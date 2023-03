Oppo vor dem aus in Deutschland? Jetzt spricht der Hersteller Klartext

Hinter Oppo, Vivo, Realme und OnePlus steckt der chinesische Konzern BBK. Mit seinen verschiedenen Marken ist BBK einer der größten Smartphone-Anbieter der Welt. Seit vergangenem Sommer befindet man sich in einem Patentstreit mit Nokia, welche weiterhin zahlreiche essenzielle Patente für Mobilfunk halten. Da sich BBK weigert, eine Abgabe pro verkauftem Smartphone zu zahlen, hat Nokia ein Verkaufsverbot für Deutschland erwirkt. Dieses Verbot gilt jedoch nur in Deutschland und nur für Oppo selbst. So sind die Smartphones weiterhin problemlos bei Amazon und Co. erhältlich.

Durch das Verkaufsverbot darf Oppo in Deutschland jedoch für seine Smartphones keine Werbung machen. Nicht einmal Journalisten darf man mit Neuigkeiten versorgen. Da BBK weiterhin nicht bereit ist, die Patentgebühren bei Nokia in der verlangten Höhe zu bezahlen, ist ein Rückzug aus dem europäischen Markt nicht unwahrscheinlich.

So will Tech-Jounalist Max Jambor erfahren haben, dass Oppo und OnePlus den europäischen Markt verlassen wollen. Später konkretisiert er die Aussage und spricht von Deutschland, Frankreich, UK und den Niederlanden.

Ein Pressesprecher von OnePlus widerspricht diesen Gerüchten jedoch und sagt, dass OnePlus sich nicht aus Europa zurückziehen wird.

OnePlus will not exit from Europe and the UK and maintains stable operations in local markets. OnePlus will continue to invest in Europe and provide more innovative product and solutions for its users. Übersetzt: OnePlus wird sich nicht aus Europa und dem Vereinigten Königreich zurückziehen und seine Geschäftstätigkeit auf den lokalen Märkten aufrechterhalten. OnePlus wird weiterhin in Europa investieren und mehr innovative Produkte und Lösungen für seine Nutzer anbieten.

Auch Oppo beteuert uns gegenüber dem europäischen Markt treu zu bleiben und weiterhin Produkte auf den Markt zu bringen.

OPPO and OnePlus are committed to all the existing European markets. We had a great start in 2023 with the successful launches of several products in Europe and have a line-up of upcoming products for the rest of the year. As always, OPPO and OnePlus will continue to provide more innovative products and the best-in-class service for users moving forward.



Übersetzt: „OPPO und OnePlus fühlen sich allen bestehenden europäischen Märkten verpflichtet. Wir hatten einen großartigen Start in das Jahr 2023 mit der erfolgreichen Markteinführung mehrerer Produkte in Europa und haben eine Reihe von Produkten für den Rest des Jahres geplant. Wie immer werden OPPO und OnePlus auch in Zukunft weitere innovative Produkte und den besten Service für die Nutzer anbieten.“



Ellie He (Oppo EU PR-Team)