicherplatz verkauft und basieren auf dem Unisoc T606 Prozessor. Das Display ist auch bei diesem Telefon 6,56 Zoll groß (720 x 1.612 Pixel, 90 Hz), der 5.000 mAh große Akku mit 15 Watt aufladbar. Die Frontkamera löst bei beiden G04-Modellen mit 5 Megapixeln auf, Unterschiede sind bei der einfachen rückseitigen Kamera auszumachen. Beim Moto G04s liegt die Auflösung bei maximal 50 Megapixeln, beim Moto G04 nur bei 16 Megapixeln. Zudem ist nur das G04s NFC-fähig.

Motorola Moto G04 / G04s

Auch OnePlus mit zwei neuen Smartphones

Neue Handys von OnePlus? Gibt es auch: etwa das OnePlus Nord CE4. Vorgestellt wurde es bereits in Indien, könnte demnächst aber auch nach Europa kommen. Auf Basis des Ende 2023 vorgestellten Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 kommt es mit einem 5.500 mAh großen und mit bis zu 100 Watt wiederaufladbaren Akku zum Kunden. Außerdem ist es mit einem 6,7 Zoll großen AMOLED-Display (1.080 x 2.412 Pixel, 120 Hz) ausgestattet, das eine Spitzenleuchtkraft von 1.100 Nits bietet. Eine Dual-Kamera auf der Rückseite mit Sensoren von Sony (50 + 8 Megapixel) und eine 16 Megapixel starke Frontkamera runden das Paket an Extras ab. Mit 8 GB RAM und 128 GB Speicher kostet es umgerechnet rund 275 Euro. Mit 8 GB Arbeitsspeicher und 256 Speicherplatz sind umgerechnet knapp 300 Euro zu bezahlen.

OnePlus Nord CE4

OnePlus Ace 3V / OnePlus Nord 4

In China hat wiederum das OnePlus Ace 3V das Licht erblickt, das bald als OnePlus Nord 4 seinen Weg nach Europa finden könnte. Bei diesem Smartphone setzt der Hersteller auf die nagelneue Qualcomm Snapdragon 7+ Plattform der 3. Generation und wahlweise 12 oder 16 GB RAM nebst 256 oder 512 GB Speicherplatz. Beim Display ist die Wahl auf ein 6,74 Zoll großes AMOLED-Panel (1.240 x 2.772 Pixel) gefallen, das eine dynamische Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz bietet. Ordentlich Leuchtkraft ist ebenfalls gegeben: mit bis zu 2.150 Nits.

OnePlus Ace 3V

Außerdem dürfen sich alle Nutzer auf einen 5.500 mAh großen Akku freuen, der mit bis zu 100 Watt wiederaufladbar ist. Zu einer 50-Megapixel-Hauptkamera gesellt sich eine 8-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera. Vorn ist eine 16-Megapixel-Kamera verbaut. Dass auch Bluetooth (in Version 5.4) und NFC für mobiles Bezahlen an Bord sind, versteht sich von selbst. Die Preise in China liegen bei umgerechnet 255 Euro (12/256 GB), 295 Euro (12/512 GB) oder 330 Euro (16/512 GB). Hierzulande musst du mit Aufpreisen von 100 bis 150 Euro rechnen.

Neu in der Oberklasse: Asus Zenfone 11 Ultra

Noch eine ganze Stange teurer ist das schlanke und in vier Farben erhältliche Asus Zenfone 11 Ultra. Mit 12 GB RAM und 256 GB Speicherplatz steht es für 999 Euro zur Verfügung, mit 16 GB RAM und 512 GB Speicherplatz werden für dieses neue Handy abseits von etwaigen Rabatten 1.099 Euro fällig.

Dafür gibt es ein modernes Mobiltelefon auf Basis von Android 14 mit Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Prozessor, KI-Funktionen und 6,78 Zoll großem AMOLED-Display (1.080 x 2.400 Pixel, bis zu 144 Hz, maximal 1.600 Nits). Dazu gesellt sich eine Dreifach-Kamera auf der Rückseite (50 + 32 + 13 Megapixel) sowie eine 32-Megapixel-Frontkamera. Der 5.500 mAh große Akku des Handys ist mit bis zu 65 Watt wiederaufladbar, der Rahmen zu 100 Prozent aus recyceltem Aluminium gefertigt, verspricht Asus.

