Irre: Zwei große Handyhersteller vor Comeback in Deutschland

Es war ein kleines Beben, als im August 2022 bekannt wurde, dass Oppo auf dem deutschen Markt vor dem Aus steht. Grund: Patentstreitigkeiten mit Nokia. Weil sich beide Seiten nicht über Lizenzzahlungen zu von Nokia gehaltenen 5G-Patenten einigen konnten, stellte Oppo schließlich Anfang 2023 den Verkauf seiner Smartphones in Deutschland ein. Seitdem wurde im Hintergrund eifrig verhandelt. Und tatsächlich kam es jetzt zu einer Einigung.

Oppo lenkt ein und zahlt Lizenzgebühren an Nokia

Demnach haben Nokia und Oppo eine mehrjährige gegenseitige Patentlizenzvereinbarung unterzeichnet, die weltweit Gültigkeit besitzt. In diesem Zusammenhang erhält Nokia auch Nachholzahlungen von Oppo, um Zahlungsausfälle während des Streitzeitraums zu decken. Zu konkreten Details haben beide Unternehmen Stillschweigen vereinbart. Es bleibt also unklar, welche Summen zwischen den beiden Unternehmen fließen. Oppo hatte in der Vergangenheit immer wieder betont, die von Nokia gestellten Forderungen seien zu hoch. Vor diesem Hintergrund ist die jetzt verkündete Einigung eine große Überraschung.

Weil die Vereinbarung alle anhängigen Patentstreitigkeiten auf einen Schlag löst, darf Oppo ab sofort seine Smartphones theoretisch auch wieder in Deutschland verkaufen. Wann der Vertrieb hierzulande tatsächlich wieder startet, ist aber noch unklar. Weiterhin sind auf der deutschen Webseite des chinesischen Herstellers nur Platzhalter zu finden, die darauf verweisen, dass derzeit keine Produktinformationen auf der Homepage verfügbar sind. Das könnte sich im Laufe der kommenden Tage aber ändern, sollte sich Oppo dazu entscheiden, in Deutschland wirklich neu durchzustarten.

Auf Anfrage von inside digital teilte eine Sprecherin des Unternehmens mit: „Unser Engagement auf dem europäischen Markt bleibt unverändert und wir werden weitere Informationen veröffentlichen, sobald wir diese zur Verfügung stellen können.“ Das lässt darauf schließen, dass Oppo tatsächlich ein Comeback auf dem deutschen Markt anstrebt. Und nicht nur das. Die Sprecherin führte auf Nachfrage unserer Redaktion auch aus, dass die mit Nokia geschlossene Vereinbarung auch für Smartphones der Tochtermarke OnePlus gelte: „Die mit Nokia unterzeichnete Vereinbarung beinhaltet auch die Lizenzstreitigkeiten mit OnePlus.“ Nicht nur Handys von Oppo, sondern auch Smartphones von OnePlus könnten damit in Kürze zurück auf den deutschen Markt kommen. Erst am Dienstag hatte Oppo seine beiden neuen Smartphones OnePlus 12 und OnePlus 12R vorgestellt – unter anderem auch für den österreichischen Markt.

OnePlus und Vivo fristen in Deutschland weiter ein Schattendasein

Oppo gehört gemeinsam mit OnePlus zu dem chinesischen Großkonzern BBK Electronics, hinter dem zusätzlich noch Smartphone-Marken wie Vivo und Realme stehen. Auch hier laufen Patentstreitigkeiten mit Nokia, die den Verkauf vieler Produkte verhindern. Vivo hat den Vertrieb seiner Produkte hierzulande komplett eingestellt. Smartphones von Realme sind hingegen unter anderem über Amazon weiter erhältlich.

Jetzt weiterlesen Oppo A74 im Test: Günstige Alternative zum Galaxy A52?