Mit dem Xiaomi 14 bringt der chinesische Hersteller ein kompaktes Top-Smartphone auf den Markt, welches dem Samsung Galaxy S24 Konkurrenz machen soll. Das größere Xiaomi 14 Ultra richtet sich hingegen an echte Fotografie-Fans und soll neue Maßstäbe bei der Kamera setzen.

Xiaomi 14: Der neue Samsung-Killer?

Technisch kann das neue Xiaomi 14 das Samsung Galaxy S24 in so gut wie jedem Aspekt übertrumpfen. So bietet es einen besseren Prozessor, mehr Speicherplatz, einen größeren Akku und schnelleres Laden. Das Xiaomi 14 setzt auf eine kantige Bauweise mit einem eckigen Rahmen und flachem Display. Im Gegensatz zu Samsung setzt man jedoch auf glänzende Materialien. Farblich kannst du zwischen klassischem Schwarz und Weiß wählen, oder zu einem auffälligen Jade-Grün greifen. Das Gehäuse ist nach IP68 wasserdicht und das Display mit Gorilla Glas Victus geschützt.

Display und Ausstattung

Das Display ist mit 6,36 Zoll etwas größer als beim S24, gehört aber weiterhin zu einem der kleineren Modelle auf dem Markt. Xiaomi setzt auf ein AMOLED-Panel und kann dank LTPO-Technik die Bildwiederholrate variabel zwischen 1 und 120 Hertz anpassen.

Das Xiaomi 14 in allen Farben

Im Inneren des Xiaomi 14 steckt ein Snapdragon 8 Gen 3 – der leistungsstärkste Chip, den du im Moment in einem Android-Smartphone finden kannst. Dazu kommen wahlweise 256 oder 512 Gigabyte interner Speicher für deine Apps und Daten.

Akku und Kamera

Der Akku misst 4.610 mAh, was für die kompakte Größe ein hervorragender Wert ist. Geladen wird per Kabel mit bis zu 90 Watt. So soll eine komplette Ladung nur 31 Minuten in Anspruch nehmen. Auch kabelloses Laden mit bis zu 50 Watt ist an Bord.

Bei der Kamera arbeitet man erneut mit Leica zusammen und verbaut deren Linsen-Technik. Auch stehen in der Software die Fotostile Leica Authentic und Leica Lebendig zur Verfügung. In dem Kamera-Buckel stecken drei 50-Megapixel-Sensoren mit verschiedenen Brennweiten für Standard, Tele-Zoom und Ultraweitwinkel-Aufnahmen.

Hauptkamera: Leica VARIO-SUMMILUX (50 Megapixel; f/1.6)

Leica Floating Teleobjektivkamera (50 Megapixel; f/2.0)

Leica Ultraweitwinkelkamera (50 Megapixel; f/2.2)

Xiaomi 14 Ultra: Das Kamera-Flaggschiff

Das Xiaomi 14 Ultra ist das Flaggschiff von Xiaomi. In diesem Smartphone präsentiert der chinesische Hersteller seine neuste Technik und will insbesondere bei der Kamera Akzente setzen. Doch auch sonst bietet das Smartphone eine Top-Ausstattung.

Design und Hardware

Dem Ultra spendiert Xiaomi ein 6,73 Zoll großes AMOLED-Display, welches an allen vier Seiten leicht gebogenen in den matten, eckigen Rahmen übergeht. Farblich hast du die Wahl zwischen einem schwarzen und einem weißen Modell. Beim Material der Rückseite setzt man auf „veganes Leder“ und orientiert sich am Material klassischer Leica-Kameras. Das Display bietet eine 2K-Auflösung und unterstützt ebenfalls 120 Hertz sowie LTPO-Technik zur dynamischen Steuerung.

Das Xiaomi 14 Ultra in allen Farben

Im Inneren des Smartphones befindet sich ein 5.000 mAh großer Akku, welcher mit bis zu 90 Watt per Kabel oder 50 Watt kabellos geladen werden kann. Abgerufen wird diese Leistung vom verbauten Snapdragon 8 Gen 3 Top-Prozessor mit 16 Gigabyte Arbeitsspeicher. Der interne Speicher misst serienmäßig 512 Gigabyte und bietet so viel Platz für deine Apps, Daten und vor allem Fotos.

Kamera als Highlight

Die Quad-Kamera ist das Highlight des Xiaomi 14 Ultra. Auch hier arbeitet man mit Leica zusammen, verbaut deren Linsen und bietet die bekannten Filter. Alle vier Kameras besitzen eine Auflösung von 50 Megapixeln, wobei die Hauptkamera einen besonderen Trick beherrscht: Sie kann die Blende variabel zwischen f/1.63 und 4.0 verstellen und so steuern, wie viel Licht auf den Sensor trifft. Fotografie-Fans können die Blende im Pro-Mode manuell steuern und mit der Tiefenschärfe spielen.

Bei allen vier Kameras kommen Sony-Sensoren zum Einsatz. Die Hauptkamera setzt dabei auf den komplett neuen LYT-900 1-Zoll-Sensor. Mit den vier Objektiven kannst du in sechs Brennweiten fotografieren:

12mm Leica Ultraweitwinkelkamera (f/2.2)

23mm Hauptkamera: Leica VARIO-SUMMILUX mit 1 Zoll Sensor (f/1.63-4.0)

46mm Sensor-Zoom

75mm Leica Floating Teleobjektivkamera (f/1.8)

120mm Leica Periskop-Kamera (f/2.5)

240mm Sensor-Zoom

Preise und Vorbesteller-Boni der Xiaomi 14 Serie

Das Xiaomi 14 ist ab sofort in drei Farben und zwei Speichervarianten erhältlich:

12 + 256 Gigabyte für 999,90 Euro

12 + 512 Gigabyte für 1099,90 Euro

Beim Kauf eines Xiaomi 14 bis zum 11. März bekommst du ein Xiaomi Pad 6 kostenlos dazu. Diese Aktion gilt im Xiaomi-Store und bei teilnehmenden Händlern. Das Xiaomi 14 Ultra geht ab dem 14. März in den Verkauf. Vorbestellungen sind jedoch ab sofort möglich. Der Preis für das Flaggschiff-Smartphone von Xiaomi beträgt 1499,90 Euro.

Hier bekommen alle Vorbesteller und Käufer bis zum 25. März ein Xiaomi Photography Kit kostenfrei dazu. Hierbei handelt es sich um eine Foto-Hülle für das Smartphone, die mit einem Auslöser und weiteren Annehmlichkeiten zum Fotografieren daherkommt.

Das waren jedoch noch nicht alle Neuigkeiten von Xiaomi. So wird der Hersteller auch auf der Messe selbst vertreten sein und dort unter anderem erstmals sein neues Elektroauto, den Xiaomi SU7, präsentieren. Wir sind auf der Messe vor Ort und berichten in der kommenden Woche über alle Highlights.