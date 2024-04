E-Bikes sind häufig schwere Fahrräder. Nicht nur die Motoren, sondern auch kräftige Bremsen und häufig dicke Federn und ausladende Anbauteile machen sie zu echten Brocken. Doch wenn du ins Gelände willst, einen E-Antrieb und gleichzeitig ein leichtes Bike haben möchtest, musst du in der Regel auf schmalbrüstige Nabenmotoren ausweichen. Nicht so beim neuen Cube Nuroad Hybrid. Das E-Gravel-Bike bringt es in der höchsten Ausbaustufe auf unter 13 Kilo. Und das trotz eines Mittelmotors.

Bosch SX machts möglich

Zwei Ausstattungsmerkmale machen das geringe Gewicht des Cube Nuroad Hybrid aus. Auf der einen Seite setzt der Hersteller auf leichtes Carbon als Rahmenmaterial, auf der anderen Seite wiegt der Bosch SX Mittelmotor unter 2 kg. Das schafft er unter anderem durch ein Magnesiumgehäuse. Wir konnten ihn vor der Vorstellung schon Test fahren und haben einige Eindrücke für dich zusammengefasst.

Trotz der kompakten Maße und des geringen Gewichts gibt es satte 600 Watt Spitzenleistung und bis zu 55 Nm Drehmoment. Gesteuert wird er allerdings von sehr spartanischen Bosch-Komponenten. Die Steuerung gelingt dir über eine kleine Tasterkomponente am Dropbar-Lenker, das rudimentäre Display versteckt Cube im Oberrohr. Der im Rahmen verbaute Akku fasst 400 Wh und kann mit dem Range-Extender von Bosch um 250 Wh aufgerüstet werden.

Cube Nuroad Hybrid

Nuroad Hybrid in 5 Varianten: E-Gravel-Bike von Ballern bis Pendeln

Cube verkauft das Nuroad Hybrid in gleich fünf Varianten zwischen knapp 4.000 und knapp 7.000 Euro. Die 13 Kg knackt allerdings nur die höchste Ausstattungsvariante SLT 400X. Die FE-Versionen sind dabei die Pendler-Versionen der jeweiligen, günstigeren Varianten. Sie besitzen beispielsweise schon Schutzbleche und Ständer, damit du im Alltagsverkehr auch sauber zur Arbeit kommst:

Nuroad Hybrid C:62 SLT 400X für 6.999 Euro

Nuroad Hybrid C:62 SLX 400X für 5.199 Euro

Nuroad Hybrid C:62 SLX FE 400X für 4.999 Euro

Nuroad Hybrid C:62 Race 400X für 4.199 Euro

Nuroad Hybrid C:62 Race FE 400X für 3.999 Euro

Die Preisunterschiede ergeben sich aber nicht nur aus den Schutzblechen, sondern vor allem aus unterschiedlichen Schaltungen, Rädern und Bremsen, wobei schon bei den günstigeren Modellen auf hochwertige Komponenten wie eine Shimano GRX 820 gesetzt wird. Und selbst beim schwersten Modell, dem Nuroad Hybrid C:62 Race 400X bleibt Cube mit 14,3 Kg weit unter der 15-Kilo-Marke.

Cube Nuroad Hybrid

Die E-Gravelbikes der neuen Nuroad-Hybrid-Reihe sind jetzt schon bestellbar. Die Farbauswahl ist pro Modell unterschiedlich und erstreckt sich vom einfachen Mattschwarz bis hin zu auffälligen und glänzenden Lackierungen.