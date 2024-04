In den kommenden Wochen startet Google ein neues Tracking-Netzwerk mit dem Namen „Find my Device“. Über diese Funktion kann man Geräte und kleine Bluetooth Tracker weltweit aufstöbern. Die Idee ist nicht neu. Sie funktioniert jedoch nur, wenn sehr viele Nutzer Teil des Netzwerks sind. Dass das funktionieren kann, hat Apple vor drei Jahren mit seinen AirTags gezeigt. Apple-Nutzer können AirTags und eine Vielzahl anderer Geräte weltweit orten und wiederfinden. Jetzt folgt die Alternative von Google.

Android bekommt AirTag-Alternative

Die Funktionsweise von Googles Find-My-Device Netzwerks ist simpel und mit der von Apple vergleichbar. Die Tracker senden regelmäßig ein Bluetooth-Signal aus. Smartphones in der Nähe empfangen dieses Signal und übermitteln den Standort des Trackers an Google. Die Übertragung erfolgt dabei anonym, der Nutzer erfährt also nur den Standort seines Trackers und nicht welches Smartphone den Tracker aufgespürt hat.

Dieses Tracking via Bluetooth hat gleich mehrere Vorteile zu gewöhnlichen Trackern mit GPS. So hält der Akku nicht nur wenige Tage, sondern viele Monate, da Bluetooth deutlich energiesparender arbeitet. Außerdem ist die Übertragung via Bluetooth kostenfrei. Für den Nutzer fallen also, anders als bei den meisten GPS-Trackern, keine monatlichen Kosten für die Nutzung an.

Tracker benötigen Bluetooth

Damit es funktionieren kann, benötigt Google ein Netzwerk aus Smartphones auf der ganzen Welt. Mit einem Marktanteil von fast 70 Prozent hat Google weltweit rund doppelt so viele Geräte als Apple, die beim Auffinden der Tracker helfen können. Unterstützt werden alle Android-Smartphones ab Android 9 unabhängig vom Hersteller. Auch ein Update wird nicht benötigt. Stattdessen aktiviert Google die Funktion in den kommenden Wochen automatisch.

Standardmäßig ist die neue Funktion eingeschaltet. Sobald der Startschuss fällt, kannst du dein Smartphone nutzen, um unterstützte Geräte wie Kopfhörer weltweit zu orten. Auch wird es günstige Bluetooth-Tracker von diversen Herstellern geben, um etwa die Brieftasche, Rucksäcke, Koffer und vieles mehr auffindbar zu machen.

Bluetooth bleibt an

Da das neue Tracking-Netzwerk jedoch nur funktioniert, wenn möglichst viele Handys Bluetooth eingeschaltet haben, ändert Google eine entscheidende Einstellung. Mit dem Update auf Android 15 lässt sich Bluetooth nicht mehr über die Schnelleinstellungen ausschalten. Auf dem iPhone ist das bereits seit mehreren Jahren so. Drückt man das Bluetooth-Symbol, werden lediglich die aktuellen Verbindungen, etwa zu Kopfhörern oder der Smartwatch gekappt. Der Funk-Standard bleibt aber weiterhin aktiv.

Über die Systemeinstellungen ist es jedoch weiterhin möglich, Bluetooth komplett zu deaktivieren. Auch kannst du auf Wunsch nicht bei Googles Tracking-Netzwerk teilnehmen. In diesem Fall kannst du jedoch auch keine eigenen Tracker nutzen und deine verlorenen Geräte über das Netzwerk aufspüren.