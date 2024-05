Neue Handys: Top-Smartphones in den Startlöchern

So hat sich unter anderem der schwedisch-chinesische Hersteller von Elektroautos, Polestar, mit einem ersten eigenen Smartphone aus der Deckung gewagt. Das Polestar Phone vermittelt nicht nur optisch den Eindruck ein Premium-Smartphone zu sein, es ist auch genau das. Auf Basis der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Plattform bietet das weiße Mobiltelefon mit Polestar-Logo auf der Rückseite unter anderem 16 GB Arbeitsspeicher (RAM) und 1 TB Speicherplatz. Dafür musst du bereit sein, umgerechnet 950 Euro auf den Tisch zu legen. Erhältlich ist das Smartphone derzeit aber leider nur in China.

Polestar Phone: Meizu mischt mit

Zur weiteren Ausstattung gehören eine Dreifach-Kamera auf der Rückseite (50 + 13 + 10 Megapixel), eine 32 Megapixel starke Frontkamera und ein 5.050 mAh großer Akku, der auch kabelloses Aufladen unterstützt. Der Bildschirm ist 6,79 Zoll groß, bietet eine Auflösung von 1.368 x 3.192 Pixeln und leuchtet in der Spitze mit bis zu 1.250 Nits. Außerdem an Bord sind Bluetooth 5.4 und eine IP68-Zertifizierung. Bei der Entwicklung hat Polestar mit dem chinesischen Smartphone-Hersteller Meizu zusammengearbeitet. Das Telefon soll insbesondere als Schnittstelle zu Polestar-Autos seine Stärken voll ausspielen können und unter anderem als Schlüssel dienen.

Polestar Phone

Vivo V40 SE 5G: Das EM-Smartphone ist da

Auch wenn die deutsche Webseite von Vivo nach einem beigelegten Patentstreit mit Nokia noch immer mit Inhalten geizt, gibt es auch von diesem Hersteller ein neues Smartphone zu bestaunen: das Vivo V40 SE 5G. In Österreich wird es als offizielles Smartphone der UEFA Europameisterschaft, die in wenigen Wochen in Deutschland startet, schon vermarktet: mit Android 14, 8 GB RAM und 256 GB Speicherplatz. Etwas enttäuschend ist der ausgewählte Prozessor. Denn hier hat sich Vivo für den eher schwachen Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 entschieden.

Der 5.000 mAh große Akku des Einsteiger-Handys bietet 44 Watt Ladeleistung, der 6,67 Zoll große AMOLED-Touchscreen eine Auflösung von 1.080 x 2.400 Pixeln. Außerdem stellt Vivo bei diesem 5G-Smartphone eine Display-Leuchtkraft von beeindruckenden 1.800 Nits in Aussicht. Auf der Rückseite sind drei Kameras in das Gehäuse integriert (50 + 8 + 2 Megapixel), vorn eine 16-Megapixel-Kamera verbaut. Der Preis: knapp 280 Euro.

Infinix Note 40 Pro+ 5G: Eher unbekannt und doch gut

Immer häufiger tauchen in Smartphone-Preisvergleichen auch Smartphones von Infinix auf. Verwunderlich ist das nicht, denn Infinix ist eine Marke der Transsion Holdings, die laut Erhebungen der Marktforscher von IDC inzwischen der viertgrößte Handy-Hersteller der Welt ist. Eines der neuesten Smartphones ist das Infinix Note 40 Pro+ 5G mit Dimensity 7020 Chipsatz von MediaTek, 12 GB RAM und 256 GB Speicherplatz. Auf der Rückseite finden sich drei Kameras (108 + 2 + 2 Megapixel), vorn ist eine 32-Megapixel-Kamera verbaut.

Infinix Note 40 Pro+ 5G

Der 4.600 mAh große Akku lässt sich kabelgebunden mit bis zu 100 Watt wiederaufladen. Kabelloses Laden wird mit bis zu 20 Watt unterstützt. Zur weiteren Ausstattung zählen von JBL zertifizierte Stereo-Lautsprecher und ein 6,78 Zoll großer und an den Seiten abgerundeten Kanten Touchscreen (1.080 x 2.436 Pixel, 120 Hz), der mit bis zu 1.300 Nits leuchten kann. Der Preis für das ab Werk mit Android 14 ausgestattete Handy liegt bei knapp 300 Euro. Der Hersteller stellt für das Telefon zwei Android-Updates und drei Jahre Sicherheitsupdates in Aussicht.

Umidigi A15 Pro: Viel Smartphone-Leistung für unter 200 Euro

In Deutschland schon verfügbar: das neue Umidigi A15 Pro. Auch wenn der Hersteller hierzulande eher unbekannt ist, hat er mit diesem Smartphone eine echte Preis-Leistungs-Empfehlung bei den besten Handys für unter 200 Euro am Markt platziert. Das Handy bietet nicht nur ein 6,67 Zoll großes AMOLED-Display mit 120 Hertz Bildwiederholfrequenz, sondern auch 256 GB Speicherplatz und 12 GB RAM.

Umidigi A15 Pro

Dazu gesellen sich der Mediatek Dimensity 900 als 5G-fähiges SoC und eine Dreifach-Kamera mit 108 Megapixel starker Hauptkamera, einer Ultraweitwinkelkamera (50 Megapixel) sowie einer Makrokamera (8 Megapixel). Für Selfies und Videotelefonate kannst du auf eine Kamera mit einer Auflösung von 32 Megapixel vertrauen. Den 5.000 mAh großen Akku kannst du mit bis zu 33 Watt wiederaufladen. In Deutschland kannst du das Handy ab sofort für 179 Euro kaufen.

Honor 200 Lite kündigt sich an: Neues Mittelklasse-Smartphone

Noch nicht offiziell gestartet, über die Homepage von Honor aber bereits einsehbar: das neue Honor 200 Lite mit 8 GB RAM und 256 GB Speicherplatz. Mehr Details lassen sich über die französische Webseite von Honor entdecken, wo das 5G-Smartphone bereits für knapp 330 Euro zum Kauf angeboten wird. Das 6,7 Zoll große AMOLED-Display bietet eine Auflösung von 1.080 x 2.412 Pixeln, beim Prozessor setzt der Hersteller auf den MediaTek Dimensity 6080 mit bis zu 2,4 GHz Taktfrequenz und auf der Rückseite ist eine Dreifach-Kamera (108 + 5 + 2 Megapixel) zu finden. Ergänzend dazu ist auf der Vorderseite eine Kamera mit einer Auflösung von 50 Megapixeln verbaut. Beim Akku setzt Honor auf eine Einheit mit einer Kapazität von 4.500 mAh, wiederaufladbar mit bis zu 35 Watt.

Honor 200 Lite

Neue Smartphones auch von HMD und Motorola

Und dann wäre da noch HMD. Bisher ist dieser Hersteller nur durch Smartphones in Erscheinung getreten, die er unter der Marke Nokia lizenziert. Jetzt geht man den nächsten Schritt und bietet die drei ersten Smartphones unter eigenem Namen an: die HMD Pulse-Serie. Details dazu haben wir dir in einem gesonderten Artikel zusammengefasst. Ebenfalls neu in Deutschland verfügbar ist die neue Motorola Edge 50 Serie.

