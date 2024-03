Neue Smartphones hat es in den zurückliegenden Wochen einige gegeben. Und mit dabei waren auch echte Kassenschlager. So hat beispielsweise Samsung neben dem Galaxy A35 5G auch das Galaxy A55 5G vorgestellt. Beide Mittelklasse-Handys dürften nicht nur in Deutschland tausendfach über die Ladentheke gehen. Hierzulande weitgehend unbemerkt hat der koreanische Elektronikkonzern aber noch zwei weitere Smartphones präsentiert.

Samsung Galaxy M15 5G neu erschienen

So steht nämlich in ersten Ländern des Mittleren Osten neuerdings auf Basis von Android 14 auch das 217 Gramm schwere Samsung Galaxy M15 5G zur Verfügung. Das Einsteiger-Smartphone ist mit einem 6,5 Zoll großen Super AMOLED Display (1.080 x 2.340 Pixel) ausgestattet, das eine Bildwiederholfrequenz von 90 Hz bietet. Auf der Rückseite sind drei Kameras zu finden (50 + 5 + 2 Megapixel), die Frontkamera löst mit bis zu 13 Megapixeln auf. Beim Prozessor ist die Wahl auf den MediaTek Dimensity 6100+ gefallen, flankiert von 4 GB Arbeitsspeicher und 128 GB erweiterbarem Speicherplatz. Weitere Extras sind NFC für mobiles Bezahlen, Bluetooth 5.3 und ein 6.000 mAh großer Akku. Zu einer Einführung in Europa gibt es noch keine Informationen. Auch einen Preis behält Samsung noch für sich. Realistisch erscheint aber ein Preis, der zwischen 150 und 200 Euro liegen wird.

Samsung Galaxy M15 5G

Ebenfalls neu: Samsung Galaxy M14 4G

Um die eigenen Verkäufe unter anderem in Indien anzukurbeln, hat sich Samsung zudem entschieden, dem Samsung Galaxy M14 5G ein Schwestermodell zu spendieren: das Galaxy M14 4G. Bei diesem Smartphone fehlt die 5G-Unterstützung. Auf Basis des Qualcomm Snapdragon 680 nebst Android 13 als Betriebssystem bietet es für Einsteiger neben einer Dreifach-Kamera auf der Rückseite (50 + 2 + 2 Megapixel) einen 6,7 Zoll großen LCD-Bildschirm mit 90 Hz Bildwiederholfrequenz. Die Frontkamera löst auch bei diesem Handy mit 13 Megapixeln auf. Ein 5.000 mAh großer Akku und Bluetooth 5.2 runden das Angebot an Extras ab. Der Preis des mit 4 GB RAM und 64 GB Speicherplatz ausgestatteten Telefons liegt bei umgerechnet knapp 95 Euro. Mit 6 GB Arbeitsspeicher und 128 GB Speicherplatz sind rund 125 Euro zu zahlen.

Samsung Galaxy M14 4G

Oppo Reno11 F 5G: Comeback-Smartphone

Ein Smartphone, das nach Ende langwieriger Patentstreitigkeiten mit Nokia bald auch nach Deutschland kommen soll, ist das Oppo Reno11 F 5G. Es bietet ein 6,7 Zoll großes AMOLED-Display (1.080 x 2.412 Pixel / bis zu 120 Hz) und neben 8 GB RAM wahlweise 128 oder 256 GB Speicherplatz. Beim Prozessor ist die Wahl auf den MediaTek Dimensity 7050 gefallen, die Dreifach-Kamera auf der Rückseite löst mit 64 + 8 + 2 Megapixeln auf. Zusätzlich steht eine Frontkamera mit 32 Megapixeln Auflösung bereit. Ein 5.000 mAh großer Akku sorgt für die Energieversorgung, die Kopplung mit externen Geräten ist per Bluetooth 5.2 möglich. Mit einem Gewicht von 177 Gramm ist das Smartphone trotz seiner Größe vergleichsweise leicht. Einen Preis gibt es bisher nicht, man kann aber von rund 300 Euro ausgehen.

