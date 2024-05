Ab sofort: Google bringt neue Funktionen nach Deutschland

Künstliche Intelligenz (KI) wird in Zukunft in immer mehr Situationen unseren Alltag begleiten. Und im besten Fall natürlich erleichtern. Klar, dass alle großen Tech-Konzerne an entsprechenden Lösungen arbeiten und diese schrittweise auch hierzulande zur Verfügung stellen. So auch Google. Der Internet-Großkonzern hat jetzt verkündet, zahlreiche Erweiterungen für den Chatbot Gemini auch in Deutschland und mehr als 40 weiteren Ländern freizuschalten.

Google gibt Gemini mehr Möglichkeiten

Ab sofort ist es entsprechend möglich, Gemini den Zugriff auf die Google-Apps und -Dienste Google Maps, Google Flüge, Google Hotels und YouTube, aber auch Gmail, Google Drive und Google Docs zu geben. Stimmst du einer Verknüpfung der jeweiligen App zu, liefert Gemini relevante Informationen daraus direkt in deinen Chat mit der KI. So wird das Zusammentragen von Informationen noch einfacher und schneller, verspricht Google.

Zusätzlich ist es jetzt unter anderem möglich, Gemini bestimmte E-Mails aus dem Gmail-Konto zusammenfassen zu lassen. Darauf basierend ist das Chat-Tool sogar in der Lage, selbst passende Antworten zu formulieren. Alternativ kannst du über Googles Chatbot jetzt das Wetter in zwei Städten ermitteln und gleichzeitig prüfen lassen, wohin die Flüge am kommenden Wochenende günstiger sind. Und Gemini kann jetzt auch in einem Google Doc gesammelte Ideen sortieren und bei Bedarf in einer E-Mail zusammenfassen.

Gemini wird in den Chrome-Browser integriert

Und noch eine praktische Erweiterung stellt Google für Gemini in Aussicht. Und zwar für alle, die Chrome als Browser nutzen. Schon bald soll es nämlich ausreichen, die Phrase @gemini <Frage> in die Adresszeile einzugeben. Anschließend landet man auf der Gemini-Seite, die bereits die passende Antwort auf den gestellten Prompt erstellt.

Übrigens: Die Verknüpfung von Gemini mit den einzelnen Google-Diensten kannst du natürlich jederzeit in den Datenschutzeinstellungen deines Google-Kontos wieder deaktivieren.