E-Bike ausprobiert: So heftig fährt sich der neue Bosch-Motor

Die E-Bike-Motoren von Bosch zeichneten sich bisher vor allem durch viel Kraft und ein smartes System aus. Du kannst dein E-Bike also nicht nur kräftig beladen, sondern auch wie du es willst, einstellen. Jetzt legt Bosch mit einem leichten Motor und einem neuen Fahrmodus nach. Das Ziel sind dabei leichte Mountainbikes, Gravel-Räder und „urbane Abenteurer“.

Bosch Performance Line SX – Neuer und leichter E-Bike Motor

Die nackten Daten vorneweg: Der neue Motor, beziehungsweise die neue Drive-Unit, wie Bosch sie nennt, leistet in der Spitze 600 Watt, reißt mit maximal 55 Nm an der Kette und wiegt lediglich zwei Kilogramm. Das erreicht Bosch mit einem Magnesiumgehäuse. Dazu baut der neue Motor sehr kompakt und lässt sich so recht gut in Rahmen von eher schlanken E-Bikes integrieren. Komplett versteckt ist er jedoch nicht. Du wirst also noch immer als E-Biker erkannt, wenn du ein Rad mit dem Bosch Performance Line SX fährst.

Den passenden neuen Akku CompactTube 400 sieht man dagegen nicht. Er ist mit ebenfalls zwei Kilogramm recht leicht, wird im Rahmen integriert und liefert 400 Wh. Dazu gibt es ebenfalls neu für die Saison 2024 einen Range Extender, der deine Reichweite um bis zu 60 Prozent steigert. Er wird am Unterrohr befestigt, liefert 250 Wh und muss mit einem Kabel an die Drive-Unit angeschlossen werden. Das ist nicht gerade elegant, dafür lässt der 1,6-Kilo-Klotz leicht abnehmen und durch einen Flaschenhalter ersetzen.

Bosch Performance Line SX

Probefahrt: Das kann der neue Bosch-Motor

Bei der Vorstellung des neuen Bosch Performance Line SX auf dem großen Feldberg im Taunus konnten wir den E-Bike-Motor schon ausprobieren. Im Gravel-Bike ist der Motor sichtbar, hält sich aber gegenüber seinen dicken Modellbrüdern der beispielsweise CX-Linie stark zurück. Aber das ist nur eine optische Zurückhaltung.

Canyon mit neuen E-Bikes: Hier gibt es ABS für die Berge

Klickt man sich direkt in den Turbo-Modus des Bosch-E-Bike-Systems gibt es ab dem ersten Tritt in die Pedale die maximale Unterstützung von 350 Prozent. Der Schub ist trotz der Größe des Motors beeindruckend. Dazu gibt es kaum Verzögerungen oder Tritte „ins Leere“. Doch einfach nur Kraft an die Kette zu geben, ist nicht die Paradedisziplin. Denn das System kann mehr. Bosch hat vorerst exklusiv für den Performance Line SX einen neuen Fahrmodus eingeführt. Der „Sprint“ genannte Modus reagiert nicht auf deine Trittkraft, sondern auf deine Pedalgeschwindigkeit. Willst du also auf komplizierten Trails mit kleinen Gängen schnell beschleunigen, ist er prädestiniert dafür.

Bosch Performance Line SX

Und genau dieser Modus bringt am meisten Spaß auf den Trails der Testrunde. Abbremsen, runterschalten und rein in die Kurve. Und dann? In wenigen Metern explodiert deine Geschwindigkeit und du kommst kaum mit dem Hochschalten hinterher. Hochdynamisch reagiert der Motor auf die schnellen Tritte und bringt dich extrem schnell auf die erlaubten 25 km/h und darüber hinaus. Der Widerstand des Motors oberhalb der maximalen Unterstützung wurde laut Bosch um 50 Prozent gegenüber den älteren Motoren reduziert. Und das spürt man bei flachen Etappen, die allesamt locker ohne Motorunterstützung mit hoher Geschwindigkeit geballert werden können.

Hast du dich ausgepowert, geht es Uphill eher entspannt zu. Der Motor schiebt dich ruhig und kraftvoll den Berg hoch. An der Kraft hapert es also nicht ebenfalls nicht.

Fazit

Mit dem neuen Bosch Performance Line SX stößt der deutsche Hersteller in neues Gefilde vor. Shimanos EP8 oder andere schlanke E-Bike-Motoren bekommen jetzt echte Konkurrenz vom Marktführer. Und die ist nicht nur kraftvoll, schlank und leicht, sondern mit dem smarten System auch noch erweiterbar und softwareseitig gepflegt. Auf die ersten E-Bikes kannst du dich in diesem Herbst freuen. Welche schon mit dem neuen Motor ausgestattet sind, wird die anstehende Eurobike 2023 zeigen. Welche E-Bikes dort vorgestellt werden, zeigt diese Übersicht.