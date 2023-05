Neue E-Mountainbikes: Jetzt fährst du mit ABS durch die Berge

Canyon hat mit dem Grand Canyon:ON, dem Spectral:ON, dem Torque:ON und dem Strive:ON vier neue E-Mountainbike vorgestellt. Das Grand Canyon:ON hat dabei das neue ABS von Bosch verbaut, was die Sicherheit beim Radeln merklich erhöht. Neben dem Bosch-ABS-System beim Grand Canyon:ON, setzen die Koblenzer bei diesem Bike auch auf den Motor des deutschen Zulieferers. Das gleiche E-Antriebs-Setup, jedoch ohne ABS gibt es beim Torque:ON.

Neue App für GPS und mit LTE

Dazu gibt es eine neue App, mit der du deine Bikes in eine digitale Garage packen kannst. Das funktioniert mit allen neuen Fahrrädern von Canyon bis zurück ins Jahr 2020. Mit der App bekommst du Aufbau-, Pflege- und Wartungs-Informationen zu deinem Modell und du kannst exakt dein E-Bike dort registrieren und optional auch versichern. Einen GPS-gestützten Diebstahlschutz hat Canyon ebenfalls integriert und bringt damit auch die Ortung und Verfolgung deines Bikes auf dein Handy. Das geschieht über GPS und eine SIM-Karte, deren laufenden Kosten im ersten Jahr vom Hersteller übernommen werden. Danach wird es ein Abo-Modell geben, dessen Preis aber noch nicht feststeht. Die Grundfunktionen der App sind laut Herstellerangaben aber auch ohne Abo weiter gegeben.

→ Sportliche Sänfte: Dieses E-Bike fällt aus dem Rahmen

Das funktioniert bisher jedoch nur mit dem neuen Modell Spectral:ON. Hier und auch beim Strive:On setzt Canyon auf den EP8-Antrieb von Shimano. Er leistet nach einem Update jetzt bis zu 600 Watt in der Spitze. Beide Bikes sind auf Racing, Trails Up- und Downhill ausgelegt und können mit feinsten Anbauteilen geordert werden. Entsprechend kostspielig sind die extremen Ausstattungsvarianten.

Von vernünftig bis heftig: Die neuen E-Mountainbikes von Canyon

Alle vier neuen E-Mountainbikes decken unterschiedliche Bedürfnisse ab. Das zahmste, aber auch Alltags-tauglichste ist ohne Zweifel das Grand Canyon:ON mit ABS, Harttail und vier Ausstattungsvarianten. Wer also beispielsweise beim Roadlite:ON 7 etwas Federung und mehr Geländetauglichkeit will, ist hier wahrscheinlich richtig. Du startest mit dem Grand Canyon:ON 7 bei knapp unter 3.000 Euro und landest in der besten Ausstattung bei knapp 4.300 Euro.

Canyon Grand Canyon:ON

Das Enduro-E-Bike Strive:ON kommt in drei neuen Varianten auf den Markt. Hier setzt Canyon bei den Neuen ebenfalls auf Carbon als Rahmenwerkstoff und startet mit dem Strive:ON CFR Underdog mit knapp 5.800 Euro. Alle besitzen den Motor Bosch Performance Line CX. Die Akkugröße ist bei allen drei Strive:ON-Modellen wählbar. Die 625 WH können per 200-Euro-Aufpreis auf 750 Wh aufgeblasen werden. Das High-End-Modell ist das Strive:ON CFR LTD. Hier landest du bei mindestens 9.500 Euro.

Canyon Strive:ON

Beim auf Downhill ausgelegten Torque:On hast du die Wahl zwischen Alu- und den neuen Carbon-Modellen. Sie starten mit dem Torque:ON CF 8 und einem 720-Wh-Akku und Shimano-SLX-Schaltung bis hin zum Torque:ON CF Roczen mit 900-Wh-Akku und einer SRAM X01 Eagle AXS. Der Preisbereich der neuen Modelle erstreckt sich so von knapp 6.000 bis zu knapp 9.000 Euro.

Canyon Torque:ON

Schlussendlich gibt es noch vier neue Modellvarianten des Spectral:ON. Alle besitzen Carbon-Rahmen und Shimano-Antriebe nicht nur beim E-Motor, sondern auch beim Schalten. Einzige Außnahme: Das Spitzenmodell Spectral:ON CFR LTD kommt mit SRAM XX1 Eagle AXS Schaltwerk zu dir. Die Akkugröße lässt sich zwischen 720 und 900 Wh wählen. Der Aufpreis für mehr Power beträgt hier satte 400 Euro. Canyon startet mit dem Spectral:ON CF 7bei knapp 5.000 Euro und endet beim Spectral:ON CFR LTD mit knapp 12.000 Euro.