Das Samsung Galaxy A34 5G und das Galaxy A54 5G sind, neben den Flaggschiffen S24 und S24 Ultra, die beliebtesten Smartphones in unserer Beliebtenliste. Das A54 5G führt diese Liste sogar an. Jetzt tritt Samsung in der Mittelklasse in seine eigenen großen Fußstapfen und muss mit dem Galaxy A55 5G und dem A35 5G zeigen, dass man das Niveau der Vorgänger halten kann.

Samsung spendiert mehr Leistung bei gleichem Display

Bei der Leistung der beiden neuen Mittelklasse-Smartphones gibt es jeweils ein kleines Upgrade zu den Vorgängern. Das A35 5G bekommt den Prozessor des A45 5G und hängt damit zwar ein Jahr Entwicklungszeit zurück, kann aber dennoch auf ein Plus an Leistung bauen. Das A55 5G bekommt dagegen den Exynos 1480 mit acht Kernen und 4nm-Technik und so einen satten Leistungsschub von 25 Prozent bei der CPU und 15 Prozent bei der Grafikeinheit.

Die Displays sind in der neuen Generation gleich groß und messen je 6,6 Zoll. Sie bauen auf Super AMOLED und 120 Hz sowie 1000 Nits. Die Größe und der Bildschirm sind also seit dieser Generation komplett identisch, während das A54 5G im vergangenen Jahr noch 0,2 Zoll kleiner als der „kleine“ Bruder war.

Samsung Galaxy A35 und Galaxy A55 im Vergleich

Kamera, Akku und Gehäuse

In den Bildschirmen steckt jeweils eine Selfiekamera, die durch ein Punchhole lugt. Nutzer des A35 werden in Zukunft mit 13 Megapixeln Selbstporträts erstellen können. Hast du dir ein A55 gekauft, wirst du sogar 32 Megapixel zur Verfügung haben. Auf den Rückseiten, die wie die Front kaum zu unterscheiden sind, verbaut Samsung je drei Einzelkameras in getrennte Öffnungen. Dabei gibt es die folgenden Konstellationen:

Ultra-Wide-Kamera: 8 und 12 Megapixel (A35 und A55) mit f/2,2

Hauptkamera: je 50 Megapixel mit OIS und f/1,8

Makro-Kamera: je 5 Megapixel mit f/2,4

Ebenfalls gleich ist die Akkuausstattung der beiden Mittelklasse-Smartphones. In beiden fasst der Akku 5.000 mAh und kann mit 25 Watt aufgeladen werden.

Samsung Galaxy A35: Alle Farben

Etwas spannender sind die Gehäusematerialien. Denn hier hat sich zu den Vorgängern ein wenig was getan. Das Samsung Galaxy A35 5G besitzt jetzt eine Glasrückseite und schließt damit auf den größeren Bruder auf. Der bekommt aber einen Metallrahmen als Aufwertung und kann sich so wieder etwas vom Plastik-Bruder absetzen. Noch ein Detail beim Gehäuse differenziert die beiden Smartphones: Das Galaxy A35 5G ist 0,6 mm dicker als das A55 5G, obwohl alle anderen Maße gleich sind.

Auch bei den Farben, den Speicherversionen und den Updates gibt es keine Unterschiede zwischen den beiden neuen Galaxys. Beide werden in den Farben Awesome Iceblue, Navy, Lilac sowie Lemon angeboten und mit 6/128 und 8/256 GB Speicherkombinationen erhältlich sein. Samsung garantiert zudem für beide Modelle vier Jahre Software-Updates und ganze fünf Jahre Sicherheits-Updates. Auch im Mittelklassebereich ist Samsung damit einsame Spitze am Markt.

Samsung Galaxy A55: alle Farben im Vergleich

Die Preise des Galaxy A55 5G und Galaxy A35 5G unterscheiden sich trotz der geringen Unterschiede etwas. Das A55 5G kostet je nach Speichervariante 480 und 530 Euro. Das Galaxy A35 5G soll 380 und 450 Euro kosten. Damit reduziert Samsung die Preise um 10 Euro gegenüber den Vorgängern, was als Überraschung durchgeht. Grund dürfte nicht nur die geringe Weiterentwicklung sein, sondern auch der damit etwas größere Abstand zur Galaxy S-Klasse, die Anfang des Jahres auf den Markt kam.

Zum Marktstart gibt es auch wieder einige spezielle Angebote von Samsung. So gibt es die Galaxy Buds FE beim gemeinsamen Kauf mit einem der neuen Smartphones verbilligt. Dazu gibt es 5 Prozent Rabatt über die Shop-App oder die Mitgliedschaft bei Samsung und ein Altgeräte-Trade-In-Programm. Am interessantesten dürfte aber das Angebot sein, dass du zum Marktstart und noch bis zum 17. April 2024 die jeweils größere Speichervariante zum Preis der kleineren bekommst.