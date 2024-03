Dieses außergewöhnliche Smartphone kostet nur 329 Euro

Das Nothing Phone 2a ist das erste Mittelklasse-Smartphone des jungen Unternehmens aus Großbritannien. Nach dem Nothing Phone 1 und dem Phone 2 möchte man nun eine neue Zielgruppe erschließen und bringt ein Mittelklasse-Smartphone für 329 Euro auf den Markt.

Schickes Design zum kleinen Preis

Das Nothing Phone 2a möchte auch in der Mittelklasse mit einem außergewöhnlichen Design punkten. Dafür hat man sich für ein Kunststoff-Gehäuse aus einem Guss mit halb-transparenter Rückseite entschieden. Auch die für Nothing typischen LED-Streifen haben es in das preiswertere Handy geschafft, wenn auch in etwas reduzierter Form. Dennoch haben die drei Streifen dieselbe Funktion wie im Top-Modell und können unter anderem Timer visualisieren oder eingehende Nachrichten ankündigen.

Durch die Rückseite lässt sich ein Blick auf das Innenleben des Smartphones erhaschen. Dieses gestaltet Nothing extra ansehnlich und farblich passend zum Gehäuse. Rund um die Kamera erkennt man etwa die NFC-Antenne und die Anordnung der Kabel soll an das Design der New Yorker U-Bahn-Karte erinnern. Außerdem betont man die mittig angebrachte Kamera, durch welche das Smartphone auf dem Tisch nicht wackeln soll.

Transparentes Design mit LED-Streifen: Das ist das Nothing Phone 2a

Zweimal 50 Megapixel beim Nothing Phone 2a

Stichwort Kamera: Hier verbaut Nothing keine Lückenfüller fürs Datenblatt, sondern reduziert sich auf zwei, dafür vollwertige Kameras. Die Hauptkamera setzt auf einen Samsung-Sensor mit 50 Megapixeln und ist mit einer optischen Bildstabilisierung ausgestattet. Bei der zweiten Kamera handelt es sich um einen Ultraweitwinkel-Sensor, welcher ebenfalls mit einer Auflösung von 50 Megapixeln daherkommt und mit dem im Nothing Phone 2 identisch ist.

Auch vorn kommt die identische Kamera wie im Top-Modell zum Einsatz – eine 32 Megapixel Weitwinkel-Kamera. Außerdem unterstützt man die neue Ultra HDR Funktion von Android 14 und ist damit nach Samsung und Google selbst der dritte Hersteller, mit welchem man Fotos und Videos mit einem hohen Dynamikumfang aufnehmen und ansehen kann.

Nothing Phone 2a: Display und Ausstattung

Das Display könnte hierfür jedoch etwas heller sein und ist mit 700 Nits auf dem Datenblatt unter dem, was die Konkurrenz verspricht. Möglicherweise stapelt man hier tief und bietet in der Realität mehr. Das wird unser Test zeigen. Ansonsten kann das Display mit dünnen, symmetrischen Displayrändern überzeugen. Zum Einsatz kommt ein 6,7 Zoll OLED-Panel mit 120 Hertz Bildwiederholrate und einer Full-HD-Auflösung.

Beim Prozessor setzt Nothing auf MediaTek und verbaut einen für diese Preisklasse außergewöhnlich starken Dimensity 7200 Pro. Ein vergleichbarer Chip kommt auch im Redmi Note 13 Pro+ 5G zum Einsatz und sorgt dort für eine hervorragende Performance im Alltag und einen AnTuTu-10-Score von über 700.000 Punkten. Dazu kommen beim Nothing Phone 2a wahlweise 8 Gigabyte RAM mit 128 Gigabyte internem Speicher oder 12 + 256 Gigabyte Speicher.

Der Akku misst 5.000 mAh und kann mit bis zu 45 Watt aufgeladen werden. Nothing setzt hier auf den offenen PD-Standard, wodurch du nicht auf ein Original-Ladegerät angewiesen bist und mit einem Ladegerät auch andere Smartphones, Tablets oder Notebooks laden kannst. Im Lieferumfang ist kein Netzteil enthalten. Auch kabelloses Laden wird – im Gegensatz zum teureren Nothing Phone 2 – nicht unterstützt.

Preise und Verfügbarkeit

Das Nothing Phone 2a startet für 329 Euro – was für die gebotene Ausstattung fair ist. Hierfür bekommst du die Variante mit 8+128 Gigabyte Speicher. Für das Modell mit 12+256 Gigabyte werden 379 Euro fällig. Ebenfalls fair, wenn man bedenkt, was andere Hersteller für die Speicherverdopplung für Preise aufrufen.

Softwareseitig kommt Android 14 zusammen mit der eigenen Oberfläche Nothing OS 2.5 zum Einsatz. Diese orientiert sich an purem Android, bietet aber ein paar schicke Zusatzelemente wie Widgets im Nothing-Stil. Updates kamen bei dem noch jungen Unternehmen in der Vergangenheit stets zuverlässig. Und auch dem Nothing Phone 2a garantiert man 3 große Android-Updates sowie 4 Jahre Sicherheitspatches.