Xiaomi Redmi A3: Neues Budget-Handy für Deutschland

Bei ersten Händlern in Deutschland schon gelistet ist das neue Xiaomi Redmi A3. Dabei handelt es sich aber um kein Mittelklasse- oder Highend-Smartphone, sondern um ein Modell, das für unter 100 Euro klar in der Einsteigerklasse anzusiedeln ist. Beim Prozessor hat sich der Hersteller für den MediaTek Helio G36 entschieden, drei Speichervarianten stehen zur Wahl: 3+64 GB, 4+128 GB und 6+128 GB. Der interne Speicher ist per microSD-Karte um bis zu 1 TB erweiterbar. Das Display ist 6,71 Zoll groß, bietet aber nur eine unterdurchschnittliche Auflösung von 720 x 1.650 Pixeln. Und auch die Leuchtkraft von maximal 500 Nits ist klar dem Einsteiger-Segment zuzuordnen. Die maximale Bildwiederholfrequenz gibt Xiaomi mit 90 Hz an. Zur weiteren Ausstattung gehören ein 5.000 mAh großer Akku, eine 8-Megapixel-Kamera auf der Rückseite und eine Selfie-Cam vorn mit 5 Megapixeln Auflösung. Bluetooth steht in Version 5.3 bereit.

Xiaomi Redmi A3

Motorola mit zwei neuen Smartphones der G-Klasse

Neu in den USA erschienen sind die neuen Motorola-Smartphones Moto G 5G (2024) und Moto G Power 5G (2024), die unter anderem auch bei Amazon.com in den Verkauf gehen sollen. Der unverbindliche Verkaufspreis liegt bei rund 180 respektive 275 Euro, ein Verkaufsstart soll Anfang Mai erfolgen. Auch eine Verfügbarkeit in Kanada ist bereits angekündigt, weitere Länder fehlen aber bisher.

Auf Basis von Android 14 ist das Motorola Moto G 5G (2024) mit dem Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1, 8 GB RAM und 128 GB erweiterbarem Speicherplatz ausgestattet. Der 6,6 Zoll große LCD-Bildschirm bietet eine Auflösung von 720 x 1.612 Pixeln bei 120 Hz Bildwiederholfrequenz und wird über einen 5.000 mAh großen Akku mit Energie versorgt. Auf der Rückseite ist eine Dual-Kamera (50 + 2 Megapixel) zu finden, vorn eine 8-Megapixel-Kamera. Bluetooth steht in Version 5.1 bereit, ein NFC-Chip ist ebenfalls integriert.

Motorola Moto G 5G (2024)

Genauso mit Android 14 ist das Motorola Moto G Power 5G (2024) ausgestattet. Es bietet ebenfalls einen 5.000 mAh großen Energiespeicher, verfügt aber über einen anderen Prozessor. Zum Einsatz kommt hier der MediaTek Dimensity 7020, flankiert von 8 GB RAM und 128 GB Speicherplatz. Der LCD-Bildschirm ist 6,7 Zoll groß und bietet ebenfalls 120 Hz Bildwiederholfrequenz. Die Auflösung ist aber besser als beim Schwestermodell: 1.080 x 2.400 Pixel. Das Dual-Kamera-Setup auf der Rückseite setzt sich aus einer 50-Megapixel-Hauptkamera und einer 8-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera zusammen. Vorn ist eine 16-Megapixel-Kamera zu finden. NFC ist ebenso an Bord wie Bluetooth, letzteres aber in Version 5.3.

Motorola Moto G Power 5G (2024)

Weitere Smartphone-Neuheiten

Nicht unerwähnt sollen an dieser Stelle noch weitere Smartphone-Neuheiten bleiben. Etwa das Nothing Phone 2a oder auch das Xiaomi 14 Ultra. Beide Neuvorstellungen haben wir für dich in ausführlichen Einzelvorstellungen bereits umfangreich präsentieren können.

